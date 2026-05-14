Ηλιούπολη: Κατέληξε και η δεύτερη 17χρονη μετά την πτώση από ταράτσα πολυκατοικίας

Τη ζωή της έχασε το βράδυ της Πέμπτης (14/05) η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, έπειτα από την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, δύο ημέρες νωρίτερα.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε το Νοσοκομείο ΚΑΤ με επίσημη ανακοίνωσή του, στην οποία αναφέρεται ότι η ανήλικη κατέληξε στις 19:54 της 14ης Μαΐου 2026, εκφράζοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια και τους οικείους της.

Η 17χρονη είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο στις 12 Μαΐου 2026 και από την πρώτη στιγμή η κατάστασή της χαρακτηριζόταν εξαιρετικά κρίσιμη. Μαζί της είχε τραυματιστεί και ακόμη μία 17χρονη, η οποία είχε καταλήξει λίγες ημέρες νωρίτερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, η ανήλικη έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, με περισσότερους από 20 γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων να συμμετέχουν στη διαχείριση του περιστατικού. Έφερε βαρύτατες κακώσεις, μεταξύ των οποίων σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, τραύματα σε ζωτικά όργανα και κάταγμα στη λεκάνη.

