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Ο ΟΠΑΠ αποκτά το υπόλοιπο 15,51% της Stoiximan
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17:52 - 18 Ιουλ 2025

Ο ΟΠΑΠ αποκτά το υπόλοιπο 15,51% της Stoiximan

Reporter.gr Newsroom
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Ο ΟΠΑΠ ανακοινώνει την απόκτηση του υπόλοιπου 15,51% της Stoiximan (εφεξής η «Εταιρεία») έναντι τιμήματος 191,6 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον αναλογούντων καθαρών ταμειακών διαθεσίμων κατά την ημερομηνία κλεισίματος της συναλλαγής, αυξάνοντας το ποσοστό του στην Εταιρεία στο 100% (πλήρης εξαγορά).

Η επένδυση ενισχύει περαιτέρω την ηγετική θέση του ΟΠΑΠ στην Ελλάδα και την Κύπρο, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα τη στρατηγική εστίαση του στη διαδικτυακή αγορά αθλητικού στοιχηματισμού και iGaming.

Ο ΟΠΑΠ επένδυσε αρχικά στην Stoiximan το 2018, αναγνωρίζοντας τις ισχυρές προοπτικές ανάπτυξής της, και σταδιακά αύξησε το μερίδιό του, μέσω δύο επιπλέον συναλλαγών το 2020. Σήμερα, η Stoiximan αποτελεί αδιαμφισβήτητο ηγέτη της ταχέως αναπτυσσόμενης διαδικτυακής αγοράς, γεγονός που επιβεβαιώνει την επιλογή του ΟΠΑΠ να προχωρήσει σε αυτήν τη στρατηγική επένδυση τα προηγούμενα χρόνια.

Η Stoiximan θα συνεχίσει να υποστηρίζεται από την Kaizen Gaming, μέσω τεχνολογίας αιχμής και διαφοροποιημένων προϊοντικών προτάσεων, διασφαλίζοντας απρόσκοπτη εμπειρία για τους πελάτες, υψηλή αξιοπιστία και καινοτομία.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση των Κυπριακών Ρυθμιστικών Αρχών και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρίτου τριμήνου του 2025.

Ο ΟΠΑΠ και η Stoiximan θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν ανεξάρτητα, ως εταιρείες με διακριτές άδειες, εμπορικά σήματα και διοικητικές ομάδες.

Ο Jan Karas, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, σχολίασε: «Η επένδυση στη Stoiximan έχει συμβάλει σημαντικά στην εδραίωση της ηγετικής θέσης του ΟΠΑΠ στην ελληνική και στην κυπριακή διαδικτυακή αγορά. Είμαι, λοιπόν, ιδιαίτερα ικανοποιημένος με την πρόσφατη συναλλαγή, η οποία διευρύνει περαιτέρω το αποτύπωμά μας στην ταχέως αναπτυσσόμενη διαδικτυακή αγορά. Κοιτώντας μπροστά, είμαστε βέβαιοι ότι η διττή στρατηγική μας θα παραμείνει αποτελεσματική και ότι και τα δύο brand μας, Stoiximan και PameStoixima.gr, θα διατηρήσουν την αναπτυξιακή δυναμική τους».

Ο Νίκος Φλίγκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Stoiximan, σχολίασε: «Αυτό το ορόσημο σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της Stoiximan. Με την αφοσίωση και το πάθος της ομάδας των 300 ανθρώπων μας, που αποτελούν την κινητήρια δύναμη πίσω από την ηγετική μας θέση στην αγορά, παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στην παροχή εξαιρετικών εμπειριών στους πελάτες μας, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα το μέλλον του online gaming σε Ελλάδα και Κύπρο».

Τελευταία τροποποίηση στις 18/07/2025 - 18:49
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