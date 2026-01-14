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Νέος γύρος διασταυρωτικών ελέγχων: 80.429 ειδοποιητήρια για ανασφάλιστα οχήματα και τέλη κυκλοφορίας
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16:31 - 14 Ιαν 2026

Νέος γύρος διασταυρωτικών ελέγχων: 80.429 ειδοποιητήρια για ανασφάλιστα οχήματα και τέλη κυκλοφορίας

Reporter.gr Newsroom
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Με την αποστολή τρίτου κύκλου 80.429 ειδοποιητηρίων σε ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, συνεχίζεται η διαδικασία των διασταυρωτικών ελέγχων για τον εντοπισμό περιπτώσεων μη συμμόρφωσης ως προς την υποχρέωση ασφάλισης και την καταβολή τελών κυκλοφορίας του 2025.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ):

  • 702 ειδοποιητήρια αφορούν σε μη συμμόρφωση ασφάλισης, εκ των οποίων 61.317 απευθύνονται σε φυσικά πρόσωπα και 5.385 σε νομικά πρόσωπα.
  • 727 ειδοποιητήρια αφορούν σε μη καταβολή τελών κυκλοφορίας, εκ των οποίων 12.798 απευθύνονται σε φυσικά πρόσωπα και 929 σε νομικά πρόσωπα.

Οι ανωτέρω αποστολές βασίζονται σε διασταυρωτικούς ελέγχους με ημερομηνία αναφοράς στις 19/11/2025 και προστίθενται στα στοιχεία των δύο προηγούμενων κύκλων ειδοποιήσεων, κατά τους οποίους είχαν αποσταλεί 209.514 ειδοποιητήρια για τέλη κυκλοφορίας και 196.559 ειδοποιητήρια για ασφάλιση.

Όπως και στις προηγούμενες αποστολές, σκοπός είναι η ενημέρωση των ιδιοκτητών οχημάτων για τις παραλείψεις που έχουν εντοπιστεί, προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση, η διαδικασία των συνεχών διασταυρωτικών ελέγχων ήδη έχει σημαντικά αποτελέσματα, καθώς διαπιστώθηκε συμμόρφωση σε 31.777 οχήματα ως προς τα τέλη κυκλοφορίας και σε 62.264 οχήματα ως προς την ασφάλιση.

Σε ό,τι αφορά τις ειδοποιήσεις, όπως και τις προηγούμενες φορές, οι πολίτες και οι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων ενημερώνονται μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας που τηρούνται στα μητρώα του Δημοσίου. Οι πολίτες που έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr) λαμβάνουν SMS και email από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ οι υπόλοιποι ενημερώνονται με email από την ΑΑΔΕ.

Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με τους παραπάνω τρόπους, οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου.

Οι πολίτες, προκειμένου να δουν τα ειδοποιητήρια που αφορούν τα οχήματά τους, μπορούν να επισκεφθούν την εφαρμογή oximata.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Μέσω της εφαρμογής παρέχεται αναλυτική ενημέρωση για την κατάσταση μη συμμόρφωσης κάθε οχήματος και για τη δυνατότητα άμεσης συμμόρφωσης.

Οι ειδοποιήσεις με τα βεβαιωμένα πρόστιμα θα αρχίσουν να αποστέλλονται τις αμέσως προσεχείς ημέρες.

Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι υλοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη και την ΑΑΔΕ, υπό τον συντονισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης, με αξιοποίηση δεδομένων από το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων και την Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ).

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