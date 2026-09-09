Χρηματιστήριο: Πετρελαϊκές και ΔΕΗ... διέσωσαν τις 2.700 μονάδες - Διόρθωσαν οι τράπεζες

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Έσπασε το ανοδικό σερί στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ωστόσο, οι απώλειες ήταν συγκρατημένες κι έτσι... διασώθηκαν οι 2.700 μονάδες.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε με οριακή πτώση 0,18% στις 2.701,69 μονάδες την Τετάρτη, διακόπτοντας το ανοδικό σερί τεσσάρων συνεδριάσεων, με τις τράπεζες να βρίσκονται στο επίκεντρο των πωλητών.

Ο τζίρος πάντως ήταν ανεβασμένος στα 429,80 εκατ. ευρώ.

Στο ταμπλό, εκτός από τις τραπεζικές μετοχές, πιέσεις δέχθηκαν ΕΕΕ, ΑΡΑΙΓ και ΜΠΕΛΑ.

Στις αξιοσημείωτες ειδήσεις της ημέρας, το γεγονός ότι η ναυτιλιακή εταιρεία Safe Bulkers άντλησε 80,4 εκατ. ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης 12 εκατ. νέων μετοχών, με την τιμή διάθεσης στα 6,7 ευρώ ανά μετοχή.

Στους κερδισμένους της ημέρας, ΕΛΠΕ (4,86%) και ΜΟΗ (3%), καθώς οι τιμές του πετρελαίου έπιασαν τα 100 δολάρια για πρώτη φορά μετά τον Ιούλιο. Η Motor Oil βρήκε επίσης ώθηση από ανάλυση της Euroxx που ανέβασε σημαντικά την τιμή-στόχο για τον Όμιλο της οικογένειας Βαρδινογιάννη.

Τέλος, με άνοδο 2% η μετοχή της ΔΕΗ πέτυχε ρεκόρ 18ετίας.