Οι πρώην επικεφαλής της Fed στηρίζουν τον Πάουελ στην κόντρα του με τον Τραμπ

Όπως μεταδίδει το Reuters, στην κοινή τους δήλωση, παρομοιάζουν την κίνηση αυτή με παρεμβάσεις στην ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών που συναντώνται συχνά σε αναδυόμενες οικονομίες με «αδύναμους θεσμούς».

«Η αναφερόμενη ποινική έρευνα κατά του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζέι Πάουελ, αποτελεί μια πρωτοφανή απόπειρα χρήσης της εισαγγελικής εξουσίας για την υπονόμευση της ανεξαρτησίας της Fed», αναφέρεται στη δήλωση που υπογράφουν η Τζάνετ Γέλεν, ο Μπεν Μπερνάνκι και ο Άλαν Γκρίνσπαν. «Έτσι ασκείται η νομισματική πολιτική σε αναδυόμενες αγορές με αδύναμους θεσμούς, με ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για τον πληθωρισμό και τη συνολική λειτουργία των οικονομιών τους. Δεν έχει καμία θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες, των οποίων το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι το κράτος δικαίου, θεμέλιο της οικονομικής τους επιτυχίας».

Στο κείμενο συνυπογράφουν ακόμη δέκα πρώην κορυφαίοι υπεύθυνοι οικονομικής πολιτικής, οι οποίοι είχαν διοριστεί τόσο από Ρεπουμπλικανούς όσο και από Δημοκρατικούς προέδρους, υπογραμμίζοντας τον διακομματικό χαρακτήρα της ανησυχίας.

Η δήλωση ήρθε στον απόηχο μιας εξαιρετικά ασυνήθιστης δημόσιας παρέμβασης του ίδιου του Πάουελ. Την Κυριακή, ο πρόεδρος της Fed δημοσιοποίησε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, στο οποίο αποκάλυψε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τραμπ έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα σχετικά με σχόλια που είχε κάνει στο Κογκρέσο το περασμένο καλοκαίρι. Τα σχόλια αφορούσαν τις συνεχιζόμενες εργασίες ανακαίνισης στο συγκρότημα των κεντρικών γραφείων της Fed στην Ουάσινγκτον.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις αγορές και στους οικονομικούς κύκλους, με πολλούς να προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε υπονόμευση της ανεξαρτησίας της Fed θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη σταθερότητα της αμερικανικής οικονομίας.