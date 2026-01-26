ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Allwyn: Νέα εποχή, ίδια ισχυρή δέσμευση στους ανθρώπους της στην Ελλάδα
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
12:12 - 26 Ιαν 2026

Allwyn: Νέα εποχή, ίδια ισχυρή δέσμευση στους ανθρώπους της στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η πιστοποίηση Top Employer επεκτείνει για τέταρτη συνεχή χρονιά το αποτύπωμα του ΟΠΑΠ μεταξύ των κορυφαίων εργοδοτών στη χώρα.

Δυναμικά έχει ξεκινήσει η εποχή της Allwyn για τον ΟΠΑΠ, με την εταιρεία να λαμβάνει τη διεθνή πιστοποίηση Top Employer 2026, επιβεβαιώνοντας το αποτύπωμά της ως ένας εκ των κορυφαίων εργοδοτών στην Ελλάδα.

Πρόκειται για την τέταρτη συνεχή χρονιά που η εταιρεία αποσπά την τιμητική αυτή διάκριση, η οποία αναδεικνύει τη σταθερή δέσμευσή της να επενδύει στους Ανθρώπους της, να καλλιεργεί μια κουλτούρα υψηλής απόδοσης, να αναπτύσσει σύγχρονο και συμπεριληπτικό περιβάλλον εργασίας και να υλοποιεί κορυφαίες πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού.

Εδώ και χρόνια, ο ΟΠΑΠ έχει καθιερωθεί ως εργοδότης επιλογής στην ελληνική αγορά, ξεχωρίζοντας για τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες που υλοποιεί για τους ανθρώπους του. Η νέα εποχή της Allwyn φέρνει νέες προοπτικές προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης για τους εργαζόμενους, μέσα από περισσότερες ευκαιρίες εκμάθησης και εξέλιξης, πρόσβαση σε τεχνολογίες και εργαλεία νέας γενιάς, διεθνείς συνεργασίες και βέλτιστες πρακτικές.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αιμιλία Στέλιαρου, Chief People Officer της εταιρείας, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που λαμβάνουμε την πιστοποίηση Top Employer για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Για εμάς, η διάκριση αυτή είναι μια σημαντική υπενθύμιση πως όσα χτίζουμε μαζί, έχουν αληθινό αντίκτυπο. Η δύναμη των Ανθρώπων μας, η ενέργεια, οι ιδέες και η καθημερινή προσπάθειά τους, μας βοηθούν να πάμε ακόμη πιο μπροστά. Για αυτόν το λόγο, δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου κάθε ένας και κάθε μία νιώθει ότι ανήκει, ακούγεται και εξελίσσεται. Με οδηγό, λοιπόν, τις Αξίες μας, συνεχίζουμε να Κάνουμε το σωστό για τους Ανθρώπους μας. Συνεχίζουμε να Σκεφτόμαστε Διαφορετικά και να... Κερδίζουμε Μαζί – γιατί η επιτυχία είναι ομαδική δουλειά!»

Top Employer 2026: Πιστοποίηση αριστείας και ποιότητας

Η πιστοποίηση Top Employer αναδεικνύει τους κορυφαίους εργοδότες σε κάθε χώρα και αποδίδεται από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute, ο οποίος έχει παρουσία σε 131 χώρες.

Για την πιστοποίηση, πραγματοποιείται μια απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης, που στηρίζεται σε υψηλά, διεθνή πρότυπα, κριτήρια και δείκτες αναφοράς. Ειδικότερα, εξετάζονται έξι βασικοί τομείς πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού, που καλύπτουν 20 θεματικές, όπως η Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού, το Εργασιακό Περιβάλλον, η Προσέλκυση Ταλέντων, η Εκπαίδευση, η Διαφορετικότητα, η Ευημερία (Wellbeing), η Ισότητα & η Ένταξη κ.ά.

Σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό, οι εταιρείες που πιστοποιήθηκαν ως κορυφαίοι εργοδότες επηρεάζουν θετικά περισσότερους από 14 εκατομμύρια εργαζόμενους παγκοσμίως.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μητσοτάκης: Η σκέψη της κυβέρνησης βρίσκεται δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων στα Τρίκαλα
Πολιτική

Μητσοτάκης: Η σκέψη της κυβέρνησης βρίσκεται δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων στα Τρίκαλα

Επίκαιρη Ερώτηση Ανδρουλάκη στον Πρωθυπουργό: Η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια τροφοδοτεί την ακρίβεια
Πολιτική

Επίκαιρη Ερώτηση Ανδρουλάκη στον Πρωθυπουργό: Η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια τροφοδοτεί την ακρίβεια

Ψυχιατρική Ακριβείας: Η σύγχρονη προσέγγιση στην ψυχική υγεία με έμφαση στην πρόληψη
Υγεία

Ψυχιατρική Ακριβείας: Η σύγχρονη προσέγγιση στην ψυχική υγεία με έμφαση στην πρόληψη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το επετειακό Release Athens 2026 έριξε αυλαία με αξέχαστα live και μοναδικές εμπειρίες – Η Allwyn έδωσε τον δικό της ρυθμό στο φεστιβάλ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Το επετειακό Release Athens 2026 έριξε αυλαία με αξέχαστα live και μοναδικές εμπειρίες – Η Allwyn έδωσε τον δικό της ρυθμό στο φεστιβάλ

Allwyn: Απέκτησε 463.200 ίδιες μετοχές – Στο 4,77% το ποσοστό κατοχής
Ανακοινώσεις

Allwyn: Απέκτησε 463.200 ίδιες μετοχές – Στο 4,77% το ποσοστό κατοχής

Αντώνης Κρόμπας και Λευτέρης Ελευθερίου σε μία ξεχωριστή παράσταση στο Allwyn Game Time
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Αντώνης Κρόμπας και Λευτέρης Ελευθερίου σε μία ξεχωριστή παράσταση στο Allwyn Game Time

Plot Twist: Από το γήπεδο στο Hollywood και από την τηλεόραση στο βάθρο
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Plot Twist: Από το γήπεδο στο Hollywood και από την τηλεόραση στο βάθρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/08/2026 - 14:00

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:56

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:30

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Υγεία
08/08/2026 - 13:00

Νέα ευρήματα για τη «γυμναστική» του εγκεφάλου, πέρα από το Sudoku και τα σταυρόλεξα

Ειδήσεις
08/08/2026 - 12:00

Οι 14 μέρες που έφεραν τον Ινφαντίνο στα πρόθυρα της αυτοκαταστροφής

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/08/2026 - 11:00

ΥΠΑΑΤ: Υπεγράφη η Κοινή Απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
08/08/2026 - 10:27

ΠΑΣΕΒΙΠΕ: «Όχι» σε νέους ελέγχους στις επιχειρήσεις μέσα στις Βιομηχανικές Περιοχές

Οικονομία
08/08/2026 - 10:15

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
08/08/2026 - 10:01

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/08/2026 - 09:54

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Θετική αποτίμηση από τον ΣΕΤΕ, προβληματισμός από την ΠΟΞ

Γιώργος Ραυτόπουλος
08/08/2026 - 09:34

Δεξιότερα της ΝΔ: Το «beef» Βελόπουλου-Λατινοπούλου, ο Σαμαράς και τα «ορφανά» της Καρυστιανού

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
08/08/2026 - 00:01

Πνευματική προσπάθεια, σκέψη και αμφισβήτηση εναντίον ΤΝ

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 23:03

Δεύτερη σερί εβδομάδα ανόδου στη Wall Street – Οι πρωταγωνιστές του ράλι

Πολιτική
07/08/2026 - 22:00

Κατρίνης: Ανησυχητική η αδράνεια της κυβέρνησης στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον

Ειδήσεις
07/08/2026 - 21:44

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 21:01

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

Πολιτική
07/08/2026 - 21:00

Γιατί συμμαχούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν – Τι σημαίνει η νέα στρατιωτική συμφωνία για την Ελλάδα

Πολιτική
07/08/2026 - 20:00

Στα χαρακώματα ΠΑΣΟΚ και Γεωργιάδης για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το χρονικό της κόντρας

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Σε θετικό έδαφος η συνεδρίαση – Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 18:50

Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα κάνουν ρίψεις νερού

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 18:41

Volkswagen: Οι μεγαλομέτοχοι απαιτούν σαρωτικές αλλαγές – Στο τραπέζι έως και 100.000 απολύσεις

Πολιτική
07/08/2026 - 18:36

Μίξη ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ανανεωτικης Αριστεράς και ΑΝΤΑΡΣΥΑ θέλει ο Πολάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 18:14

FLEXOPACK: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και είσοδος 96.450 νέων μετοχών στο ΧΑ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 18:03

Μυστράς: Ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή στον 55χρονο που έκρυβε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη

Σχόλια Αγοράς
07/08/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις

Ειδήσεις
07/08/2026 - 17:30

Ιταλοϊσπανική σύγκρουση για το Σένγκεν: Η Μαδρίτη απειλεί με αντίποινα αν η Ρώμη δεν ανοίξει τα σύνορα - Η αντίδραση Μελόνι

Magazino
07/08/2026 - 17:21

Αν χτυπήσει το 112 για εκκένωση έχεις σχέδιο και για τον σκύλο ή τη γάτα σου;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 17:16

Η Deloitte αποκλειστικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για την είσοδό του στην πολωνική αγορά ενέργειας

Πολιτική
07/08/2026 - 16:49

ΠΑΣΟΚ: Όσο οι αρχειοθετήσεις συνεχίζονται, οι σκιές παραμένουν και μεγαλώνουν

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 16:38

Κέρδη στη Wall Street παρά τα αρνητικά μάκρο – Οι επενδυτές «βλέπουν» παύση των αυξήσεων επιτοκίων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ