Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκαν 13,1 εκατ. ευρώ σε λογαριασμούς αγροτών

Συγκεκριμένα, κατατέθηκαν 13,1 εκατομμύρια ευρώ, στους λογαριασμούς αγροτών, που είχαν υποβάλει συνολικά 70.652 αιτήσεις.
Αναλυτικά:
Συνδεδεμένη ενίσχυση αιγοπρόβειου κρέατος 2024:
36.945 δικαιούχοι - 10,159 εκατομμύρια ευρώ
Παρέμβαση Π3-711 Αντισταθμιστική ενίσχυση σε ορεινές περιοχές 2024:
22.228 δικαιούχοι - 2,212 εκατ. ευρώ
Παρέμβαση Π3-712 σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς 2024:
9.724 δικαιούχοι - 632.000 ευρώ
Παρέμβαση Π3-713 για περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα 2024:
1.665 παραγωγοί - 118.000 ευρώ