1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
• Από τις 7 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 22.000.000 ευρώ σε 37.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
• 1.000.000 ευρώ σε 13.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
• 20.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
07:44 - 07 Σεπ 2026
Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΔΥΠΑ
Κατά την περίοδο 7 Σεπτεμβρίου έως 11 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 38.020.000 ευρώ σε 69.800 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ: