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Βάρρας στη δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Υφίσταμαι δολοφονία χαρακτήρα - Θεωρώ τον πρωθυπουργό φίλο μου
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
15:17 - 31 Μαρ 2026

Βάρρας στη δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Υφίσταμαι δολοφονία χαρακτήρα - Θεωρώ τον πρωθυπουργό φίλο μου

Reporter.gr Newsroom
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Στη δεύτερη ημέρα της κατάθεσής του στη δίκη των πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ για υπεξαγωγή εγγράφων, ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού, Γρηγόρης Βάρρας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι έχουν διαπραχθεί εκτεταμένες απάτες από παραγωγούς, κάνοντας λόγο για συστηματική εκμετάλλευση αδυναμιών του συστήματος.

Ο μάρτυρας, σύμβουλος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από την παραίτησή του έως σήμερα, δέχθηκε πλήθος ερωτήσεων τόσο για τεχνικά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των πληρωμών κατά τη θητεία του, όσο και για τη σχέση του με τον πρωθυπουργό. Όπως κατέθεσε, δεν τον είχε ενημερώσει για τα προβλήματα στον οργανισμό.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η πρόεδρος του δικαστηρίου αλλά και ο εισαγγελέας της έδρας επέμειναν ιδιαίτερα στο γεγονός ότι, παρά τη μακροχρόνια προσωπική τους σχέση, δεν υπήρξε καμία συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο μάρτυρας ανέφερε πως τους συνδέει φιλία από το 2000, «πριν ασχοληθεί με την πολιτική», ωστόσο εξήγησε ότι όταν ανέλαβε ρόλο συμβούλου στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν έγινε καμία σχετική αναφορά, ενδεχομένως, όπως είπε, για την προστασία του από δύσκολες καταστάσεις.

Απαντώντας σε επίμονες ερωτήσεις του εισαγγελέα για το αν είναι δυνατόν να μην έχει υπάρξει καμία σχετική συζήτηση από το 2020 έως σήμερα, ο κ. Βάρρας υποστήριξε ότι υπήρχαν άλλες προτεραιότητες εκείνη την περίοδο, όπως η πανδημία Covid-19 και οι εξελίξεις στον Έβρο, ενώ σημείωσε πως δεν είναι άνθρωπος που «θα πάει να γκρινιάξει». Παράλληλα, ανέφερε ότι μετά την αποχώρησή του από τον οργανισμό είχε οριστεί υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ο Μάκης Βορίδης, γεγονός που περιόριζε τον δικό του ρόλο σε ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην επίμονη ερώτηση, μάλιστα, του Εισαγγελέα αν είναι φίλοι ή γνωστοί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κ. Βάρρας απάντησε: «Εγώ θεωρώ τον πρωθυπουργό φίλο μου».

Σε ό,τι αφορά την ουσία της υπόθεσης, ο μάρτυρας τόνισε ότι ακόμη και αν υπήρχαν διαφωνίες ως προς τη διαβίβαση στοιχείων στη Δικαιοσύνη, ο ίδιος θα προχωρούσε κανονικά, καθώς τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή του τα χαρακτήρισε «ικανά». Υποστήριξε ότι δεν στόχευσε κανέναν προσωπικά, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι φιλήσυχος άνθρωπος… Έχω υποστεί δολοφονία χαρακτήρα», εξαιτίας της απόφασής του να αποστείλει φακέλους με ενδείξεις παρανομίας στις αρμόδιες αρχές.

Ο κ. Βάρρας περιέγραψε συγκεκριμένο μηχανισμό εξαπάτησης, κάνοντας λόγο για παραγωγούς που υπέβαλαν ψευδή στοιχεία εκμεταλλευόμενοι το λεγόμενο «τρικ» της τεχνικής λύσης. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, ο τρόπος λειτουργίας του Φορέα Συντονισμού των ΚΥΔ, σε συνδυασμό με ελλιπείς ελέγχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δημιούργησαν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη τέτοιων πρακτικών.

Μάλιστα, προσκόμισε έγγραφα σύμφωνα με τα οποία, μετά την παραίτησή του, πραγματοποιήθηκε κατανομή εκτάσεων σε 14 ΑΦΜ, εκ των οποίων τα τέσσερα είχαν ήδη αποσταλεί στη Δικαιοσύνη ως ύποπτα για απάτη. Όπως ανέφερε, οι συγκεκριμένες περιπτώσεις έχουν ήδη καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και σε πρόσφατη εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι ενημερώθηκε το Σάββατο για μήνυση εις βάρος του για ψευδή κατάθεση από την Neuropublic, τεχνικό σύμβουλο του οργανισμού. Ο ίδιος χαρακτήρισε την ενέργεια αυτή ως έμμεση απειλή, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια οικονομικά ισχυρή εταιρεία απέναντι στην οποία δηλώνει αδύναμος να ανταπεξέλθει.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι η μήνυση αυτή του επανέφερε στη μνήμη ένα γενικότερο «κλίμα φόβου και απειλών» που, όπως υποστήριξε, επικρατούσε μεταξύ υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την επίμαχη περίοδο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις συνθήκες λειτουργίας του οργανισμού.

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