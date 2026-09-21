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ΕΣΠ για Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου: Η αντοχή του χώρου δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη
Επιχειρήσεις
13:13 - 21 Σεπ 2026

ΕΣΠ για Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου: Η αντοχή του χώρου δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη

Reporter.gr Newsroom
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«Η 22η Σεπτεμβρίου, Ημέρα του Ελληνικού Εμπορίου, αποτελεί μια ημέρα αναγνώρισης της συμβολής του εμπορίου στην οικονομία, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, αλλά και μια ευκαιρία να αναδειχθούν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για ένα ισχυρότερο και πιο ανταγωνιστικό ελληνικό εμπόριο», αναφέρει σήμερα (21/9) σε σχετική του ανακοίνωση ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση:

«Οι εμπορικές επιχειρήσεις έχουν αποδείξει την ανθεκτικότητα και την ικανότητά τους να προσαρμόζονται σε συνεχείς και μεγάλες αλλαγές. Η ανθεκτικότητα, όμως, δεν μπορεί να θεωρείται ανεξάντλητη ούτε να υποκαθιστά την ανάγκη για ένα σύγχρονο και φιλικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Το υψηλό λειτουργικό και ενεργειακό κόστος, οι συσσωρευμένες οφειλές, η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση, η πίεση στην αγοραστική δύναμη και το αυξανόμενο διοικητικό και ψηφιακό κόστος συμμόρφωσης περιορίζουν τις δυνατότητες των επιχειρήσεων να επενδύσουν και να αναπτυχθούν.
Παράλληλα, η ραγδαία ανάπτυξη του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου καθιστά επιτακτική την ουσιαστική εφαρμογή ίσων κανόνων ανταγωνισμού. Δεν μπορεί οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να επωμίζονται ένα διαρκώς αυξανόμενο κανονιστικό και οικονομικό κόστος και ταυτόχρονα να ανταγωνίζονται προϊόντα από τρίτες χώρες που δεν υπόκεινται στην πράξη στους ίδιους ελέγχους και στις ίδιες απαιτήσεις.
Το ελληνικό εμπόριο δεν ζητά προνόμια. Ζητά ίσους κανόνες, λιγότερα περιττά βάρη, ουσιαστική πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τον αναγκαίο χώρο για να επενδύσει, να αναπτυχθεί και να δημιουργήσει περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας.
Για τον Πειραιά, η πρόκληση είναι ακόμη πιο συγκεκριμένη. Η δυναμική του λιμανιού, η κρουαζιέρα, ο τουρισμός και οι σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή πρέπει να αποκτήσουν ισχυρότερο αποτύπωμα στην εμπορική αγορά. Η ανάπτυξη της πόλης πρέπει να περνά μέσα από την αγορά της και να φτάνει στις επιχειρήσεις και στους εργαζομένους της.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, με σταθερή θεσμική παρουσία και διεκδικητική φωνή, θα συνεχίσει να παρεμβαίνει με τεκμηριωμένες προτάσεις, να αναδεικνύει τα πραγματικά προβλήματα των επιχειρήσεων και να διεκδικεί λύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα του εμπορίου.
Σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρή Καπράλου: «Η Ημέρα του Ελληνικού Εμπορίου δεν πρέπει να είναι απλώς μια επετειακή αναφορά στην προσφορά του κλάδου. Είναι μια ευκαιρία να μιλήσουμε για το αύριο.
Ο Έλληνας έμπορος έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να αντέχει, να προσαρμόζεται και να προχωρά. Δεν μπορούμε, όμως, να οικοδομούμε το μέλλον του εμπορίου μόνο πάνω στην αντοχή του επιχειρηματία.
Χρειαζόμαστε μια αγορά με ίσους κανόνες, λιγότερα βάρη και περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης. Θέλουμε επιχειρήσεις που δεν αγωνίζονται απλώς για να επιβιώσουν, αλλά έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν, να μεγαλώσουν και να δημιουργήσουν. Γιατί ισχυρό εμπόριο σημαίνει ισχυρή οικονομία, περισσότερες θέσεις εργασίας και ζωντανές πόλεις. Και αυτό είναι το εμπόριο που διεκδικούμε για την επόμενη ημέρα».

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