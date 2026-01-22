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Αποστολάκος στην Εξεταστική: Μεμονωμένα τα προβλήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τη θητεία μου
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
18:27 - 22 Ιαν 2026

Αποστολάκος στην Εξεταστική: Μεμονωμένα τα προβλήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τη θητεία μου

Reporter.gr Newsroom
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Στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Γρηγόρης Αποστολάκος, ο οποίος διετέλεσε στη θέση από τις 13 Ιανουαρίου 2013 έως τις 21 Απριλίου 2015.

Ο κ. Αποστολάκος τόνισε ότι «υπήρξαν μεμονωμένες περιπτώσεις παραβατικότητας, δεν είχαν όμως τη μαζικότητα που εμφανίστηκε αργότερα». Παράλληλα χαρακτήρισε «αναγκαία» την τεχνική λύση που εφαρμόστηκε τότε, αν και προσωρινή, υπογραμμίζοντας ότι «βόλεψε όλες τις κυβερνήσεις».

Ο πρώην πρόεδρος αναφέρθηκε σε ακραία περιστατικά, όπως:

  • Δήλωση όλου του αρχαιολογικού λόφου στην Κάστα για επιδότηση, που εντοπίστηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Δήλωση μονάδας ιπποειδών στη Λάρισα, όπου βρέθηκαν μόνο δύο γαϊδούρια.
  • Δήλωση έκτασης αεροδρομίου στην Άραξο.
  • Χρήση πλαστών επιταγών από Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών στη Μεσσηνία.

Όλα τα παραπάνω περιστατικά στάλθηκαν στις εισαγγελικές αρχές, τόνισε ο κ. Αποστολάκος.

Σχολιάζοντας τη γενικότερη κατάσταση του Οργανισμού, σημείωσε ότι «οι διαχρονικές κυβερνήσεις χαντάκωσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ», με αποτέλεσμα η στελέχωση να μειωθεί από 1.500 σε 500 υπαλλήλους και τον Οργανισμό να εγκαταλειφθεί στην τύχη του. Όπως επεσήμανε, η πλήρης εξάρτηση από τον τεχνικό σύμβουλο ήταν αναγκαία για την εφαρμογή της ΚΑΠ, ενώ η προσωρινή τεχνική λύση επέτρεψε την πληρωμή των αγροτών και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Ο ίδιος χαρακτήρισε «άριστες» τις σχέσεις του με την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τη διοίκηση του Οργανισμού κατά την περίοδο της θητείας του και επεσήμανε ότι υπήρχε εξαιρετικό προσωπικό, αλλά όχι οι απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές.

Σχετικά με τα Κέντρα Υποστήριξης Δικαιούχων (ΚΥΔ), ο κ. Αποστολάκος ανέφερε ότι κατά την έναρξη υπήρξαν 150 αιτήσεις, από τις οποίες αξιολογήθηκαν και πιστοποιήθηκαν 120, ενώ σήμερα ο αριθμός ξεπερνά τους 500 φορείς.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τη διαχείριση των δανείων από την Τράπεζα Πειραιώς, σημείωσε ότι μεριμνούσε ώστε οι πληρωμές των άμεσων ενισχύσεων να γίνονται εμπρόθεσμα, αποφεύγοντας την επιβάρυνση με τόκους, παρά τις αντιρρήσεις της τράπεζας.

Τέλος, για την υπόθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκου Μπαμπασίδη, τόνισε ότι κατά το διάστημα της θητείας του ο κ. Μπαμπασίδης εκτελούσε άψογα τα καθήκοντά του και δεν προέκυψαν προβλήματα από τη δραστηριότητά του.

Ο Γρηγόρης Αποστολάκος κατέληξε λέγοντας ότι η «εκτίναξη των παρανομιών» στον Οργανισμό προέκυψε κυρίως λόγω έλλειψης εποπτείας και ελέγχου σε μεταγενέστερες περιόδους και όχι κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Καταρρίφθηκε πλήρως το αφήγημα των διαχρονικών παθογενειών

«Κατά την κατάθεσή του ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Γρηγόρης Αποστολάκος, όπως και ο ίδιος ανέφερε, δεν είχε τη γνώση να απαντήσει σε αρκετά κρίσιμα ερωτήματα καθώς ήταν Πρόεδρος του Οργανισμού το 2013-2014 δηλαδή 13 χρόνια πριν!» σχολίασαν πηγές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Σχετικά με το action plan που ζήτησε η ΕΕ το 2014 ανέφερε ότι ήταν εφιαλτικές οι στιγμές που έζησε ο οργανισμός καθώς κόπηκε η χρηματοδότηση και δεν θα μπορούσαν να πληρωθούν οι αγρότες. Για τον λόγο αυτό προτάθηκε η τεχνική λύση. Όπως ισχυρίστηκε, ο κ. Αποστολάκος η τεχνική λύση δεν αποτέλεσε πρωτοβουλία του ίδιου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά πολιτική απόφαση που ελήφθη εκτός του Οργανισμού από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου. Ανέφερε ακόμη ότι οι σχέσεις του Οργανισμού με την ΠΑΣΕΓΕΣ ήταν πολύ καλές και η ΠΑΣΕΓΕΣ συνέβαλε καθοριστικά στην έγκαιρη συλλογή των αιτήσεων την τριετία 2011-2012-2013. Ακόμη κατέθεσε ότι δεν ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ αρμόδιος να αξιολογήσει την συνεργασία με την GAIA Επιχειρείν και η τελική επιλογή της GAIA ως συντονιστή των φορέων υποδοχής των δηλώσεων έγινε αποκλειστικά από τον τότε υπουργό ύστερα από εισήγηση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επιπλέον, κατέθεσε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του κανένα από τα πρόσωπα που ακούγονται στις επισυνδέσεις ή κάποιος άλλος αγροτοσυνδικαλιστής δεν επισκεπτόταν τον Οργανισμό, σε αντίθεση δηλαδή με ό,τι συνέβαινε μέχρι πρότινος όπου στον Οργανισμό έλυναν και έδεναν πρόσωπα που δεν είχαν καμία σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είχαν στήσει την εγκληματική οργάνωση που λυμαινόταν τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Ανέφερε ακόμη ότι στην δική του περίοδο υπήρχαν μεμονωμένα περιστατικά παρανομιών στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα οποία ελέχθηκαν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε η συντονισμένη απάτη που έλαβε χώρα το προηγούμενο διάστημα καταρρίπτοντας πλήρως το αφήγημα των διαχρονικών παθογενειών.

Τέλος, όπως υποστήριξε η διαρκής εναλλαγή υπουργών και διοικήσεων, χωρίς σταθερό σχέδιο είναι κάτι που δεν συμβαίνει συχνά, ενώ ανέφερε ότι δεν θα διατηρούσε σε θέσεις ευθύνης τα στελέχη που εμπλέκονται στις επισυνδέσεις, αν ήταν εκείνος πρόεδρος» λένε οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.

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