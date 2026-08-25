Ράλι στις τιμές ακινήτων στα νησιά – Ποια «κερδίζουν» τους ξένους αγοραστές

Ανοδικά συνεχίστηκε η ζήτηση για κατοικίες στα ελληνικά νησιά και το β’ τρίμηνο του 2026, με τις τιμές των ακινήτων να ακολουθούν επίσης ανοδική πορεία, όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Spitogatos.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, στην Κρήτη παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη άνοδος των τιμών ακινήτων σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2025. Μάλιστα, από το β’ τρίμηνο του 2021 μέχρι το β’ τρίμηνο του 2026 η αύξηση ανήλθε στο 50%.

Σε ό,τι αφορά τη διεθνή ζήτηση για κατοικίες προς πώληση στα ελληνικά νησιά κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον προήλθε από τις ΗΠΑ, ενώ ακολούθησαν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Γαλλία.

Οι υποψήφιοι αγοραστές από το εξωτερικό έδειξαν μεγαλύτερη προτίμηση στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, ενώ στη συνέχεια βρέθηκαν τα Χανιά, η Κέρκυρα και το Ηράκλειο.

Στην εγχώρια αγορά, οι Κυκλάδες διατήρησαν επίσης την πρώτη θέση ως προς το ενδιαφέρον των αγοραστών. Ακολούθησαν η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, τα Νησιά του Αργοσαρωνικού, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και τα Δωδεκάνησα.

Κυκλάδες

Οι Κυκλάδες εξακολουθούν να αποτελούν έναν από τους πλέον δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς της χώρας, καθώς συνδυάζουν νησιά με έντονα κοσμοπολίτικο χαρακτήρα με άλλους προορισμούς που προσφέρουν πιο ήρεμες και εναλλακτικές επιλογές. Οι διαφορετικές ιδιαιτερότητες κάθε νησιού αντικατοπτρίζονται και στην αγορά ακινήτων, με τις μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) να ακολουθούν διαφορετική πορεία κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Μικρές ετήσιες υποχωρήσεις, μεταξύ 1% και 6%, σημειώθηκαν στη Μύκονο, τη Φολέγανδρο, τη Σαντορίνη, τη Σίκινο και την Άνδρο. Η Νάξος κινήθηκε σε γενικές γραμμές σταθερά, ενώ σημαντικότερη άνοδο στις ζητούμενες τιμές παρουσίασαν η Αμοργός και η Αντίπαρος.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η Αντίπαρος, όπου κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 η ζήτηση ξεπέρασε εκείνη της Μυκόνου, παρά το γεγονός ότι το διαθέσιμο προς πώληση απόθεμα κατοικιών είναι σαφώς μικρότερο. Χαρακτηριστική είναι και η σύνθεση της προσφοράς, καθώς από τα 149 διαμερίσματα που ήταν διαθέσιμα προς πώληση στην Αντίπαρο, τα 104 ήταν νεόδμητα.

Σε επίπεδο τιμών, την κορυφή των Κυκλάδων κατέλαβε η Αντίπαρος, με μέση ζητούμενη τιμή 7.600 ευρώ/τ.μ.. Ακολούθησαν η Μύκονος με 7.059 ευρώ/τ.μ. και η Πάρος με 5.263 ευρώ/τ.μ.

Επτάνησα

Τα Επτάνησα διατηρούν ισχυρή θέση στην αγορά εξοχικής κατοικίας, χάρη στο φυσικό τους περιβάλλον και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών τους, προσελκύοντας τόσο Έλληνες όσο και ξένους αγοραστές.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, οι μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών αυξήθηκαν στα περισσότερα νησιά του Ιονίου σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα. Εξαίρεση αποτέλεσαν τα Κύθηρα, όπου καταγράφηκε ετήσια πτώση.

Τη μεγαλύτερη άνοδο παρουσίασαν οι Παξοί και η Κεφαλονιά. Οι Παξοί κατέγραψαν παράλληλα την υψηλότερη μέση ζητούμενη τιμή στα Επτάνησα, στα 3.846 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολούθησαν η Λευκάδα με 3.302 ευρώ/τ.μ. και η Κεφαλονιά με 2.531 ευρώ/τ.μ.

Σποράδες

Οι Σποράδες, με το πλούσιο φυσικό τοπίο, τις παραλίες και τον ξεχωριστό χαρακτήρα κάθε νησιού, εξακολουθούν να αποτελούν ιδιαίτερα δημοφιλή επιλογή, κυρίως κατά τη θερινή περίοδο.

Στην αγορά κατοικίας, οι μεταβολές στις μέσες ζητούμενες τιμές κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ήταν σχετικά περιορισμένες στα περισσότερα νησιά.

Η Σκιάθος παρέμεινε στην κορυφή, με μέση ζητούμενη τιμή πώλησης 3.521 ευρώ/τ.μ.. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Αλόννησος με 2.667 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολούθησαν η Σκύρος με 2.402 ευρώ/τ.μ. και η Σκόπελος με 2.154 ευρώ/τ.μ.

Κρήτη

Η Κρήτη εξακολουθεί να συγκεντρώνει σημαντικό ενδιαφέρον στην αγορά κατοικίας, καθώς συνδυάζει το μεγάλο μέγεθός της με ιστορικά και φυσικά χαρακτηριστικά, αλλά και μεγάλη ποικιλία προορισμών που διατηρούν τη ζήτηση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ανοδικά κινήθηκαν οι μέσες ζητούμενες τιμές κατοικιών και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης. Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο κατέγραψαν υψηλότερες τιμές σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Στην κορυφή παρέμειναν τα Χανιά, με μέση ζητούμενη τιμή 3.102 ευρώ/τ.μ.. Ακολούθησαν το Ρέθυμνο με 2.202 ευρώ/τ.μ., το Ηράκλειο με 2.200 ευρώ/τ.μ. και το Λασίθι με 1.944 ευρώ/τ.μ.

Νησιά Βορείου Αιγαίου

Στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, η Ικαρία ξεχωρίζει τόσο για τον ιδιαίτερο τρόπο ζωής όσο και για τις παραδόσεις και την πολιτιστική της δραστηριότητα, στοιχεία που ενισχύουν τη μοναδικότητά της.

Στην αγορά κατοικίας, το δεύτερο τρίμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από αύξηση των μέσων ζητούμενων τιμών σε όλα τα νησιά της συγκεκριμένης περιοχής σε ετήσια βάση.

Η Ικαρία κατέγραψε την υψηλότερη τιμή, στα 1.846 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολούθησαν η Χίος με 1.533 ευρώ/τ.μ., η Λέσβος με 1.136 ευρώ/τ.μ. και η Σάμος με 1.059 ευρώ/τ.μ.

Δωδεκάνησα

Τα Δωδεκάνησα, με τον έντονο νησιωτικό χαρακτήρα, το φυσικό τους τοπίο και την πλούσια ιστορική κληρονομιά τους, συνεχίζουν να προσελκύουν αγοραστικό ενδιαφέρον τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Η εικόνα στις τιμές κατοικιών κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ήταν διαφορετική από νησί σε νησί. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η άνοδος σε Λέρο και Κάλυμνο, όπου οι μέσες ζητούμενες τιμές αυξήθηκαν σημαντικά σε ετήσια βάση. Στη Λέρο η άνοδος ξεπέρασε το 30%, ενώ στην Κάλυμνο πλησίασε το 20%.

Στην πρώτη θέση ως προς το ύψος των ζητούμενων τιμών παρέμεινε η Πάτμος, με 5.000 ευρώ/τ.μ.. Ακολούθησαν η Αστυπάλαια με 4.000 ευρώ/τ.μ. και η Κάλυμνος με 2.759 ευρώ/τ.μ.