Πιερρακάκης: Ρεαλιστικός, κοινωνικός, εφαρμόσιμος και αναπτυξιακός ο προϋπολογισμός
Πολιτική
12:12 - 20 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης, παρέδωσε την Πέμπτη (20/11) στον πρόεδρο της Βουλής τον κρατικό προϋπολογισμό του 2025, κάνοντας λόγο για «έναν προϋπολογισμό ρεαλιστικό, κοινωνικό, εφαρμόσιμο και αναπτυξιακό».

Αναλυτικά, τόνισε:

«Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, έχω την ιδιαίτερη τιμή να καταθέσω στο Σώμα τον Κρατικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2026 και την Εισηγητική του Έκθεση.

Καταθέτω, επίσης, έκθεση επί των φορολογικών δαπανών, εκθέσεις των Γενικών Διευθυντών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Φορολογίας, Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, την Ετήσια Έκθεση Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους καθώς και τις δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 58 του ν.4270/2014, όπως αυτό ισχύει.

Κύριε Πρόεδρε, θα σας παρακαλέσω να ορισθούν ημερομηνίες για τη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και στην Ολομέλεια του Σώματος.

Η κατάθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026 συνοδεύεται και από ειδική έκδοση του Προϋπολογισμού Επιδόσεων οικονομικού έτους 2026.

Τέλος, ενημερώνω το Σώμα ότι επιπλέον κατατίθεται ο Απoλoγισμός και o Γενικός Ισoλoγισμός τoυ Kράτoυς οικονομικού έτους 2024, συνοδευόμενοι από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Να προσθέσω δύο σημεία: Το πρώτο αφορά το περιεχόμενο του Προϋπολογισμού. Θα διαπιστώσετε, πιστεύω, όλοι, ότι είναι ένας Προϋπολογισμός ρεαλιστικός, κοινωνικός, εφαρμόσιμος και αναπτυξιακός.

Και δεύτερον μία τεχνική λεπτομέρεια: πέρα από το καθιερωμένο USB stick, o Προϋπολογισμός υποβάλλεται πλέον και σε πλήρως άυλη μορφή με QR code στο Cloud και από του χρόνου το USB stick καταργείται. Σας ευχαριστώ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dedf70meykpt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Συμβατό με τους δημοσιονομικούς κανόνες είναι σύμφωνα με το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το σχέδιο προϋπολογισμού, που κατατέθηκε την Πέμπτη (20/11) στη Βουλή. Σημειώνεται ως αναγκαία συνθήκη οικονομικής προόδου η δημοσιονομική συνέπεια, ενώ υπογραμμίζεται πως είναι απαραίτητες οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αναλυτικά ΕΔΩ
