ΕΣΗΕΑ: Έφυγε από τη ζωή ο Ηρακλής Κοτζιάς
14:43 - 13 Μάι 2026

ΕΣΗΕΑ: Έφυγε από τη ζωή ο Ηρακλής Κοτζιάς

Έφυγε χθες (12/5) από τη ζωή, σε ηλικία 88 ετών, ο παλαίμαχος δημοσιογράφος Ηρακλής Κοτζιάς. 

Ο Ηρακλής Κοτζιάς γεννήθηκε στη Σάμο το 1938. Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε ως συντάκτης ύλης και αθλητικός ρεπόρτερ στην εφ. «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» το 1965. Στην «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» εργάστηκε έως το 1994 ενώ από το 1978 άρχισε η συνεργασία του με το ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Το 1993 ήταν ένας από τους πρωτεργάτες και στυλοβάτες της δημιουργίας του πρώτου αθλητικού ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΑ-ΣΠΟΡ.

Ο Ηρακλής Κοτζιάς υπηρέτησε την αθλητική δημοσιογραφία με ήθος και ευπρέπεια. Απόλυτα καταρτισμένος, σεμνός και πρωτοπόρος ήταν αγαπητός σε όλους τους συναδέλφους ενώ παράλληλα υπήρξε δάσκαλος για πολλούς νεότερους δημοσιογράφους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλυπείται την οικογένειά του και αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο, ο οποίος άσκησε τη δημοσιογραφία με προσήλωση και ταπεινότητα.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί αύριο Πέμπτη, 14 Μαΐου και ώρα 11 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Πεύκη και η ταφή στο Κοιμητήριο Αμαρουσίου. Αντί στεφάνων η οικογένεια επιθυμεί να κατατεθούν χρήματα στην ΜΚΟ Together for Αutism (του μπασκετμπολίστα Δημήτρη Παπανικολάου).

Στοιχεία λογαριασμού:
Τράπεζα: EuroBank
IBAN: GR42 0260 1890 0001 5020 0833 426SWIFT/BIC CODE EUROBANK: ERBKGRAA
Δικαιούχος: TOGETHER FOR AUTISM ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αιτιολογία: Δωρεά εις μνήμην Ηρακλή Κοτζιά

Τελευταία τροποποίηση στις 13/05/2026 - 14:45
