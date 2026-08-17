ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τράπεζες και επιλεγμένα blue chips παραμένουν στο επίκεντρο - Τα σημεία παρακολούθησης
Αναλύσεις
11:11 - 17 Αυγ 2026

Τράπεζες και επιλεγμένα blue chips παραμένουν στο επίκεντρο - Τα σημεία παρακολούθησης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η αγορά ξεκινά τη νέα εβδομάδα με θετική τεχνική εικόνα, καθώς ο ΓΔ διατηρείται πάνω από τις 2.600 μονάδες. Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, τράπεζες και επιλεγμένα blue chips παραμένουν στο επίκεντρο, με το πετρέλαιο και το διεθνές κλίμα να καθορίζουν τον βραχυπρόθεσμο τόνο.

Σημεία παρακολούθησης

• ΓΔ: Διατηρεί ισχυρή ανοδική τάση πάνω από τις 2.600 μονάδες, με αντίσταση στις 2.635–2.640 και υπέρβαση να ανοίγει δρόμο προς τις 2.650–2.670 μονάδες.

• Τράπεζες: Η ΕΤΕ διάσπαση των €16,40, με αντίσταση €16,50–€16,60 και στήριξη €16,10–€16,20. Η ΕΥΡΩΒ συσσωρεύει πάνω από €4,45, με αντίσταση €4,55– €4,60 και στήριξη €4,40–€4,42. Η ΑΛΦΑ παραμένει ισχυρή κοντά στα υψηλά, με αντίσταση €4,70–€4,72 και στήριξη €4,60. Η ΠΕΙΡ συσσωρεύει κάτω από €10,05, με υπέρβαση €10,10 να βελτιώνει περαιτέρω την εικόνα και στήριξη €9,90. Η BOCH συσσωρεύει μετά την άνοδο, με αντίσταση €10,80–€10,85 και στήριξη €10,60. Η OPTIMA επιβεβαιώνει ανοδική διάσπαση, με αντίσταση €11,30–€11,35 και στήριξη €11,00. Η CREDIA παραμένει τεχνικά αδύναμη, με αντίσταση €1,00– €1,02 και στήριξη €0,95.

• MOH: Παραμένει σε ισχυρή ανοδική τάση και σε νέα ιστορικά υψηλά στα €55,10· διατήρηση πάνω από τα €54,00 κρατά ανοιχτό τον δρόμο προς τη ζώνη €56,00, με πρώτη στήριξη τα €52,00–52,50.

ΕΛΠΕ: Ισχυρό breakout και νέα υψηλά στα €14,57, υπέρβαση των €14,70 μπορεί να δώσει συνέχεια προς τη ζώνη των €15,00, με πρώτη στήριξη τα €14,00–14,20 και ισχυρότερη στα €12,80–€13,00.

ΔΕΗ / METLEN: Παρά την πρόσφατη διόρθωση και τον αυξημένο τζίρο, διατηρούν θετική μεσοπρόθεσμη εικόνα, ζητούμενο βραχυπρόθεσμα η σταθεροποίηση.

CENER: Επιχειρεί τεχνική βελτίωση και κινείται πάνω από τον ΚΜΟ 60 ημερών, με κρίσιμη αντίσταση τη ζώνη €23,50–23,60, υπέρβασή της μπορεί να δώσει συνέχεια προς τα €24,00, με πρώτη στήριξη τα €23,00–23,10.

• AKTOR / ΜΠΕΛΑ / ΟΤΕ / Allwyn: Παραμένουν στο επίκεντρο επιλεκτικών τοποθετήσεων, προσφέροντας εύρος στην άνοδο πέραν τραπεζών και ενέργειας.

ΕΛΧΑ: Η διατήρηση πάνω από €3,80–€3,85 είναι το ζητούμενο για αντίδραση προς τα €4,00.

Διεθνές περιβάλλον Η Wall Street έκλεισε ήπια πτωτικά την Παρασκευή, καθώς τα ασθενέστερα στοιχεία λιανικών πωλήσεων, η άνοδος του πετρελαίου και των αποδόσεων και η κατοχύρωση κερδών στην τεχνολογία περιόρισαν τη διάθεση για ρίσκο. Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν επίσης χαμηλότερα, ενώ στο επίκεντρο παραμένουν η πορεία του πετρελαίου και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στο Ορμούζ. Προς το τέλος του μήνα αυξάνεται η προσοχή ενόψει Jackson Hole.

THEON: Η ανοδική τάση παραμένει ισχυρή, όμως το τελευταίο ημερήσιο κερί εμφάνισε έντονη άνω σκιά έως τα €39,50 και κλείσιμο στα €38,32, υποδηλώνοντας αυξημένη προσφορά στα υψηλά. Κρίσιμη η διατήρηση της ζώνης €37,20–€37,40, ενώ καθαρή υπέρβαση των €39,50 θα επανενεργοποιήσει το ανοδικό σενάριο προς τα €40.



Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Αναμέτρηση του ΓΔ με το υψηλό των 17 ετών
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Αναμέτρηση του ΓΔ με το υψηλό των 17 ετών

Τραπεζικές μεταφορές και IRIS: Πότε μπαίνουν στο «ραντάρ» της Εφορίας - Τι να προσέξετε
Φορολογία

Τραπεζικές μεταφορές και IRIS: Πότε μπαίνουν στο «ραντάρ» της Εφορίας - Τι να προσέξετε

Ευρωπαϊκές μετοχές: Η αγορά που όλοι υποτιμούν κρύβει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες
Χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκές μετοχές: Η αγορά που όλοι υποτιμούν κρύβει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες

Χρηματιστήριο: Στόχος η διατήρηση των 2.600 μονάδων - Τα βασικά σημεία παρακολούθησης
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Στόχος η διατήρηση των 2.600 μονάδων - Τα βασικά σημεία παρακολούθησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/08/2026 - 12:04

Τραμπ: Χαιρετίζει τη συμφωνία της Μέκκας

Ειδήσεις
17/08/2026 - 11:44

Η Συμφωνία της Μέκκας και ο «πόλεμος» των διαδρόμων – Πώς επηρεάζεται ο IMEC

Οικονομία
17/08/2026 - 11:21

Πρωτογενές πλεόνασμα €5,725 δισ. στο επτάμηνο - Αυξημένα τα έσοδα από φόρους

Ειδήσεις
17/08/2026 - 11:19

Γερμανία: Μικρή βελτίωση στο κλίμα της κατοικίας, αλλά η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη

Αναλύσεις
17/08/2026 - 11:11

Τράπεζες και επιλεγμένα blue chips παραμένουν στο επίκεντρο - Τα σημεία παρακολούθησης

Πολιτική
17/08/2026 - 11:10

Αρναούτογλου για ΚΑΠ: Να δοθεί προτεραιότητα στον ενεργό παραγωγό, τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις και τους νεοεισερχόμενους 

Ειδήσεις
17/08/2026 - 10:41

Ο ναύαρχος Κούπερ χαρακτήρισε την ψυχική υγεία προτεραιότητα μετά την επίσκεψή του στο USS Lincoln

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/08/2026 - 10:38

Bentley Caldera Collection: Δύο μοναδικές δημιουργίες εμπνευσμένες από την εμβληματική καλντέρα της Σαντορίνης

Ειδήσεις
17/08/2026 - 10:32

Αποκάλυψη WSJ για μυστικό σχέδιο κλιμάκωσης του πολέμου από το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
17/08/2026 - 10:13

Χρηματιστήριο: Αναμέτρηση του ΓΔ με το υψηλό των 17 ετών

Ειδήσεις
17/08/2026 - 09:56

Ενδιαφέρον από τα κορυφαία διεθνή ΜΜΕ για τον καθαρισμό των μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου

Επιχειρήσεις
17/08/2026 - 09:49

Reskilling gap στις πωλήσεις για 4 στους 10 επαγγελματίες

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 09:43

Τι έλεγε ο Στέφανος Μάνος για το Ελληνικό και δεν εισακούστηκε

Ανακοινώσεις
17/08/2026 - 09:33

Bally’s Intralot: Προσαρμοσμένο EBITDA €184,8 εκατ. στο α’ εξάμηνο του 2026

Magazino
17/08/2026 - 09:29

Μικροί θησαυροί με ελληνική υπογραφή στο Hellenic Heritage shop

Φορολογία
17/08/2026 - 08:57

Τραπεζικές μεταφορές και IRIS: Πότε μπαίνουν στο «ραντάρ» της Εφορίας - Τι να προσέξετε

Οικονομία
17/08/2026 - 08:13

Η θέση της Αθήνας στο μισθολογικό χάρτη των 69 μεγαλύτερων πόλεων του κόσμου

Ειδήσεις
17/08/2026 - 08:05

Οι... συμπαίκτες του Τζεφ Μπέζος στη Λίβερπουλ - Γιατί επέλεξε να επενδύσει στο ποδόσφαιρο

Magazino
17/08/2026 - 08:00

Είναι η νεότερη βασίλισσα του σκακιού — και είναι μόλις 11 ετών

Εργασιακά
17/08/2026 - 07:46

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
16/08/2026 - 23:34

Ασημένιος στο επί κοντώ ο Εμμανουήλ Καραλής που κόντραρε στα ίσια τον Ντουμπλάντις (videos)

Πολιτική
16/08/2026 - 22:02

Διατάγματα Ερντογάν για δύο Θαλάσσια Πάρκα σε βόρειο και νότιο Αιγαίο - «Είναι παράνομα», απαντά η Ελλάδα

Magazino
16/08/2026 - 21:55

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας: Όλα τα ντοκιμαντέρ που διαγωνίζονται

Ειδήσεις
16/08/2026 - 21:40

Πρωταθλητής Ευρώπης ο Απόστολος Χρήστου στα 100μ. ύπτιο (video)

Ειδήσεις
16/08/2026 - 21:32

Ο Κούσνερ και αντιπροσωπεία της Χαμάς στην Αίγυπτο για συνομιλίες σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Ειδήσεις
16/08/2026 - 18:24

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Απεγκλωβίστηκαν 364 άτομα δια θαλάσσης

Χρηματιστήρια
16/08/2026 - 17:53

Ευρωπαϊκές μετοχές: Η αγορά που όλοι υποτιμούν κρύβει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες

Ειδήσεις
16/08/2026 - 17:18

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί στις πυρκαγιές και οκτώ εγκαυματίες

Αυτοδιοίκηση
16/08/2026 - 15:58

Απεβίωσε ο Δήμαρχος Φούρνων Κορσεών, Δημήτρης Καρύδης

Ειδήσεις
16/08/2026 - 15:23

Μάνη: Εικόνες καταστροφής μετά τις πλημμύρες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ