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ΤτΕ: Απάντηση για τιτλοποιήσεις σε εξώδικη δήλωση φορέων και καταναλωτών
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16:10 - 07 Ιουλ 2026

ΤτΕ: Απάντηση για τιτλοποιήσεις σε εξώδικη δήλωση φορέων και καταναλωτών

Reporter.gr Newsroom
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Η Τράπεζα της Ελλάδος απέστειλε σήμερα την απάντησή της στην από 24.6.2026 εξώδικη δήλωση που υπέβαλαν ενώσεις καταναλωτών και επαγγελματικοί φορείς.

Στην απάντησή της, η Τράπεζα της Ελλάδος τοποθετείται αποκλειστικά επί ζητημάτων που εμπίπτουν στις κατά νόμο αρμοδιότητές της ως αρμόδιας εποπτικής αρχής, παραθέτοντας το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και διευκρινίζοντας τα όρια των αρμοδιοτήτων της.

Ειδικότερα, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με:

  • το κανονιστικό πλαίσιο των τιτλοποιήσεων απαιτήσεων και τη διάκριση μεταξύ της πραγματικής και οριστικής μεταβίβασης απαιτήσεων και της μεταφοράς σημαντικού κινδύνου,
  • το πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου «Ηρακλής» και τις προβλεπόμενες από τον νόμο αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων,
  • το ισχύον εποπτικό πλαίσιο για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, σύμφωνα με τον Ν. 5072/2023,
  • το εύρος των εποπτικών αρμοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος έναντι των διαχειριστών πιστώσεων, καθώς και τα όρια των αρμοδιοτήτων της έναντι άλλων οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στην αγορά δανειακών απαιτήσεων,
  • το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει τις μεταβιβάσεις και τιτλοποιήσεις δανειακών απαιτήσεων και τις ανακεφαλαιοποιήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Παράλληλα, η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι η άσκηση των εποπτικών της αρμοδιοτήτων διέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ενώ η παροχή πληροφοριών σχετικά με εποπτικές διαδικασίες και εποπτευόμενα ιδρύματα περιορίζεται από τις διατάξεις περί υπηρεσιακού και επαγγελματικού απορρήτου, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4261/2014.

Η Τράπεζα της Ελλάδος συνεχίζει να ασκεί τις αρμοδιότητές της με γνώμονα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την προστασία της εύρυθμης λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την εφαρμογή του ισχύοντος εθνικού και ενωσιακού δικαίου.

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