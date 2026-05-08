Το τελευταίο δελτίο της Σίας Κοσιώνη στον ΣΚΑΪ: «Καλή σας νύχτα και εις το επανιδείν» (video)

Το τελευταίο της δελτίο της ειδήσεων από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ παρουσίασε το βράδυ της Παρασκευής (8/5) η δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη, καθώς λήγει μετά από δύο δεκαετίες η συνεργασία της με το κανάλι του Φαλήρου.

Στην αποφώνηση, απευθυνόμενη προς το τηλεοπτικό κοινό, είπε χαρακτηριστικά:

«Κυρίες και κύριοι, ήρθε αυτή η στιγμή. Μια στιγμή δύσκολη για ‘μένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή μου. Απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου που αυτή τη στιγμή χτυπά πολύ δυνατά. Γιατί απόψε δεν θα σας πω μόνο αυτό το γνωστό ‘’το δελτίο μας εδώ ολοκληρώνεται…’’, θα σας πω ότι μαζί με αυτό ολοκληρώνεται και το όμορφο ταξίδι μου στον ΣΚΑΪ.

Ήμουν 26, είμαι 46 και ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 ολόκληρα χρόνια να με εμπιστεύεστε εμένα και τους συνεργάτες μου για την ενημέρωσή σας, ειδικά σε εποχές σκληρές και δύστροπες για τη χώρα μας, για τον κόσμο ολόκληρο που δυστυχώς τελειωμό δεν έχουν.

Να ξέρετε ότι στάθηκα απέναντί σας πάντα με σεβασμό, με αληθινό νοιάξιμο στα δύσκολα, με προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χρίς καμία παρέκκλιση από τις αρχές μου.

Βέβαια, τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε συμβεί χωρίς την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας του ΣΚΑΪ και τους άξιους συνεργάτες μου σε όλους τους ορόφους και σε όλες τις εποχές του ΣΚΑΪ, με τους οποίους δουλέψαμε μαζί, δουλέψαμε σκληρά και συχνά κάτω από αντίξοες και ακραία απαιτητικές συνθήκες για να χτίσουμε αυτό που αγαπήσατε. Ένα ενημερωτικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών για το οποίο είμαστε και θα είμαστε υπερήφανοι. Τους ευγνωμονώ, σας ευγνωμονώ. Καλή σας νύχτα και εις το επανιδείν».