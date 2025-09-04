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EBRD: Πλήρης αποεπένδυση από την Τράπεζα Κύπρου με πώληση του 5,1%
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16:18 - 04 Σεπ 2025

EBRD: Πλήρης αποεπένδυση από την Τράπεζα Κύπρου με πώληση του 5,1%

Reporter.gr Newsroom
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Μια σημαντική εξέλιξη για την τραπεζική αγορά της Κύπρου σηματοδοτεί η πλήρης αποεπένδυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) από την Τράπεζα Κύπρου, μέσω επιταχυνόμενης διάθεσης μετοχών αξίας 160 εκατ. ευρώ.

Από το ταμπλό πέρασαν σε εννέα πακέτα 22.501.744 μετοχές στα 7,2 ευρώ, με τη συνολική αξία της συναλλαγής να διαμορφώνεται στα 162,03 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή, η οποία υλοποιήθηκε με επιτυχία από την BofA Securities, προσέλκυσε ισχυρό θεσμικό ενδιαφέρον και ολοκληρώθηκε σε μόλις 20 λεπτά, με τις μετοχές να αποκτώνται εξολοκλήρου από μακροπρόθεσμους επενδυτές.

Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην πορεία της Τράπεζας Κύπρου και το θετικό momentum της μετοχής της ενισχύουν περαιτέρω το επενδυτικό της προφίλ, ενώ η BofA αναδεικνύεται σε βασικό σύμβουλο της τράπεζας στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά κεφαλαίων.

Η ανακοίνωση της BofA

Η BofA Securities (“BofA”) ενήργησε με επιτυχία ως Συντονιστής Παγκόσμιας Προσφοράς (Joint Global Coordinator) στην επιταχυνόμενη διάθεση δευτερογενών μετοχών ύψους €160 εκατ. (περίπου $190 εκατ.) της Bank of Cyprus Holdings plc (“Τράπεζα Κύπρου”) για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Η συναλλαγή σηματοδότησε την πλήρη αποεπένδυση του μεριδίου ~5% της EBRD στην Τράπεζα Κύπρου, τον μεγαλύτερο τραπεζικό οργανισμό της χώρας, και υλοποιήθηκε μέσω διαδικασίας επιταχυνόμενης διάθεσης μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX). Κατόπιν στοχευμένης άσκησης προσέγγισης της αγοράς με επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές, το βιβλίο κάλυψης ολοκληρώθηκε πλήρως μέσα σε μόλις 20 λεπτά από την έναρξη, κλείνοντας τελικά υπερκαλυμμένο πολλές φορές, με ισχυρή ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές μακροπρόθεσμης τοποθέτησης (long-only accounts).

Λόγω αυτής της δυναμικής, η συναλλαγή τιμολογήθηκε στα €7,20 ανά μετοχή, αντιπροσωπεύοντας έκπτωση περίπου 5% σε σχέση με την προηγούμενη τιμή κλεισίματος. Η συναλλαγή αυτή έρχεται σε συνέχεια της ισχυρής πορείας της μετοχής της Τράπεζας Κύπρου, η οποία έχει ενισχυθεί κατά περίπου 78% από τις αρχές του 2025, ξεπερνώντας τις αποδόσεις των ελληνικών τραπεζών, ενισχυμένη και από τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν τον Αύγουστο.

Για τη BofA, αυτή είναι η δεύτερη επιταχυνόμενη διάθεση μετοχών (Accelerated Bookbuild – ABB) της Τράπεζας Κύπρου στην οποία έχει ηγηθεί, γεγονός που υπογραμμίζει τον στενό της συμβουλευτικό ρόλο ως Εταιρικός Χρηματιστηριακός Σύμβουλος (Corporate Broker) της Τράπεζας. Με τη συναλλαγή αυτή, η BofA εδραιώνει περαιτέρω την ηγετική της θέση στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές μετοχών:

  • 1η στις δευτερογενείς επιταχυνόμενες διανομές (ABB) στην Ευρώπη από το 2021, με μερίδιο αγοράς ~10%
  • 2η στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές μετοχών (ECM) από το 2023, με ~9% μερίδιο αγοράς σε 67 συναλλαγές
  • 1η στις ευρωπαϊκές συναλλαγές FIG ECM από το 2023, με ~9% μερίδιο αγοράς σε 23 συναλλαγές

Η επιτυχής αυτή διάθεση αποδεικνύει την ικανότητα της BofA να παρέχει κορυφαία εκτέλεση συναλλαγών στην αγορά και αξιόπιστη συμβουλευτική υποστήριξη στους πελάτες της στον χρηματοπιστωτικό τομέα, καταλήγει η ανακοίνωση.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/09/2025 - 16:36
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