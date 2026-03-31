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Εξάρχου (AKTOR): Οι μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας LNG είναι κλειδί για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15:40 - 31 Μαρ 2026

Εξάρχου (AKTOR): Οι μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας LNG είναι κλειδί για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Reporter.gr Newsroom
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Το κλειδί για τον Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης είναι οι μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας LNG από τις ΗΠΑ, όμως εάν η Ε.Ε. δεν κινηθεί γρήγορα προς αυτήν την κατεύθυνση, κινδυνεύει να βρεθεί ενώπιον μίας εξαιρετικά σκληρής πραγματικότητας, με πολύ υψηλές τιμές φυσικού αερίου τον επόμενο χειμώνα, τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR και Διευθύνων Σύμβουλος της ATLANTIC SEE LNG Trade, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας στο “Romania Government Table” που διοργάνωσε το Economist Impact στο Βουκουρέστι.

Στη συζήτηση, που είχε ως θέμα τους ενεργειακούς διαδρόμους και τον ρόλο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, συμμετείχαν ο Έλληνας Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου, ο Υπουργός Ενέργειας της Ρουμανίας κ. Bogdan-Gruia Ivan, η Υφυπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, κυρία Teodora Georgieva-Mileva και ο κ. Εξάρχου, υπό τον συντονισμό του δημοσιογράφου του Economist, κ. Alasdair Ross.

«Το πρόβλημα της Ε.Ε. είναι ότι ξέρουμε να μιλάμε θεωρητικά και να περιγράφουμε λύσεις, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της νέας πραγματικότητας, που είναι η Ουκρανία και το Ιράν. Εάν η Ε.Ε. δεν ξεκινήσει να συμπεριφέρεται ως ισχυρός εταίρος θα είναι πάντα πίσω στις εξελίξεις. Σήμερα, αντιμετωπίζουμε κάτι που μας βρίσκει παντελώς απροετοίμαστους και απροστάτευτους» επισήμανε ο κ. Εξάρχου.

Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR σημείωσε ότι η ενέργεια είναι το πιο σημαντικό πράγμα για το μέλλον της Ε.Ε. και της οικονομίας της και υπογράμμισε η αδυναμία της Ε.Ε. να λάβει γρήγορα μέτρα, έχει ως αποτέλεσμα να βρίσκεται διαρκώς προ τετελεσμένων και αρνητικών εκπλήξεων. Και πρόσθεσε ότι η Ευρώπη έχει την τάση να χάνει χρόνο σε ατέρμονες συζητήσεις για προβλήματα, όπως οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Ιράν, οι οποίοι αποτελούν ωστόσο μία πραγματικότητα, τονίζοντας ότι οφείλουμε πλέον να αποδεχθούμε ότι συμβαίνουν και ότι θα έχουν επίπτωση στις ζωές μας.

Ο κ. Εξάρχου εξέφρασε την ανησυχία του ότι τον επόμενο χειμώνα, η Ευρώπη θα βρεθεί ενώπιον μίας ιδιαίτερα σκληρής πραγματικότητας, καθώς εκτίμησε ότι οι τιμές του φυσικού αερίου στο Ολλανδικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (TTF) θα είναι ιδιαίτερα αυξημένες, προβλέποντας ότι στην καλύτερη περίπτωση θα κυμαίνονται σε περίπου €85 ευρώ ανά MWh από περίπου €53 σήμερα, την ώρα που στην Αμερική (Henry Hub) η ισοδύναμη συγκρίσιμη τιμή ανέρχεται σήμερα σε λιγότερο από €8,5.

«Αυτό θα έχει τρομερή επίπτωση και θα πρέπει οι “27” της Ε.Ε. ή έστω η Ευρωζώνη να καθίσουν στο τραπέζι και να δουν πως θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα σήμερα» σημείωσε ο κ. Εξάρχου, υπογραμμίζοντας την αμφιθυμία της Ευρώπης στο ενεργειακό. «Στην Ευρώπη, όταν νομοθετούμε την απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου, το εννοούμε; Εάν το εννοούμε, έχουμε εξασφαλίσει ικανές ποσότητες από τις ΗΠΑ ώστε να περάσουμε τον επόμενο χειμώνα με κανονικές τιμές;» διερωτήθηκε.

«Βλέπω ορισμένα κράτη – μέλη να είναι διστακτικά στην εφαρμογή της απόφασης απαγόρευσης του ρωσικού φυσικού αερίου και κάποια μάλιστα, όχι μόνο να μην επιτρέπουν την πρόοδο του Κάθετου Διαδρόμου, αλλά και να προσπαθούν να εξασφαλίσουν ότι άλλα κράτη – μέλη δεν θα υπογράψουν μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας LNG με τις ΗΠΑ» σημείωσε.

Ο κ. Εξάρχου έκανε και μία εκτίμηση της προόδου του Κάθετου Διαδρόμου. «Ο Κάθετος Διάδρομος εξαρτάται από τη λήψη αποφάσεων από πολλά κράτη και την Ε.Ε. Χρειάζεται ένα δεύτερο FSRU στην Ελλάδα, πολύ γρήγορα, ούτως να είναι έτοιμο έως το 2030 όταν θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται οι μακροχρόνιες συμβάσεις LNG, αλλά και να βελτιωθεί ο υφιστάμενος αγωγός προς την Ουκρανία. Χρειάζονται γρήγορες αποφάσεις και αυτές είναι που θα προστατεύσουν την ισορροπία. Το κλειδί της άσκησης είναι οι μακροχρόνιες συμφωνίες» συμπλήρωσε. Επιπλέον, προειδοποίησε ότι τα πλήγματα που έχει υποστεί το Κατάρ από τον πόλεμο στον Περσικό, πιθανότατα θα το διαγράψουν ως πιθανό προμηθευτή LNG της Ευρώπης, ειδικά εάν ληφθούν υπόψη οι τεράστιες ενεργειακές ανάγκες της Κίνας.

Και επισήμανε ότι το ενεργειακό περιβάλλον είναι πια εντελώς διαφορετικό σε σχέση με την εξασφάλιση σωστών τιμών και κατάλληλων ποσοτήτων LNG. «Τρεις μήνες πριν, η διαπραγμάτευση θα ήταν διαφορετική σε σχέση με μία διαπραγμάτευση που θα γινόταν σήμερα ή θα γίνει τα Χριστούγεννα. Κάποια έχασαν μία μεγάλη ευκαιρία να εξασφαλίσουν LNG σε προσιτές τιμές. Είναι σημαντικό να οριστικοποιηθούν οι μακροχρόνιες συμφωνίες, ώστε ο Κάθετος Διάδρομος να είναι χρηματοδοτήσιμος. Τα απαραίτητα κεφάλαια πρέπει να εξασφαλιστούν και ο χρόνος έχει κρίσιμη σημασία. Αυτή είναι η πρόκληση» κατέληξε.

Νωρίτερα, την θεματική του συνεδρίου άνοιξε ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία υπογράμμισε τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου και της διατλαντικής ενεργειακής συνεργασίας, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της πρωτοβουλίας αυτής στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

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