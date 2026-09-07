Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΔΥΠΑ

Κατά την περίοδο 7 Σεπτεμβρίου έως 11 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 38.020.000 ευρώ σε 69.800 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

• Από τις 7 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

• 22.000.000 ευρώ σε 37.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

• 1.000.000 ευρώ σε 13.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

• 20.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.