Τράπεζες και επιλεγμένα blue chips παραμένουν στο επίκεντρο - Τα σημεία παρακολούθησης

Σημεία παρακολούθησης
• ΓΔ: Διατηρεί ισχυρή ανοδική τάση πάνω από τις 2.600 μονάδες, με αντίσταση στις 2.635–2.640 και υπέρβαση να ανοίγει δρόμο προς τις 2.650–2.670 μονάδες.
• Τράπεζες: Η ΕΤΕ διάσπαση των €16,40, με αντίσταση €16,50–€16,60 και στήριξη €16,10–€16,20. Η ΕΥΡΩΒ συσσωρεύει πάνω από €4,45, με αντίσταση €4,55– €4,60 και στήριξη €4,40–€4,42. Η ΑΛΦΑ παραμένει ισχυρή κοντά στα υψηλά, με αντίσταση €4,70–€4,72 και στήριξη €4,60. Η ΠΕΙΡ συσσωρεύει κάτω από €10,05, με υπέρβαση €10,10 να βελτιώνει περαιτέρω την εικόνα και στήριξη €9,90. Η BOCH συσσωρεύει μετά την άνοδο, με αντίσταση €10,80–€10,85 και στήριξη €10,60. Η OPTIMA επιβεβαιώνει ανοδική διάσπαση, με αντίσταση €11,30–€11,35 και στήριξη €11,00. Η CREDIA παραμένει τεχνικά αδύναμη, με αντίσταση €1,00– €1,02 και στήριξη €0,95.
• MOH: Παραμένει σε ισχυρή ανοδική τάση και σε νέα ιστορικά υψηλά στα €55,10· διατήρηση πάνω από τα €54,00 κρατά ανοιχτό τον δρόμο προς τη ζώνη €56,00, με πρώτη στήριξη τα €52,00–52,50.
• ΕΛΠΕ: Ισχυρό breakout και νέα υψηλά στα €14,57, υπέρβαση των €14,70 μπορεί να δώσει συνέχεια προς τη ζώνη των €15,00, με πρώτη στήριξη τα €14,00–14,20 και ισχυρότερη στα €12,80–€13,00.
• ΔΕΗ / METLEN: Παρά την πρόσφατη διόρθωση και τον αυξημένο τζίρο, διατηρούν θετική μεσοπρόθεσμη εικόνα, ζητούμενο βραχυπρόθεσμα η σταθεροποίηση.
• CENER: Επιχειρεί τεχνική βελτίωση και κινείται πάνω από τον ΚΜΟ 60 ημερών, με κρίσιμη αντίσταση τη ζώνη €23,50–23,60, υπέρβασή της μπορεί να δώσει συνέχεια προς τα €24,00, με πρώτη στήριξη τα €23,00–23,10.
• AKTOR / ΜΠΕΛΑ / ΟΤΕ / Allwyn: Παραμένουν στο επίκεντρο επιλεκτικών τοποθετήσεων, προσφέροντας εύρος στην άνοδο πέραν τραπεζών και ενέργειας.
• ΕΛΧΑ: Η διατήρηση πάνω από €3,80–€3,85 είναι το ζητούμενο για αντίδραση προς τα €4,00.
Διεθνές περιβάλλον Η Wall Street έκλεισε ήπια πτωτικά την Παρασκευή, καθώς τα ασθενέστερα στοιχεία λιανικών πωλήσεων, η άνοδος του πετρελαίου και των αποδόσεων και η κατοχύρωση κερδών στην τεχνολογία περιόρισαν τη διάθεση για ρίσκο. Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν επίσης χαμηλότερα, ενώ στο επίκεντρο παραμένουν η πορεία του πετρελαίου και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στο Ορμούζ. Προς το τέλος του μήνα αυξάνεται η προσοχή ενόψει Jackson Hole.
THEON: Η ανοδική τάση παραμένει ισχυρή, όμως το τελευταίο ημερήσιο κερί εμφάνισε έντονη άνω σκιά έως τα €39,50 και κλείσιμο στα €38,32, υποδηλώνοντας αυξημένη προσφορά στα υψηλά. Κρίσιμη η διατήρηση της ζώνης €37,20–€37,40, ενώ καθαρή υπέρβαση των €39,50 θα επανενεργοποιήσει το ανοδικό σενάριο προς τα €40.