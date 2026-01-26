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Μητσοτάκης: Η σκέψη της κυβέρνησης βρίσκεται δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων στα Τρίκαλα
Πολιτική
12:06 - 26 Ιαν 2026

Μητσοτάκης: Η σκέψη της κυβέρνησης βρίσκεται δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων στα Τρίκαλα

Reporter.gr Newsroom
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Αναφορά στην τραγωδία που σημειώθηκε στα Τρίκαλα μετά την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» έκανε τη Δευτέρα (26/1) ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο.

Όπως υπογράμμισε, η σκέψη της κυβέρνησης βρίσκεται δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ επισήμανε ότι η Πυροσβεστική έχει ήδη ξεκινήσει τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ακόμη ότι σε μια περίοδο διεθνών αναταράξεων δεν αρκεί μόνο η προσήλωση στις αξίες, αλλά απαιτείται και η ενίσχυση της συνολικής ισχύος της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε τη σημασία της ενδυνάμωσης της Ελλάδας σε τομείς όπως η άμυνα, η διπλωματία, η οικονομία και η κοινωνική συνοχή, επισημαίνοντας ότι η πολιτική σταθερότητα συνιστά εθνική αναγκαιότητα σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

Παράλληλα, έκανε λόγο για την κυβερνητική πρόταση θεσμοθέτησης Ειδικής Τριεδρικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού, ώστε η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού να αποκτήσει ουσιαστική και ισότιμη εκπροσώπηση. Όπως ανέφερε, οι έδρες Επικρατείας επανέρχονται στις 12, ενώ το όριο εισόδου στη Βουλή παραμένει στο 3%.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η σύγκρουση με το «βαθύ κράτος», τη γραφειοκρατία και τις χρόνιες παθογένειες συνεχίζεται με σταθερά βήματα, μέσα από μικρές και μεγαλύτερες παρεμβάσεις στην καθημερινότητα των πολιτών που μειώνουν κόστος και ταλαιπωρία και καθιστούν το κράτος πιο αποτελεσματικό.

Αναφερόμενος στα εισοδήματα, σημείωσε ότι έως το τέλος του μήνα οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα διαπιστώσουν στους μισθούς τους τις μειώσεις φόρων, οι οποίες μεταφράζονται σε αυξήσεις καθαρών αποδοχών, λειτουργώντας ως αντίβαρο στις πιέσεις της ακρίβειας. Τέλος, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, αλλά μια σταθερή πολιτική κατεύθυνση που εστιάζει στη στήριξη του εισοδήματος, την ενίσχυση της εργασίας και τη σταδιακή βελτίωση της ποιότητας ζωής με ρεαλισμό και υπευθυνότητα.

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Τελευταία τροποποίηση στις 26/01/2026 - 12:09
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