Τράπεζες και επιλεγμένα blue chips παραμένουν στο επίκεντρο - Τα σημεία παρακολούθησης

Η αγορά ξεκινά τη νέα εβδομάδα με θετική τεχνική εικόνα, καθώς ο ΓΔ διατηρείται πάνω από τις 2.600 μονάδες. Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, τράπεζες και επιλεγμένα blue chips παραμένουν στο επίκεντρο, με το πετρέλαιο και το διεθνές κλίμα να καθορίζουν τον βραχυπρόθεσμο τόνο.

Σημεία παρακολούθησης

• ΓΔ: Διατηρεί ισχυρή ανοδική τάση πάνω από τις 2.600 μονάδες, με αντίσταση στις 2.635–2.640 και υπέρβαση να ανοίγει δρόμο προς τις 2.650–2.670 μονάδες.

• Τράπεζες: Η ΕΤΕ διάσπαση των €16,40, με αντίσταση €16,50–€16,60 και στήριξη €16,10–€16,20. Η ΕΥΡΩΒ συσσωρεύει πάνω από €4,45, με αντίσταση €4,55– €4,60 και στήριξη €4,40–€4,42. Η ΑΛΦΑ παραμένει ισχυρή κοντά στα υψηλά, με αντίσταση €4,70–€4,72 και στήριξη €4,60. Η ΠΕΙΡ συσσωρεύει κάτω από €10,05, με υπέρβαση €10,10 να βελτιώνει περαιτέρω την εικόνα και στήριξη €9,90. Η BOCH συσσωρεύει μετά την άνοδο, με αντίσταση €10,80–€10,85 και στήριξη €10,60. Η OPTIMA επιβεβαιώνει ανοδική διάσπαση, με αντίσταση €11,30–€11,35 και στήριξη €11,00. Η CREDIA παραμένει τεχνικά αδύναμη, με αντίσταση €1,00– €1,02 και στήριξη €0,95.

• MOH: Παραμένει σε ισχυρή ανοδική τάση και σε νέα ιστορικά υψηλά στα €55,10· διατήρηση πάνω από τα €54,00 κρατά ανοιχτό τον δρόμο προς τη ζώνη €56,00, με πρώτη στήριξη τα €52,00–52,50.

• ΕΛΠΕ: Ισχυρό breakout και νέα υψηλά στα €14,57, υπέρβαση των €14,70 μπορεί να δώσει συνέχεια προς τη ζώνη των €15,00, με πρώτη στήριξη τα €14,00–14,20 και ισχυρότερη στα €12,80–€13,00.

• ΔΕΗ / METLEN: Παρά την πρόσφατη διόρθωση και τον αυξημένο τζίρο, διατηρούν θετική μεσοπρόθεσμη εικόνα, ζητούμενο βραχυπρόθεσμα η σταθεροποίηση.

• CENER: Επιχειρεί τεχνική βελτίωση και κινείται πάνω από τον ΚΜΟ 60 ημερών, με κρίσιμη αντίσταση τη ζώνη €23,50–23,60, υπέρβασή της μπορεί να δώσει συνέχεια προς τα €24,00, με πρώτη στήριξη τα €23,00–23,10.

• AKTOR / ΜΠΕΛΑ / ΟΤΕ / Allwyn: Παραμένουν στο επίκεντρο επιλεκτικών τοποθετήσεων, προσφέροντας εύρος στην άνοδο πέραν τραπεζών και ενέργειας.

• ΕΛΧΑ: Η διατήρηση πάνω από €3,80–€3,85 είναι το ζητούμενο για αντίδραση προς τα €4,00.

Διεθνές περιβάλλον Η Wall Street έκλεισε ήπια πτωτικά την Παρασκευή, καθώς τα ασθενέστερα στοιχεία λιανικών πωλήσεων, η άνοδος του πετρελαίου και των αποδόσεων και η κατοχύρωση κερδών στην τεχνολογία περιόρισαν τη διάθεση για ρίσκο. Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν επίσης χαμηλότερα, ενώ στο επίκεντρο παραμένουν η πορεία του πετρελαίου και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στο Ορμούζ. Προς το τέλος του μήνα αυξάνεται η προσοχή ενόψει Jackson Hole.

THEON: Η ανοδική τάση παραμένει ισχυρή, όμως το τελευταίο ημερήσιο κερί εμφάνισε έντονη άνω σκιά έως τα €39,50 και κλείσιμο στα €38,32, υποδηλώνοντας αυξημένη προσφορά στα υψηλά. Κρίσιμη η διατήρηση της ζώνης €37,20–€37,40, ενώ καθαρή υπέρβαση των €39,50 θα επανενεργοποιήσει το ανοδικό σενάριο προς τα €40.





