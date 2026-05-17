Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου
18:59 - 17 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Η οικονομία του Ισραήλ κατέγραψε μεγαλύτερη ύφεση από την αναμενόμενη κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, καθώς οι συνέπειες της πολεμικής σύγκρουσης με το Ιράν επηρέασαν σημαντικά τη λειτουργία της χώρας, οδηγώντας σε αυστηρά μέτρα ασφαλείας και παρατεταμένες διακοπές επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για περισσότερο από έναν μήνα.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Κυριακή η ισραηλινή στατιστική υπηρεσία, το ΑΕΠ υποχώρησε κατά 3,3% σε ετησιοποιημένη και εποχικά προσαρμοσμένη βάση. Η πτώση ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών, καθώς έρευνα του Bloomberg μεταξύ επτά οικονομολόγων τοποθετούσε τη μείωση κοντά στο 2%, ενώ το ισραηλινό υπουργείο Οικονομικών είχε εκτιμήσει συρρίκνωση 9,5% σε ετήσια βάση.

Πρόκειται για τα πρώτα οικονομικά στοιχεία που αποτυπώνουν τις συνέπειες της πολεμικής έντασης που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Ως απάντηση, η Τεχεράνη εκτόξευσε εκατοντάδες πυραύλους και drones προς το Ισραήλ, ενώ και η Χεζμπολάχ από τον Λίβανο πραγματοποίησε επιθέσεις σε βόρειες περιοχές της χώρας.

Οι συγκρούσεις οδήγησαν τις ισραηλινές αρχές στην επιβολή περιοριστικών μέτρων για περίπου έξι εβδομάδες, μέχρι να επιτευχθεί εκεχειρία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν στις αρχές Απριλίου. Τα μέτρα αυτά επηρέασαν άμεσα την επιχειρηματική δραστηριότητα και τη συνολική λειτουργία της οικονομίας. Παράλληλα, περισσότεροι από 100.000 πολίτες επιστρατεύθηκαν ως έφεδροι, ενώ τα σχολεία παρέμειναν κλειστά για διάστημα περίπου ενός μήνα.

Η σύγκρουση επηρέασε αισθητά τόσο την ιδιωτική όσο και τη δημόσια κατανάλωση, οι οποίες μειώθηκαν κατά 4,7% και 4,8% αντίστοιχα, σύμφωνα με την Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία. Την ίδια ώρα, το ΑΕΠ του επιχειρηματικού τομέα υποχώρησε κατά 3,1%, ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατέγραψε πτώση 4,5%.

Παρά τη σημαντική επιβράδυνση, η ύφεση αποδείχθηκε ηπιότερη σε σύγκριση με εκείνη που είχε ακολουθήσει τον 12ήμερο πόλεμο Ισραήλ – Ιράν τον Ιούνιο του 2025, όταν μεγάλο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας είχε ουσιαστικά «παγώσει». Τότε, το ΑΕΠ είχε σημειώσει πτώση 4,3%, με τα ιρανικά αντίποινα να θεωρούνται εντονότερα, καθώς η Τεχεράνη είχε επικεντρώσει αποκλειστικά τα βαλλιστικά πυρά της στο Ισραήλ.

Παρά τις πιέσεις, η ισραηλινή οικονομία ανέκαμψε στα δύο τελευταία τρίμηνα του 2025 και εμφάνισε επιτάχυνση σε ετήσια βάση. Ωστόσο, τόσο η κεντρική τράπεζα όσο και το υπουργείο Οικονομικών αναθεώρησαν προς τα κάτω τις προβλέψεις ανάπτυξης για το 2026, εκτιμώντας πλέον ρυθμό ανάπτυξης 3,8%, έναντι προηγούμενων προβλέψεων 5,2% και 4,8% αντίστοιχα.

Για να επιτευχθεί ο νέος στόχος ανάπτυξης, απαιτείται ισχυρότερη οικονομική ανάκαμψη στο υπόλοιπο της χρονιάς, κάτι που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διατήρηση της εκεχειρίας όχι μόνο με το Ιράν, αλλά και στα μέτωπα του Λιβάνου και της Γάζας.

Συνολικά, η ισραηλινή οικονομία έχασε το 8,6% του ετήσιου ΑΕΠ της κατά τη διετία 2024-2025, εξαιτίας της παρατεταμένης εμπόλεμης κατάστασης, κυρίως λόγω του πολέμου στη Γάζα που ακολούθησε τις επιθέσεις της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023.

