ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΣΗΕΑ: Ευθύνη όλων των δημοσιογράφων η τήρηση της δεοντολογίας
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
17:44 - 13 Μάι 2026

ΕΣΗΕΑ: Ευθύνη όλων των δημοσιογράφων η τήρηση της δεοντολογίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, με αφορμή φαινόμενα υπερπροβολής και αντιδεοντολογικής κάλυψης της τραγωδίας στην Ηλιούπολη, υπενθυμίζει σε όλους τους συναδέλφους και κυρίως στις διοικήσεις των ΜΜΕ την υποχρέωσή τους να υπηρετούν την ενημέρωση με υπευθυνότητα και απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Η δημοσιογραφία οφείλει να συμβάλλει στην κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων με ψυχραιμία, τεκμηρίωση και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας την υπερβολή και τον εντυπωσιασμό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ υπογραμμίζει την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής στον τρόπο παρουσίασης ευαίσθητων ειδήσεων, κυρίως όταν αφορούν ανήλικους αλλά και ενδεχόμενη αυτοχειρία, με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των εμπλεκομένων.

Ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση στην τραυματία και θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια της αποθανούσης.

Τις τελευταίες ώρες έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για την κάλυψη του γεγονότος στην Ηλιούπολη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ νωρίτερα σήμερα υπήρξε και παρέμβαση από το ΕΣΡ για το συμβάν.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ζαχαράκη: Αξιόπιστο σύστημα οι Πανελλαδικές, αλλά έχει φτάσει στα όριά του
Πολιτική

Ζαχαράκη: Αξιόπιστο σύστημα οι Πανελλαδικές, αλλά έχει φτάσει στα όριά του

Ηλιούπολη: Κατέληξε και η δεύτερη 17χρονη μετά την πτώση από ταράτσα πολυκατοικίας
Ειδήσεις

Ηλιούπολη: Κατέληξε και η δεύτερη 17χρονη μετά την πτώση από ταράτσα πολυκατοικίας

Παρέμβαση ΕΣΡ για την μιντιακή κάλυψη της τραγωδίας στην Ηλιούπολη και του ατυχήματος στο Survivor
Ειδήσεις

Παρέμβαση ΕΣΡ για την μιντιακή κάλυψη της τραγωδίας στην Ηλιούπολη και του ατυχήματος στο Survivor

ΕΣΗΕΑ: Έφυγε από τη ζωή ο Ηρακλής Κοτζιάς
Ειδήσεις

ΕΣΗΕΑ: Έφυγε από τη ζωή ο Ηρακλής Κοτζιάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει τον εαυτό του σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Πολιτική
17/05/2026 - 09:59

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:53

Alfa Romeo Junior Ibrida: Αναβαθμισμένη γκάμα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:44

PEUGEOT: Ισχυρή πορεία στην Ελλάδα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:41

Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην ΕΕ έχουν «γυρισμένα χιλιόμετρα»

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): «Success story» η Ελλάδα – Επίκειται βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ