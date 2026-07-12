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Θερινές εκπτώσεις 2026: Πρεμιέρα αύριο 13/7 – Πότε θα ανοίξουν και Κυριακή τα καταστήματα
ΕΜΠΟΡΙΟ
20:58 - 12 Ιουλ 2026

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πρεμιέρα αύριο 13/7 – Πότε θα ανοίξουν και Κυριακή τα καταστήματα

Reporter.gr Newsroom
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Ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου προσφορών που θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Καταναλωτές και επιχειρήσεις προετοιμάζονται για την εκπτωτική περίοδο, με στόχο την τόνωση της αγοράς και την αύξηση της αγοραστικής κίνησης.

Στο πλαίσιο της εκπτωτικής περιόδου, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά και την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου. Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για τη συγκεκριμένη ημέρα είναι από τις 11:00 έως τις 20:00.

Ωστόσο, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ) έχει εισηγηθεί στα μέλη του να διατηρήσουν τα καταστήματά τους ανοιχτά έως τις 18:00, προσαρμόζοντας το ωράριο στις ανάγκες της τοπικής αγοράς.

Οι θερινές εκπτώσεις πραγματοποιούνται βάσει των διατάξεων του νόμου 4177/2013, ενώ εφαρμόζονται και οι προβλέψεις του άρθρου 9ι του νόμου 2251/1994, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον νόμο 5111/2024, που ενισχύει τη διαφάνεια στις ανακοινώσεις μειώσεων τιμών.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, κάθε ανακοίνωση έκπτωσης πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από την προγενέστερη τιμή του προϊόντος, δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί κατά τις 30 ημέρες πριν από την εφαρμογή της έκπτωσης.

Η μείωση της τιμής μπορεί να παρουσιάζεται είτε ως ποσοστό έκπτωσης, είτε ως συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, είτε με την παράθεση της αρχικής και της νέας τιμής. Σε κάθε περίπτωση, η αναγραφή της προγενέστερης τιμής είναι υποχρεωτική, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας, με στόχο την προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικές πρακτικές και τη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας στην αγορά.

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