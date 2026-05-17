Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανακοίνωσε σήμερα (17/5) ότι ουκρανικά πλήγματα έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου και δύο σταθμούς άντλησης στην περιοχή της Μόσχας, στο έδαφος της Ρωσίας.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Telegram, η SBU υποστήριξε πως τα χτυπήματα σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την αμυντική βιομηχανία, στρατιωτικές υποδομές και τη διαχείριση πετρελαίου περιορίζουν τη δυνατότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι επιθέσεις καταδεικνύουν πως ακόμη και η αυστηρά φυλασσόμενη περιοχή της Μόσχας παραμένει ευάλωτη.

Ζελένσκι: Απόλυτα δικαιολογημένες οι επιθέσεις

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες επιθέσεις «απόλυτα δικαιολογημένες».

«Η αντίδρασή μας στην παράταση του πολέμου από τη Ρωσία, αλλά και στις επιθέσεις της κατά των πόλεων και κοινοτήτων μας είναι απολύτως δικαιολογημένη», έγραψε στο Χ.

«Η απόσταση από τα σύνορα της Ουκρανίας είναι μεγαλύτερη από 500 χιλιόμετρα. Η συγκέντρωση της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας στην περιοχή της Μόσχας είναι η πυκνότερη. Αλλά, αυτό το ξεπερνάμε», ανέφερε ο ίδιος και συμπλήρωσε: «Λέμε ξεκάθαρα στους Ρώσους: το κράτος τους πρέπει να τελειώσει τον πόλεμο του.»

