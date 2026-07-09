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Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026
Πολιτική
21:35 - 09 Ιουλ 2026

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί με διαφορά το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες, ενώ το πολιτικό σκηνικό διαμορφώνεται γύρω από δύο βασικούς πόλους, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Pulse που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Η έρευνα καταγράφει προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα, με το κυβερνών κόμμα να διατηρεί διψήφια διαφορά, την ώρα που το ΠΑΣΟΚ παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα από τις προσδοκίες του.

Προβάδισμα της ΝΔ – Μειώνεται η διαφορά από την ΕΛ.Α.Σ.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση της Pulse, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη εμφανίζεται να μειώνει κατά μία ποσοστιαία μονάδα την απόστασή της από τη Νέα Δημοκρατία. Παρά τη μικρή αυτή μεταβολή, η ΝΔ εξακολουθεί να προηγείται με διαφορά περίπου 13 ποσοστιαίων μονάδων.

Το ΠΑΣΟΚ κινείται κοντά στο 11%, χωρίς να καταγράφει ουσιαστική δυναμική, ενώ ακολουθούν η «Ελπίδα για Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας.

Την ίδια ώρα, η Φωνή Λογικής και το ΜέΡΑ25 βρίσκονται σε οριακή μάχη για την υπέρβαση του εκλογικού ορίου του 3% και την είσοδό τους στη Βουλή.

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Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Ανεβαίνει ο Τσίπρας

Στην παράσταση νίκης και στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί καθαρό προβάδισμα.

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώνει το 30% των θετικών απαντήσεων, ενώ δεύτερος ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 17%.

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Οι ψηφοφόροι της ΝΔ θέλουν μετεκλογική συνεργασία με ΠΑΣΟΚ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα σχετικά με τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες σε περίπτωση που δεν προκύψει αυτοδυναμία.

Μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, περίπου ένας στους δύο θεωρεί προτιμότερη μια συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, παρά το γεγονός ότι η Χαριλάου Τρικούπη έχει αποκλείσει δημόσια ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, το 32% δηλώνει ότι δεν επιθυμεί συνεργασία με κανένα κόμμα, το 20% προκρίνει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και το 18% με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Από την πλευρά των ψηφοφόρων της ΕΛ.Α.Σ., το 45% εμφανίζεται να προτιμά κυβερνητική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ.

Το 54% των ψηφοφόρων ΣΥΡΙΖΑ θα ψήφιζε Τσίπρα

Η έρευνα αποτυπώνει επίσης το προφίλ των ψηφοφόρων των δύο νεότερων πολιτικών σχηματισμών, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και της «Ελπίδας για Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, καταγράφοντας από ποιους πολιτικούς χώρους προέρχονται οι βασικές εκλογικές τους δεξαμενές.

Πιο αναλυτικά, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα το ψήφιζαν κατά 74% ψηφοφόροι προερχόμενοι από την Αριστερά και την Κεντροαριστερά, ενώ ένα 9% από το Κέντρο. Δεν παίρνει καθόλου ψήφους από τη Δεξιά και την Κεντροδεξιά. Επιπλέον, είναι χαρακτηριστικό ότι ένα 54% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ θα ψήφιζε τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ.

Στην περίπτωση της Ελπίδας της Μαρίας Καρυστιανού, η Αριστερά δεν της δίνει ψήφους, η Κεντροαριστερά της δίνει ένα ποσοστό 4%, ενώ το Κέντρο, η Κεντροδεξιά και η Δεξιά της δίνουν από ένα 9% έκαστη.

Στο μικροσκόπιο το κόμμα Σαμαρά

Ξεχωριστό κεφάλαιο της δημοσκόπησης αφορά το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Η Pulse αποτυπώνει την πρόθεση ψήφου απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, καθώς και τα κόμματα που ενδέχεται να επηρεαστούν περισσότερο σε περίπτωση καθόδου του στις εκλογές. Οι ψηφοφόροι δεν φαίνονται ιδιαίτερα θερμοί στη δημιουργία κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό αφού ένα ποσοστό 79% λέει ότι όχι ή μάλλον όχι στο ενδεχόμενο να το προτιμήσει στην κάλπη.

Αυτοδυναμία ή συνεργασίες;

Σχετικά με την επόμενη ημέρα των εκλογών, το 45% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι προτιμά μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ το 38% θεωρεί προτιμότερη μια κυβέρνηση συνεργασίας.

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Οι περισσότεροι ζητούν εκλογές μέσα στο 2026

Παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του πρωθυπουργού ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη συνταγματική της θητεία έως το 2027, σχεδόν οι μισοί πολίτες εμφανίζονται να επιθυμούν πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.

Συγκεκριμένα, το 46% θεωρεί ότι οι εθνικές εκλογές πρέπει να διεξαχθούν μέσα στο 2026, ενώ το 33% προτιμά να πραγματοποιηθούν το 2027.

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Ακρίβεια και ελληνοτουρκικά οι μεγαλύτερες ανησυχίες

Η δημοσκόπηση καταγράφει ότι το κυρίαρχο ζήτημα για την ελληνική κοινωνία παραμένει το αυξημένο κόστος ζωής.

Το 89% των πολιτών χαρακτηρίζει την ακρίβεια ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει, επιβεβαιώνοντας ότι η οικονομική πίεση εξακολουθεί να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα των νοικοκυριών.

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Παράλληλα, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (56%) δηλώνουν ότι ανησυχούν έντονα για τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, γεγονός που αναδεικνύει τη γεωπολιτική ασφάλεια ως μία ακόμη βασική προτεραιότητα για την κοινή γνώμη.

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