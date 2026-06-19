Η θεωρία του Γερουλάνου για την… χαμένη Ατλαντίδα του ΠΑΣΟΚ

Επειτα από μία αξιοσημείωτη απουσία για κάποιο διάστημα και εν μέσω γενικής αναστάτωσης στο ΠΑΣΟΚ, την Παρασκευή (19/6) επανεμφανίστηκε ο Παύλος Γερουλάνος, με μία συνέντευξη στην εκπομπή του Παύλου Τσίμα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ (φωτ.).

Από τα όσα είπε, ήταν εμφανής διάθεσή του να μην ρίξει λάδι στην φωτιά – και σωστά – της εσωκομματικής έντασης, με αφορμή τις συνεχείς προβοκάτσιες του Χάρη Δούκα περί συνεργασίας με τον Τσίπρα, τις έντονες απαντήσεις της Αννας Διαμαντοπούλου και την απροθυμία του Ανδρουλάκη να δώσει ένα τέλος σε αυτό το κλίμα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.

Πέραν αυτών, ο Παύλος Γερουλάνος, σε μία προσπάθεια να αφήσει κάποια περιθώρια αισιοδοξίας, ανέπτυξε για μία ακόμη φορά την θεωρία του 1,5 εκατομμυρίου ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι πλέον απέχουν, δεν ψηφίζουν πια ούτε Μητσοτάκη, ούτε Τσίπρα και παραμένουν στον «καναπέ» τους. Μπορεί να ευσταθεί αυτή η θεωρία της… χαμένης Ατλαντίδας των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, όμως είναι εξαιρετικά αμφίβολο ότι αυτοί θα κινητοποιηθούν τώρα, στην παρούσα συγκυρία και με όσα παρακολουθούν να εξελίσσονται στο κόμμα…