Παπασταύρου από την Αμοργό: Τα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος
Πολιτική
16:55 - 05 Οκτ 2025

Παπασταύρου από την Αμοργό: Τα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος

Reporter.gr Newsroom
Στην εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος «Αμοργόραμα» με κεντρικό ομιλητή τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, συμμετείχε σήμερα οΥπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μαζί με τον Επίτροπο της Ε.Ε. για την Αλιεία και τους Ωκεανούς, κ. Κώστα Καδή, τονΥπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κώστας Τσιάρας, τον Δήμαρχο Αμοργού, κ. Λευτέρη Καραΐσκο, καθώς και τον Πρόεδρο και τον Γραμματέατου Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου «Η Χοζοβιώτισσα», κ.κ. Μιχάλη Κρόσμαν και Γιάννη Ψακή. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Αν. Υπουργός Αθλητισμού, κ. Γιάννης Βρούτσης, οι ΒουλευτέςΚυκλάδων, κ.κ. Κατερίνα Μονογυιού, ΦίλιπποςΦόρτωμας και Μάρκος Καφούρος, καθώς και εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών.

Κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε τους 4 πυλώνες στους οποίους βασίζεται το «Αμοργόραμα», λέγοντας ότι «είναι η επιστήμη, καθώς οτιδήποτε κάνουμε πρέπει να θεμελιώνεται σε τεκμηριωμένη γνώση, οι ίδιοι οι αλιείς, οι άνθρωποι που ζουν από και μέσα στη θάλασσα, που την αγαπούν πάνω από όλα, που προτάσσουν την αυτοδιαχείριση με όρους συλλογικότητας, η κοινωνία των πολιτών, που ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή, ιδιαίτερα στα πρώτα βήματα, καθώς και η Πολιτεία, τόσο σε επίπεδο κυβέρνησης, όσο και τοπικής αυτοδιοίκησης».

Υπογράμμισε δε, τη μοναδικότητα του εγχειρήματος, που προκύπτει από το ανιδιοτελές πρόταγμα του δημοσίου συμφέροντος έναντι του ιδιωτικού - ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που ξεχωρίζει το Αμοργόραμα. «Το ιδιωτικό αυτοπεριορίζεται, εθελοντικά, για να εξελιχθεί το συλλογικό. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Και για αυτό είμαστε εμείς εδώ, και για αυτό η πρωτοβουλία αυτή θα πετύχει»,τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι το Αμοργόραμα συνεχίζει την ιστορία των Κυκλάδων, «γιατί η έννοια της αυτοδιαχείρισης υπάρχει εδώ, από την αρχαιότητα».

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε παράλληλα και στη σύμβαση για το πρόγραμμα ΒΙΑΣ ΙΙ, που υπέγραψε πρόσφατα με την Υπουργό Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη, που αφορά στην ανάδειξη της βιοποικιλότητας στους αρχαιολογικούς χώρους. Τόνισε δε, ότι στο πρόγραμμα αυτό θα ενταχθεί και ο αρχαιολογικός χώρος της Μινώας Αμοργού, ώστε να καταγραφούν τα ιδιαίτερα είδη χλωρίδας και πανίδας που φιλοξενεί.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επεσήμανε ότι για την κυβέρνηση πρώτη προτεραιότητα είναι η δημιουργία των Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων, «που δεν αφορούν μόνο προστασία περιβάλλοντος και πολιτισμού, αλλά αποτελούν και άσκηση κυριαρχίας»,όπως είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο εξασφάλισε 33 μόνιμες θέσεις στον ΟΦΥΠΕΚΑ, μία νέα διεύθυνσηκαι 16 πλωτά μέσα, για την εποπτεία των Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων σε Ιόνιο και Αιγαίο. Έκλεισε, λέγοντας: «Ήμουν σίγουρος ότι το Αμοργόραμα θα είναι παράδειγμα για όλη τη χώρα, τώρα είμαι σίγουρος ότι θα γίνει για όλη την Ευρώπη».

Σημειώνεται ότι τον Υπουργό συνόδευσαν ο Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Πέτρος Βαρελίδης, καθώς και η Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΦΥΠΕΚΑ, κ.κ. Μαρία Παπαδοπούλου και Κώστας Τριάντης.

