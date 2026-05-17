ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη
Πολιτική
18:45 - 17 Μάι 2026

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

Reporter.gr Newsroom
«Καθώς τα φώτα σβήνουν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και οι εσωκομματικές φατρίες δίνουν τη μάχη των εντυπώσεων – όπως φάνηκε από τις καλοσχεδιασμένες υποδοχές των δελφίνων στους χώρους του συνεδρίου και τις ομιλίες τους – ήρθε η ώρα να ζητήσουμε από την κυβέρνηση μερικές απαντήσεις», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του, θέτοντας ερωτήματα προς την κυβέρνηση με αφορμή δημοσίευμα ιστοσελίδας για τον υφυπουργό Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη.  

«Δεδομένης της αυξημένης ευαισθησίας τους σε θέματα πολιτικής ηθικής, άραγε δεν υπέπεσε στην αντίληψη τους δημοσίευμα της ιστοσελίδας periodista που θέτει σοβαρά ζητήματα για τον υφυπουργό Εσωτερικών κ. Σπανάκη;», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

Σημειώνει ειδικότερα πως «το εν λόγω δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο κ. Σπανάκης φέρεται να μεταβίβασε στην αδελφή του την επικαρπία ενός ισόγειου επαγγελματικού χώρου στο Μοσχάτο όπου στεγαζόταν και συνεχίζει να στεγάζεται υπηρεσία των Ελληνικών Ταχυδρομείων».

Το ΠΑΣΟΚ ρωτά αν «είναι ηθικό υπουργός της κυβέρνησης να “θολώνει” τα νερά με μια νόμιμη κατά τα άλλα πράξη, ώστε να μην φαίνεται ότι σε οίκημα ιδιοκτησίας του στεγάζεται δημόσια υπηρεσία».

Πιο συγκεκριμένα ρωτά:

«Ήθελε να κρύψει κάτι και μεταβίβασε την επικαρπία του ακινήτου στην αδερφή του μέχρι το 2028, καθώς φέρεται να το ενοικίαζε στα ΕΛ.ΤΑ. και στο διάστημα που ήταν βουλευτής πριν υπουργοποιηθεί;

Πότε καταρτίστηκαν οι συμβάσεις και με ποιους διαγωνισμούς;

Πώς τοποθετείται η κυβέρνηση των αρίστων στη χυδαιολογία, στη χειραγώγηση και στο στήσιμο δολοφονιών χαρακτήρα;

Ο κ. Σπανάκης καλώς έπραξε; Περιβάλλει η κυβέρνηση με την εμπιστοσύνη και την έγκριση της τέτοιες μεθοδεύσεις;».

Πολιτική
17/05/2026 - 19:38

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό,

Ειδήσεις
17/05/2026 - 19:12

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο

Ειδήσεις
17/05/2026 - 18:59

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

Πολιτική
17/05/2026 - 18:45

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

Πολιτική
17/05/2026 - 18:22

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 17:59

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Ναυτιλία
17/05/2026 - 17:48

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

