Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στο Μέγαρο Μαξίμου την Τρίτη 27/1

Σύσκεψη με αντικείμενο την εφαρμογή και ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 27 Ιανουαρίου, στις 10:00 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έδωσε στη δημοσιότητα το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού, στο επίκεντρο της σύσκεψης θα βρεθεί η πορεία εφαρμογής των υφιστάμενων μέτρων πρόληψης και ελέγχου της ζωονόσου, καθώς και η αξιολόγηση της κατάστασης σε περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα.

Η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη θωράκιση της κτηνοτροφικής παραγωγής και στην αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου, με στόχο την προστασία τόσο της δημόσιας υγείας όσο και του εισοδήματος των κτηνοτρόφων.

Στη σύσκεψη αναμένεται να συμμετάσχουν αρμόδιοι υπουργοί και υπηρεσιακοί παράγοντες, οι οποίοι θα παρουσιάσουν την εικόνα που επικρατεί και τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10:00 θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων».