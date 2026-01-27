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Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Καρασμάνης: Η τεχνική λύση ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε επί των ημερών μου
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
14:20 - 27 Ιαν 2026

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Καρασμάνης: Η τεχνική λύση ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε επί των ημερών μου

Reporter.gr Newsroom
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«Η "τεχνική λύση" για τη διαχείριση των βοσκοτόπων ξεκίνησε επί των ημερών μου και έληξε επίσης επί των ημερών μου», τόνισε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (6/2014-1/2015) και βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Καρασμάνης, κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τις κοινοτικές αγροτικές ενισχύσεις.

«Η "τεχνική λύση", που εφαρμόσαμε εμείς, είχε ημερομηνία λήξης στις 31 Δεκεμβρίου 2014, οπότε έληγε και το Σχέδιο Δράσης, ώστε το 2015 να εκπονηθούν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Με άλλα λόγια, ξεκίνησε και τελείωσε επί Καρασμάνη», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην υπουργός υπογράμμισε ότι, αν είχε ακολουθηθεί ο δρόμος που είχε χαραχθεί εκείνη την περίοδο και τηρούνταν πιστά οι κοινοτικές δεσμεύσεις, «δεν θα χρειαζόταν σήμερα να συζητάμε για το σκάνδαλο της διαχείρισης των κοινοτικών ενισχύσεων». Όπως τόνισε, όλες οι κινήσεις της τότε κυβέρνησης έγιναν σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχαν στόχο τη διασφάλιση της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Το πρόβλημα των βοσκοτόπων και η παρέμβαση Καρασμάνη

Ο κ. Καρασμάνης εξήγησε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε μειώσει στο μισό τις ελληνικές επιλέξιμες προς επιδότηση βοσκήσιμες εκτάσεις, φτάνοντας στα 9,5 εκατ. στρέμματα, γεγονός που θα οδηγούσε σε περαιτέρω συρρίκνωση της κτηνοτροφίας. «Υιοθετήσαμε το action plan της Κομισιόν με ημερομηνία λήξης 31 Δεκεμβρίου 2014 και εκδώσαμε απόφαση για κατανομή επιλέξιμων δημοσίων βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους μόνο για το 2014», ανέφερε.

Σημείωσε επίσης ότι η κατανομή των βοσκοτόπων γινόταν με αυστηρούς κανόνες (μέχρι 330 στρέμματα ανά κτηνοτρόφο και χωρίς μεταφορά εκτάσεων μεταξύ νησιωτικών και ηπειρωτικών περιφερειών).

Νομοθετικά βήματα και διαχειριστικά σχέδια

Ο πρώην υπουργός τόνισε ότι, προκειμένου να εφαρμοστεί η νέα ΚΑΠ, ψηφίστηκαν ο νόμος 4264 για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης (που έπρεπε να εφαρμοστούν μέσα στο 2015) και ο νόμος 4315, ενσωματώνοντας τον κοινοτικό κανονισμό 1307/2013. «Εάν τα διαχειριστικά σχέδια είχαν εκδοθεί και εφαρμοστεί, ούτε η επιτροπή ούτε η συζήτηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα ήταν απαραίτητες», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι, παραδίδοντας το υπουργείο στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο του 2015, είχε καταθέσει «χέρι φιλίας» για τη συνέχεια, το οποίο αποδέχθηκε ο κ. Λαφαζάνης, αλλά όχι η υπόλοιπη ηγεσία της νέας κυβέρνησης.

Σε ερωτήσεις του εισηγητή της πλειοψηφίας Μ. Λαζαρίδη, ο κ. Καρασμάνης ανέφερε ότι επί των ημερών του είχε αναβαθμιστεί το 50% του χαρτογραφικού υποβάθρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αποτέλεσμα οι επιλέξιμες εκτάσεις βοσκοτόπων να αυξηθούν από 9,5 σε 14 εκατ. στρέμματα. Το υπόλοιπο 50% έπρεπε να αναβαθμιστεί και να εκπονηθούν τα διαχειριστικά σχέδια μέσα στο 2015.

Ευθύνες για την καθυστέρηση των διαχειριστικών σχεδίων

Απαντώντας σε ερωτήσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης Μ. Αποστολάκη (ΠΑΣΟΚ) και Αλ. Μεϊκόπουλου (ΣΥΡΙΖΑ), ο πρώην υπουργός τόνισε ότι όλοι φέρουν ευθύνες για το γεγονός ότι τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης δεν εκπονήθηκαν ούτε το 2015 ούτε τα επόμενα χρόνια.

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Κρίσιμα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκαν οι συνθήκες που οδήγησαν στο σκάνδαλο

"Η σημερινή κατάθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γ. Καρασμάνη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προσέφερε κρίσιμα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκαν οι συνθήκες που οδήγησαν στο σκάνδαλο των αγροτικών ενισχύσεων". Αυτό αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τις οποίες "ο κ. Καρασμάνης κατέθεσε ότι κατά τη διάρκεια της υπουργικής του θητείας (2014-2015) εφαρμόστηκε πλαίσιο χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, χωρίς σπατάλη κοινοτικών πόρων, με πλήρη και έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων προς τους δικαιούχους παραγωγούς και με συμμόρφωση της χώρας στις υποχρεώσεις της έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

"Όπως τόνισε, εάν η ίδια λογική συνέχειας και θεσμικής πειθαρχίας είχε ακολουθηθεί τα επόμενα χρόνια, το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα είχε λάβει τις σημερινές διαστάσεις. Κεντρικό σημείο της κατάθεσής του αποτέλεσε η λεγόμενη "τεχνική λύση" για την κατανομή των βοσκοτόπων, την οποία χαρακτήρισε δίκαιη και σωστή. Ο κ. Καρασμάνης έκανε ιδιαίτερη μνεία στην εξαιρετική συνεργασία που είχε με τον έμπειρο και έντιμο όπως χαρακτήρισε Μ. Κορασίδη πρώην γενικό γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης όταν ο ίδιος ήταν υπουργός. Ο πρώην υπουργός κατέθεσε για την τεχνική λύση ότι επρόκειτο για μια απολύτως μεταβατική ρύθμιση, με ρητό και σαφή στόχο να πάψει να εφαρμόζεται μόλις ολοκληρώνονταν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Τα σχέδια αυτά, όπως είπε, δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, με ευθύνες που βαραίνουν την τετραετία ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια την παρούσα διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η αποτυχία αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους που οδήγησαν στη σημερινή θεσμική εκτροπή".

Σύμφωνα με τις πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, "ιδιαίτερη σημασία είχε η αναφορά του στο γεγονός ότι η μη συμπερίληψη βοσκοτόπων χωρίς ζώα στην υπουργική του απόφαση ήταν συνειδητή επιλογή, ακριβώς για να μην "ανοίξουν οι ασκοί του Αιόλου" και να αποφευχθούν φαινόμενα καταστρατήγησης, παρανομίας και τεχνητής διόγκωσης δικαιωμάτων όπως αυτά που προέκυψαν από τις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας, ιδίως της τελευταίας περιόδου. Αντίθετα, έκανε σαφή διάκριση μεταξύ των αποφάσεων της δικής του περιόδου και μεταγενέστερων ρυθμίσεων, όπως για παράδειγμα η εισήγηση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Καπρέλη στον πρώην υπουργό κ. Βορίδη, η οποία, όπως υποστήριξε, δεν συνδέεται με την ουσία της τεχνικής λύσης και τροποποίησε το αρχικό της περιεχόμενο".

Κατά τις ίδιες πηγές, "ο κ. Καρασμάνης απάντησε σε σχετική ερώτηση για στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που πρωταγωνιστούν στις νόμιμες επισυνδέσεις κ.κ. Στρατάκος, Μελάς, Μπαμπασίδης, Ζερβός, λέγοντας πως ο ίδιος έχει συγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας και τέτοια περιστατικά δεν υπήρξαν επί της δικής του θητείας. "Αν υπήρχαν, είτε αυτοί θα έφευγαν είτε εγώ" κατέθεσε χαρακτηριστικά. Σημαντικές ήταν και οι τοποθετήσεις του σχετικά με τη διοίκηση και τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρώην υπουργός ανέφερε κατηγορηματικά ότι επί της θητείας του δεν θα γίνονταν ανεκτές επισκέψεις στο υπουργείο και παρεμβάσεις παραγόντων όπως ο κ. Ξυλούρης, γνωστός ως φραπές. Σύμφωνα με τον μάρτυρα ένας υπουργός χρειάζεται τέσσερις μήνες οπωσδήποτε για να ενημερωθεί για θέματα της αρμοδιότητας του, κατά συνέπεια η συνεχής εναλλαγή διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και υπουργών τα τελευταία χρόνια δεν συνέβαλε στην αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία του Οργανισμού και του υπουργείου".

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