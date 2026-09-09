Η ρωσική Arctic LNG 2 διεκδικεί αποζημίωση $1 δισ. από τη Hanwha Ocean

Αποζημίωση ύψους περίπου 1 δισ. δολαρίων διεκδικεί η ρωσική Arctic LNG 2 από τη νοτιοκορεατική Hanwha Ocean, σε μια νέα διαιτητική διαμάχη που αφορά την ακύρωση συμβάσεων κατασκευής εξειδικευμένων πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με γνωστοποίηση της Hanwha Ocean στις 3 Σεπτεμβρίου, η Arctic LNG 2 προσέφυγε στο Διεθνές Κέντρο Διαιτησίας της Σιγκαπούρης (SIAC), ζητώντας 1,37 τρισ. γουόν, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 1 δισ. δολάρια. Η απαίτηση αφορά φερόμενη παραβίαση συμφωνιών «step-in», οι οποίες συνδέονται με ναυπηγικές συμβάσεις που είχαν τερματιστεί. Οι συμφωνίες αυτές προβλέπουν τη δυνατότητα τρίτου μέρους να αναλάβει συγκεκριμένα συμβατικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Η υπόθεση αφορά στις παραγγελίες που είχε αναλάβει η Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, σημερινή Hanwha Ocean, για έξι LNG carriers κατηγορίας Arc7. Τρία προορίζονταν για τη ρωσική Sovcomflot και τρία για την ιαπωνική Mitsui O.S.K. Lines. Οι συμβάσεις για τα πλοία της Sovcomflot ακυρώθηκαν το 2022, καθώς οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας και οι σχετικοί περιορισμοί στις συναλλαγές επηρέασαν την εκτέλεσή τους.

Τα συγκεκριμένα πλοία είχαν σχεδιαστεί για να εξυπηρετούν το Arctic LNG 2, ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα της Ρωσίας. Η Novatek κατέχει το 60% του έργου, το οποίο προβλέπεται να διαθέτει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 19,8 εκατ. τόνων LNG. Η παραγωγή ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2023, ενώ οι παραδόσεις φορτίων σε τελικούς αγοραστές στην Κίνα άρχισαν τον Αύγουστο του 2024.

Η διαθεσιμότητα πλοίων Arc7 αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την εμπορική λειτουργία του έργου. Πρόκειται για παγοθραυστικά LNG carriers που μπορούν να επιχειρούν σε απαιτητικές αρκτικές συνθήκες, επιτρέποντας τη μεταφορά φορτίων από τις εγκαταστάσεις της βόρειας Ρωσίας. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα τέτοιων πλοίων δυσχεραίνει την ανάπτυξη σταθερής εξαγωγικής αλυσίδας και αυξάνει τη σημασία των ναυπηγικών συμβάσεων που είχαν συναφθεί για την εξυπηρέτηση του έργου.

Η νέα προσφυγή δεν αποτελεί τη μοναδική δικαστική εκκρεμότητα που συνδέεται με τις συγκεκριμένες παραγγελίες. Τρεις εταιρείες που είχαν συμβληθεί για την κατασκευή των πλοίων έχουν ήδη προσφύγει σε διαιτησία από το 2023, αμφισβητώντας τον τερματισμό των συμβάσεων. Η Arctic LNG 2 προβάλλει πλέον χωριστή απαίτηση, επικαλούμενη τις δικές της συμβατικές συμφωνίες που συνδέονται με τα πλοία.

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση της Hanwha, το ποσό του 1 δισ. δολαρίων αναφέρθηκε στην αρχική ειδοποίηση διαιτησίας χωρίς αναλυτική παρουσίαση των επιμέρους απαιτήσεων. Η ρωσική πλευρά εκτιμά ότι η τελική διεκδίκηση ενδέχεται να υπερβεί το ποσό αυτό, ενώ το ακριβές ύψος της αναμένεται να προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Η απαίτηση αντιστοιχεί περίπου στο 22,2% των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων της Hanwha Ocean στο τέλος του 2025.

Η νοτιοκορεατική εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην υποβολή της απάντησής της, σύμφωνα με τους κανόνες του SIAC. Παράλληλα, δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες για φιλική επίλυση της διαφοράς.