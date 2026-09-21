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ΗΠΑ: Εγκαταλείψτε τώρα το Ιράν – Συναγερμός για πιθανή ραγδαία κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις
13:22 - 21 Σεπ 2026

ΗΠΑ: Εγκαταλείψτε τώρα το Ιράν – Συναγερμός για πιθανή ραγδαία κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Να εγκαταλείψουν άμεσα το Ιράν καλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη χώρα, εν μέσω της αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή και των ανησυχιών για ενδεχόμενη περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης στην περιοχή.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου από την Εικονική Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράν, σύμφωνα με το Fox News. Στο μήνυμα ασφαλείας αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Μην ταξιδεύετε στο Ιράν για κανέναν λόγο. Οι Αμερικανοί πολίτες πρέπει να εγκαταλείψουν το Ιράν τώρα».

Προειδοποίηση για πτήσεις και εναέριο χώρο

Η αμερικανική διπλωματική αποστολή χαρακτηρίζει το περιβάλλον ασφαλείας στην περιοχή περίπλοκο και προειδοποιεί ότι υπάρχει πιθανότητα απρόβλεπτης κλιμάκωσης.

Οι Αμερικανοί πολίτες που βρίσκονται στο Ιράν καλούνται να παρακολουθούν απευθείας τις ενημερώσεις των αεροπορικών εταιρειών, καθώς οι αμερικανικές αρχές προειδοποιούν για το ενδεχόμενο ακυρώσεων πτήσεων, κλεισίματος εναέριου χώρου και άλλων διαταραχών στις μεταφορές.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη ανακοίνωση δεν συνιστά αλλαγή στο συνολικό επίπεδο ταξιδιωτικής προειδοποίησης για το Ιράν. Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών διατηρεί τη χώρα στο υψηλότερο επίπεδο, «Επίπεδο 4 – Μην ταξιδεύετε», λόγω κινδύνων που συνδέονται με τρομοκρατία, πολιτική αναταραχή, απαγωγές, αυθαίρετες συλλήψεις και παράνομες κρατήσεις.

Χωρίς φυσική πρεσβεία οι ΗΠΑ στο Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διαθέτουν σήμερα φυσική πρεσβεία στο Ιράν. Τα αμερικανικά συμφέροντα στη χώρα εκπροσωπούνται από την Ελβετία, ενώ οι προξενικές υπηρεσίες των ΗΠΑ διαχειρίζονται τις σχετικές υποθέσεις μέσω της αμερικανικής πρεσβείας στη Βέρνη, ανάλογα με τις συνθήκες ασφαλείας.

Η νέα προειδοποίηση εκδίδεται σε μια περίοδο κατά την οποία η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει διευρυνθεί, ενώ οι επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία έχουν ενισχύσει τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση.

Στην προειδοποίησή τους, οι αμερικανικές αρχές αναφέρονται επίσης στις επιθέσεις των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας, μεταξύ άλλων και εναντίον πολιτικών αεροδρομίων. Όπως σημειώνουν, η συγκεκριμένη σύγκρουση «έχει τη δυνατότητα να κλιμακωθεί γρήγορα».

Προειδοποιήσεις και από την Τεχεράνη

Από την πλευρά του, το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τους συμμάχους τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντίποινα κατά αμερικανικών βάσεων και συμφερόντων.

Παράλληλα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας διατηρεί ενεργή σύσταση σχετικά με τους κινδύνους από τη λειτουργία στον ιρανικό εναέριο χώρο. Η σύσταση ισχύει έως τις 30 Σεπτεμβρίου, εκτός εάν αναθεωρηθεί νωρίτερα.

Νέα προειδοποίηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη Μέση Ανατολή

Ξεχωριστή προειδοποίηση ασφαλείας εξέδωσε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών και για τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, αλλά και για όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο να ταξιδέψουν προς χώρες του Κόλπου ή μέσω της περιοχής.

Στην ανακοίνωση, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει ότι, λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει περίπλοκο και υπάρχει πιθανότητα απρόβλεπτης κλιμάκωσης.

Οι Αμερικανοί που βρίσκονται ήδη στη Μέση Ανατολή καλούνται να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση και να είναι προετοιμασμένοι για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, κλεισίματα εναέριου χώρου και διαταραχές στις μετακινήσεις.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει επίσης ότι οι Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, έχουν εμπλακεί σε εχθροπραξίες κατά της Σαουδικής Αραβίας, μεταξύ άλλων και εναντίον αεροδρομίων πολιτικής χρήσης, προειδοποιώντας ότι η στρατιωτική σύγκρουση μπορεί να κλιμακωθεί γρήγορα.

Παράλληλα, οι Αμερικανοί που βρίσκονται εκτός Μέσης Ανατολής καλούνται να επανεξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο ταξιδιού προς ή μέσω της περιοχής. Όσοι ταξιδεύουν προς ή από τη Μέση Ανατολή συστήνεται να παρακολουθούν τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των αεροδρομίων και των αεροπορικών εταιρειών.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί ακόμη ότι αμερικανικές διπλωματικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων που βρίσκονται εκτός Μέσης Ανατολής, έχουν αποτελέσει στόχο επιθέσεων.

Σύμφωνα με την ίδια προειδοποίηση, το Ιράν και ομάδες που υποστηρίζονται από αυτό ενδέχεται να στοχοποιήσουν και άλλα αμερικανικά συμφέροντα στο εξωτερικό ή τοποθεσίες που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και Αμερικανούς πολίτες σε διάφορα σημεία του κόσμου. Στους πιθανούς στόχους περιλαμβάνονται, όπως αναφέρεται, αμερικανικές επιχειρήσεις και άλλοι οργανισμοί ή εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/09/2026 - 13:33
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