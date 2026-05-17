Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου
Πολιτική
16:47 - 17 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε το Europe Gulf Forum, το πρώτο Forum συνεργασίας μεταξύ χωρών της Ευρώπης και του Αραβικού Κόλπου, που διοργάνωσε ο Όμιλος Antenna σε συνεργασία με το Atlantic Council, εγκαινιάζοντας μια νέα διεθνή πλατφόρμα διαλόγου και στρατηγικής συνεργασίας.  

Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία του Προέδρου του Ομίλου Antenna, Θοδωρή Κυριακού, που φέρνει στην Ελλάδα ηγέτες, αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, κορυφαίους αξιωματούχους από την Ευρώπη και τις αραβικές χώρες, καθώς και επικεφαλής διεθνών οργανισμών, με στόχο τη μακροπρόθεσμη συνεργασία και τη χάραξη κοινών πολιτικών σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και οικονομικών εξελίξεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε χαιρετισμό στο δείπνο που παρέθεσε ο Θοδωρής Κυριακού προς τιμήν των ηγετών που συμμετείχαν στο Europe Gulf Forum. Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο Πρωθυπουργός, καταρχάς, συνεχάρη τον Θοδωρή Κυριακού προσωπικά και το Atlantic Council γι’ αυτή την εξαιρετική συνάντηση, ενώ τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ Ευρώπης και χωρών του Κόλπου, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα ως φυσική γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στις δύο περιοχές. Αναφέρθηκε στον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας, στις ιστορικές της ρίζες και στην πρόοδο που έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια, ενώ υπογράμμισε ότι η Ευρώπη οφείλει να κοιτάξει περισσότερο προς τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο Θοδωρής Κυριακού, Πρόεδρος του Ομίλου Antenna, δήλωσε: «Το φόρουμ αυτό απέδειξε ότι η συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Κόλπου δεν είναι πλέον απλώς μια ενδιαφέρουσα προοπτική, αλλά μια πραγματική αναγκαιότητα στις σημερινές παγκόσμιες συνθήκες. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες που τόσο σημαντικοί ηγέτες και διεθνείς οργανισμοί ανταποκρίθηκαν σε αυτή την πρωτοβουλία, συμμετέχοντας σε έναν ανοιχτό και ουσιαστικό διάλογο, βασισμένο στην εμπιστοσύνη και την κοινή βούληση για συνεργασία. Αυτή δεν είναι μια μεμονωμένη διοργάνωση, αλλά μια μόνιμη πλατφόρμα που φιλοδοξεί να φέρνει σταθερά πιο κοντά την Ευρώπη και τον Κόλπο, δημιουργώντας ένα ασφαλές και αξιόπιστο περιβάλλον ανταλλαγής ιδεών και κοινής δράσης».

