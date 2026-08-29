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«Συναγερμός» για το φυσικό αέριο: Σε χαμηλό 13ετίας τα αποθέματα στην Ευρώπη
Ειδήσεις
19:51 - 29 Αυγ 2026

«Συναγερμός» για το φυσικό αέριο: Σε χαμηλό 13ετίας τα αποθέματα στην Ευρώπη

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρώπη οδεύει προς το τέλος του καλοκαιριού με τα αποθέματα φυσικού αερίου να βρίσκονται σε χαμηλό 13 ετών, εξέλιξη που, σύμφωνα με ειδικούς, έχει εντείνει την ανησυχία στην αγορά και έχει προκαλέσει έναν «πανικό για τον χειμώνα» μεταξύ εμπόρων και καταναλωτών ενέργειας.  

Την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, οι αποθήκες φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν γεμάτες κατά 63% της συνολικής τους χωρητικότητας. Το ποσοστό αυτό απέχει σημαντικά από τον μέσο όρο του 80% που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια την ίδια χρονική περίοδο και συγκαταλέγεται στα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ για τα τέλη Αυγούστου.

Εφόσον συνεχιστεί ο σημερινός χαμηλός ρυθμός με τον οποίο αναπληρώνονται τα αποθέματα, η Ε.Ε. εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει τη χειμερινή περίοδο με αποθέματα περίπου 20% χαμηλότερα από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Παράλληλα, τα επίπεδα των αποθηκευμένων ποσοτήτων αναμένεται να διαμορφωθούν στο χαμηλότερο σημείο από το 2013, σύμφωνα με τον αναλυτή φυσικού αερίου και καθηγητή Γκρεγκ Μόλναρ.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, τα περιορισμένα αποθέματα αυξάνουν αναπόφευκτα τον κίνδυνο να καταγραφεί μεγαλύτερη μεταβλητότητα στις τιμές του φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ο κίνδυνος αυτός θα μπορούσε να ενταθεί σε περίπτωση εμφάνισης ψυχρών κυμάτων, τα οποία θα οδηγούσαν σε υψηλότερη κατανάλωση φυσικού αερίου τους χειμερινούς μήνες.

Οι αναλυτές θεωρούν, παράλληλα, δύσκολη την επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου για πληρότητα των αποθηκών στο 80% πριν από την έναρξη της χειμερινής περιόδου. Βασικός παράγοντας είναι ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ο οποίος έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από την περιοχή του Κόλπου.

Στην περαιτέρω μείωση των αποθεμάτων φυσικού αερίου της Ε.Ε. συνέβαλαν, επίσης, δύο ακόμη παράγοντες: οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν τον περασμένο χειμώνα και η αυξημένη, σε σχέση με τα συνηθισμένα επίπεδα, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια των καυσώνων που έπληξαν την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι.

Όπως επισημαίνει δημοσίευμα του Guardian, κατά τους θερινούς μήνες οι ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου είθισται να ενισχύουν τα αποθέματά τους, καθώς τόσο η ζήτηση όσο και οι τιμές στην αγορά είναι συνήθως χαμηλότερες.

Παρά τις ανησυχίες, οι τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου παρέμειναν «σχετικά σταθερές» κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς υπήρχε η προσδοκία ότι τα Στενά του Ορμούζ θα άνοιγαν εκ νέου, επιτρέποντας την αναπλήρωση των αποθεμάτων ενόψει του χειμώνα. Ωστόσο, όπως σημείωσε ο Μγιάρν Σίλντροπ, επικεφαλής αναλυτής εμπορευμάτων του σκανδιναβικού τραπεζικού ομίλου SEB, πλέον «κανείς δεν περιμένει να συμβεί κάτι τέτοιο σύντομα».

Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον ίδιο, η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα αντιμέτωπη με έναν «μικρό πανικό για τον χειμώνα».

Παρότι οι εκτιμήσεις δεν δείχνουν ότι η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει πραγματική έλλειψη φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα, οι έμποροι προετοιμάζονται για ένα περιβάλλον υψηλότερων τιμών.

Η τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχει καταγράψει έντονη άνοδο τις τελευταίες εβδομάδες, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών. Η τιμή ξεπέρασε τα 68 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), έχοντας πλέον υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το επίπεδο στο οποίο βρισκόταν στις αρχές του έτους.

Εάν δεν υπάρξει επανεκκίνηση των εξαγωγών φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς ενδέχεται να χρειαστεί να ξεπεράσει τα 100 ευρώ/MWh. Αυτό, σύμφωνα με τους αναλυτές της Goldman Sachs, θα μπορούσε να απαιτηθεί προκειμένου οι τιμές να καταστήσουν την ευρωπαϊκή αγορά αρκετά ελκυστική ώστε να προσελκύσει επαρκείς αποστολές φυσικού αερίου για την κάλυψη της ζήτησης κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/08/2026 - 22:02
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