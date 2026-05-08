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Τίτλοι τέλους στη συμπόρευση της Σίας Κοσιώνη με τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
18:10 - 08 Μάι 2026

Τίτλοι τέλους στη συμπόρευση της Σίας Κοσιώνη με τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια

Reporter.gr Newsroom
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Την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη δημοσιογράφο Σία Κοσιώνη ανακοίνωσε ο ΣΚΑΪ την Παρασκευή (8/5), μετά από μία μακρά και ιδιαίτερα σημαντική – όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση – διαδρομή 20 ετών.  

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «κατά τη διάρκεια αυτής της συμπόρευσης, η Σία Κοσιώνη συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της δημοσιογραφικής ταυτότητας του σταθμού, καλύπτοντας με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα σημαντικά γεγονότα.

Η παρουσία της ως anchorwoman του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ TV συνδέθηκε με κομβικές στιγμές της εσωτερικής και διεθνούς επικαιρότητας, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στο δημοσιογραφικό έργο του καναλιού. Η συμβολή της στην υψηλή αξιοπιστία του σταθμού και την εμπιστοσύνη του κοινού υπήρξε καίρια.

Ξεχώρισε για την ακεραιότητα, το ήθος και το υψηλό επίπεδο της δημοσιογραφικής της κρίσης.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την προσφορά της και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά και προσωπικά της βήματα.

Ο Όμιλος συνεχίζει δυναμικά την πορεία του, επενδύοντας στην ποιότητα της ενημέρωσης και ενισχύοντας διαρκώς την παρουσία του στο σύγχρονο τηλεοπτικό και ψηφιακό περιβάλλον».

Ο Γιάννης Αλαφούζος, ιδρυτής και μέτοχος του Ομίλου, δήλωσε:

«Στα 20 χρόνια παρουσίας της στο κανάλι του ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη αποτέλεσε ένα από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν σταθερά με την ενημερωτική πορεία του σταθμού και με σημαντικές στιγμές της επικαιρότητας. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων, κλήθηκε να διαχειριστεί ιδιαίτερα απαιτητικές ειδησεογραφικές συνθήκες, τις οποίες αντιμετώπισε πάντα με ψυχραιμία και αίσθηση ευθύνης. Την ευχαριστώ και της εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια σε ό,τι επιλέξει να κάνει από εδώ και πέρα».

Κοσιώνη: Θα πω το τελευταίο δελτίο σήμερα, ελπίζω όχι της ζωής μου

Στην αποχώρησή της αναφέρθηκε και η ίδια η Σία Κοσιώνη μέσα από τη ραδιοφωνική συχνότητα του ΣΚΑΪ το μεσημέρι της Παρασκευής (8/5).

Μεταξύ άλλων, είπε:

«Θα πω το τελευταίο δελτίο σήμερα, ελπίζω όχι της ζωής μου. Νιώθω πολύ περίεργα. Είμαι 20 χρόνια εδώ. Ήμουν 26 όταν ήρθα και είμαι 46. Καλή είμαι ακόμα, βλέπομαι, τρώγομαι. Πολύ μικρή, πολύ άγουρη μου παρουσιάστηκε αυτή η τεράστια ευκαιρία και την άρπαξα από τα μαλλιά. Δούλεψα πάρα πολύ. Ατελείωτες ώρες. Τα πράγματα εξελίχθηκαν όμορφα, χτίσαμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που αφήνει ιστορία στον χώρο της ελληνικής δημοσιογραφίας και τηλεόρασης. Είμαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό που φτιάξαμε και για τους συνεργάτες μου, χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν τίποτα. Η τηλεόραση και το ραδιόφωνο είναι ομαδικά αθλήματα».

«Αυτή την αναγνώριση, την αγάπη και τον σεβασμό που βιώνω αυτές τις μέρες, θα τα θυμάμαι για πάντα», είπε ακόμη, ενώ αναφερόμενη στις δύσκολες στιγμές της εικοσαετούς της πορείας στο κανάλι του Φαλήρου, σημείωσε πως «20 χρονια είναι μια ζωή στην πρώτη γραμμή είναι πολλές οι δύσκολες στιγμές» και προσέθεσε ότι οι ειδήσεις που πάντα τη δυσκόλευαν περισσότερο ήταν εκείνες που σχετίζονταν με θάνατο και κυρίως παιδιών.

«Ο γιατρός μου έχει απαγορεύσει τις συγκινήσεις. Δεν θα κλάψω, σε λίγο θα νομίζουν ότι θα μοιράσω κόλυβα», είπε ακόμη συγκινημένη.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/05/2026 - 22:23
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