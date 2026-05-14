Στο Βραβείο Καρλομάγνου ο Μητσοτάκης: Η Ευρώπη οφείλει να ανακτήσει ισχύ, αυτονομία και φωνή

Με αιχμές για τη γεωπολιτική θέση της Ευρώπης και έμφαση στην ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε ομιλία στην τελετή απονομής του Βραβείο Καρλομάγνου προς τιμήν του Μάριο Ντράγκι, στο Άαχεν.

Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε την Ευρώπη ως μια πολιτική και ιστορική επιλογή που δοκιμάζεται εκ νέου σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων διεθνών πιέσεων, επισημαίνοντας ότι η Ένωση κινδυνεύει να περιοριστεί σε ρόλο παρατηρητή των παγκόσμιων εξελίξεων, εάν δεν ενισχύσει την ικανότητά της να παράγει πολιτική, τεχνολογία και στρατηγική ισχύ.

Αναφερόμενος στον Μάριο Ντράγκι, εξήρε τον ρόλο του κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην παρέμβασή του ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία –όπως σημείωσε– συνέβαλε καθοριστικά στη σταθερότητα της ευρωζώνης και στη διατήρηση του κοινού νομίσματος. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο εκείνης της κρίσης και ανέφερε πως η στήριξη ευρωπαίων αξιωματούχων υπήρξε κρίσιμη για την πορεία της χώρας εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Στην ομιλία του στάθηκε ακόμη στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η απώλεια ανταγωνιστικότητας, η τεχνολογική εξάρτηση από τρίτες δυνάμεις και η ανάγκη ενίσχυσης των ευρωπαϊκών αλυσίδων παραγωγής και εφοδιασμού. Όπως ανέφερε, η Ευρώπη καλείται να επενδύσει περισσότερο στην καινοτομία και στις στρατηγικές υποδομές, προκειμένου να διατηρήσει ουσιαστικό ρόλο στο διεθνές περιβάλλον.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο ζήτημα της συλλογικής ασφάλειας της ΕΕ, επισημαίνοντας ότι η ευρωπαϊκή κυριαρχία συνδέεται άμεσα με την ικανότητα προστασίας κρίσιμων υποδομών, ενεργειακών δικτύων και θεσμικής σταθερότητας. Στο πλαίσιο αυτό τάχθηκε υπέρ της ουσιαστικής ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της ενίσχυσης του κοινού ευρωπαϊκού προϋπολογισμού μέσω κοινών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή συνοχή δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη και σημείωσε πως η πολιτική ηγεσία απαιτεί αποφάσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ακόμη και όταν αυτές συνοδεύονται από πολιτικό κόστος.

