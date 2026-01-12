ΤτΕ: Το Νότιο Αιγαίο η Περιφέρεια με τη μεγαλύτερη τουριστική απόδοση στην Ελλάδα το 2025

Το Νότιο Αιγαίο επιβεβαιώνει τον ηγετικό ρόλο του ως στυλοβάτης του ελληνικού τουρισμού, καταγράφοντας κορυφαίες επιδόσεις σε όλους τους δείκτες που αποτυπώνουν όχι μόνο την ποσοτική αλλά και την ποιοτική απόδοση της τουριστικής βιομηχανίας, με βάση τα τελευταία δεδομένα που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδας για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025.

Οι συνολικές τουριστικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 19% σε σχέση με τη αντίστοιχη περίοδο του 2024, ξεπερνώντας τα 6 δις ευρώ (€6.057,3). Ως αποτέλεσμα αυτού, το Νότιο Αιγαίο κατατάσσεται πρώτο μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας, συγκεντρώνοντας το 32% των συνολικών τουριστικών εισπράξεων της χώρας. Πολύ απλά, για κάθε 3 ευρώ εισπράξεων από τον τουρισμό στην Ελλάδα, ένα ευρώ προέρχεται από το Νότιο Αιγαίο.

Αντίστοιχη πρωτιά καταγράφεται και στον πολύ σημαντικό δείκτη της δαπάνης ανά διανυκτέρευση: Με 128,5 ευρώ ανά διανυκτέρευση το 2025, το Νότιο Αιγαίο σημείωσε αύξηση κατά 15% σε σχέση με το 2024 (€111,4) και βρίσκεται 32% πάνω από την μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση της χώρας (€97) η οποία αυξήθηκε κατά 9,2%.

Όμοια πρωτιά σημειώνεται και στον εξίσου σημαντικό δείκτη της δαπάνης ανά επίσκεψη όπου το Νότιο Αιγαίο με 914 ευρώ ανά επίσκεψη σημείωσε αύξηση κατά 18,5% σε σχέση με το 2024 (€771,5). Η δαπάνη ανά επίσκεψη στο Νότιο Αιγαίο είναι αυξημένη κατά 65% σε σχέση με την μέση δαπάνη ανά επίσκεψη της χώρας (€552,7) αλλά και αυξημένη κατά 32% από αυτή της δεύτερης κατά σειρά περιφέρειας (€690,5).

Πρωτιά σημειώθηκε επίσης και στον αριθμό των διανυκτερεύσεων οι οποίες αυξήθηκαν κατά 3,4% σε σχέση με πέρυσι (47.143.100 σε σχέση με 45.577.100). Ιδιαίτερη θετική εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι κατά πολύ μικρότερη (μόλις 0,7%) είναι η αύξηση των αφίξεων. Το γεγονός αυτό καταγράφεται ως σημαντικό αφού αποτυπώνει την αύξηση της μέσης διάρκειας παραμονής στο Νότιο Αιγαίο (από 6,9 νύχτες το 2024 σε 7,1 νύχτες το 2025) παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά ,ως αποτέλεσμα των οποίων είναι η τάση για μικρότερης διάρκειας ταξίδια. Άλλωστε αυτή η μείωση καταγράφεται και στην μέση διάρκειας παραμονής στην Ελλάδα που από 6,0 νύχτες το 2024 βρίσκεται σε 5,7 το 2025.

Γιώργος Χατζημάρκος: Το Νότιο εδραιώνει με συνέπεια τη θέση του ως η υψηλότερης αξίας τουριστική περιφέρεια της χώρας

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μετά και την ανακοίνωση των στοιχείων από την Τράπεζα της Ελλάδος, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Σε μια χρονιά που στιγματίστηκε από το φαινόμενο των χιλιάδων σεισμών της Σαντορίνης, ως αποτέλεσμα του οποίου ήταν η μείωση των ροών προς το εμβληματικό νησί, τα παραπάνω μεγέθη δείχνουν ότι το Νότιο Αιγαίο δεν στηρίζεται απλώς στον όγκο των αφίξεων, αλλά εδραιώνει με συνέπεια τη θέση του ως η υψηλότερης αξίας τουριστική περιφέρεια της χώρας και μια από τις σημαντικότερες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ισχυρή άνοδος τόσο των συνολικών εισπράξεων όσο και των δεικτών δαπάνης ανά διανυκτέρευση και ανά επίσκεψη αποτυπώνει ένα μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που βασίζεται στην ποιότητα και την προστιθέμενη αξία, δημιουργώντας ισχυρές προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της περιοχής τα επόμενα χρόνια. Ταυτόχρονα, τα μεγέθη αυτά αποτυπώνουν με τον καλύτερο τρόπο την εξαίρετη προσπάθεια όλων όσοι εμπλέκονται στην τουριστική βιομηχανία της Περιφέρειάς μας, από τους εργαζόμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες έως τις επιχειρήσεις και τους θεσμικούς φορείς, που με καθημερινό μόχθο, αφοσίωση και βαθιά αγάπη για τον τόπο αποδεικνύουν ότι η δύναμη του Νοτίου Αιγαίου βρίσκεται στους ανθρώπους του, οι οποίοι, ακόμη και μέσα σε αντίξοες συνθήκες, συνεχίζουν να δημιουργούν αξία, εμπιστοσύνη και προοπτική για το μέλλον».