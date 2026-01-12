Νέος Head of Marketing στην Stoiximan, ο Αντώνης Πολυχρόνης

Στον νέο του ρόλο, θα είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής marketing, καλύπτοντας τη marketing επικοινωνία, τη στρατηγική media, τα social media, τις χορηγίες και τα brand activations.
Ο Αντώνης Πολυχρόνης διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χώρο του marketing και της επικοινωνίας, με πορεία στους κλάδους των gaming, τηλεπικοινωνιών και retail technology.
Πριν την ένταξή του στη Stoiximan, κατείχε τη θέση του Brand, Media & Loyalty Sec
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Marketing, Advertising & P