ΕΣΗΕΑ: Ευθύνη όλων των δημοσιογράφων η τήρηση της δεοντολογίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, με αφορμή φαινόμενα υπερπροβολής και αντιδεοντολογικής κάλυψης της τραγωδίας στην Ηλιούπολη, υπενθυμίζει σε όλους τους συναδέλφους και κυρίως στις διοικήσεις των ΜΜΕ την υποχρέωσή τους να υπηρετούν την ενημέρωση με υπευθυνότητα και απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Η δημοσιογραφία οφείλει να συμβάλλει στην κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων με ψυχραιμία, τεκμηρίωση και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας την υπερβολή και τον εντυπωσιασμό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ υπογραμμίζει την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής στον τρόπο παρουσίασης ευαίσθητων ειδήσεων, κυρίως όταν αφορούν ανήλικους αλλά και ενδεχόμενη αυτοχειρία, με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των εμπλεκομένων.

Ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση στην τραυματία και θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια της αποθανούσης.

Τις τελευταίες ώρες έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για την κάλυψη του γεγονότος στην Ηλιούπολη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ νωρίτερα σήμερα υπήρξε και παρέμβαση από το ΕΣΡ για το συμβάν.