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Χρηματιστήριο: Αναμέτρηση του ΓΔ με το υψηλό των 17 ετών
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10:13 - 17 Αυγ 2026

Χρηματιστήριο: Αναμέτρηση του ΓΔ με το υψηλό των 17 ετών

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 0,38% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 2623,25 μονάδες (στο +0,3% ο ΓΔ & στο +1,3% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +23,7% ο ΓΔ & στο +34,2% οι τράπεζες στο έτος). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 234,9 εκ. ευρώ.

Οι αψιμαχίες μεταξύ αγοραστών οδήγησαν στο ξεκίνημα το ΓΔ στο χαμηλό ημέρας των 2601 μονάδων. Όμως, με οδηγό την Εθνική, τη ΜΟΗ και την Helleniq Energy οι αγοραστές αντέδρασαν για να οδηγήσουν σε αδιάλειπτα ανοδική κίνηση το ΓΔ στη συνέχεια, με το κλείσιμο στις δημοπρασίες να καταγράφει το υψηλό ημέρας. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,830% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά για τον Dax κυρίως. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,89%) κατέγραψε κέρδη με την Εθνική (+2,84%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Helleniq Energy (+2,68%), η ΕΥΔΑΠ (+1,55%), η ΜΟΗ (+4,85%), η Allwyn (+1,79%) αλλά και η Space (+7,25%), o Φουρλής (+5,14%) και τα Πλαστικά Θράκης (+3,05%).

Στον αντίποδα απώλειες κατέγραψε η Credia (-0,71% ), η Metlen (-0,69%), η ΔΕΗ (-0,91%) ο Τιτάν (-0,86%), η ΕΕΕ (-1,81%) και η ΕΛΧΑ (-1,62%). Απολογιστικά, 61 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 36 εκείνων που υποχώρησαν.

Η ανοδική κίνηση των μετοχών των διυλιστηρίων, της Motor Oil (10η μετοχή του δείκτη MSCI Standard Greece) και της Helleniq Energy αντιρρόπησε τη διάθεση για profit taking τις προηγούμενες ημέρες, σημειώνει η Κύκλος Χρηματιστηριακή. Η αναμέτρηση του ΓΔ με το υψηλό των 17 ετών, τις 2629 μονάδες, με στόχο την περιοχή των 2640-50 μονάδων είναι επερχόμενη.

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