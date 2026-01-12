Νέος Head of Marketing στην Stoiximan, ο Αντώνης Πολυχρόνης

Η Stoiximan ανακοινώνει την ανάληψη της θέσης του Head of Marketing από τον Αντώνη Πολυχρόνη, ενισχύοντας τη στρατηγική της εταιρείας με έμφαση στην ανάπτυξη, την εμπορική αποτελεσματικότητα και τη διαρκή ενδυνάμωση του brand.

Στον νέο του ρόλο, θα είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής marketing, καλύπτοντας τη marketing επικοινωνία, τη στρατηγική media, τα social media, τις χορηγίες και τα brand activations.

Ο Αντώνης Πολυχρόνης διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χώρο του marketing και της επικοινωνίας, με πορεία στους κλάδους των gaming, τηλεπικοινωνιών και retail technology.

Πριν την ένταξή του στη Stoiximan, κατείχε τη θέση του Brand, Media & Loyalty Sec tion Manager στη ΓΕΡΜΑΝΟΣ (Όμιλος OTE), ενώ στο παρελθόν έχει διατελέσει Brand & Communication Manager στην OPAP S.A. και έχει εργαστεί σε καίριες θέσεις marketing στη Vodafone Ελλάδας.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Marketing, Advertising & P ublic Relations από το University of Sheffield και πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το American College of Greece.