Παρέμβαση ΕΣΡ για την μιντιακή κάλυψη της τραγωδίας στην Ηλιούπολη και του ατυχήματος στο Survivor

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης απηύθυνε σήμερα (13/5) - μέσω επίσημης ανακοίνωσής του - σύσταση προς όλους τους ενημερωτικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, καθώς και προς τους παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών μέσων, με αφορμή τον τρόπο κάλυψης της τραγωδίας στην Ηλιούπολη και του σοβαρού ατυχήματος που σημειώθηκε στο Survivor.

Ειδικότερα, το ΕΣΡ ζητά από τα μέσα ενημέρωσης να επιδείξουν αυξημένο αίσθημα ευθύνης και ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο παρουσίασης των σχετικών γεγονότων, υπογραμμίζοντας ότι η ενημέρωση του κοινού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλει η δεοντολογία και ο σεβασμός προς τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Παράλληλα, στην ανακοίνωσή του υπενθυμίζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και καλεί τους παρόχους ενημέρωσης να ασκούν ουσιαστικό έλεγχο στο περιεχόμενο που μεταδίδεται ή δημοσιεύεται, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα υπερβολής, δραματοποίησης και προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Ακολουθεί ολόκληρη η σχετική ανακοίνωση του ΕΣΡ

«Με βάσει την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2 του Συντάγματος, 3 παρ. 1 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ, 9 παρ. 2 του Π.Δ. 77/2003, 3 παρ. 3 του Ν. 4173/2013, 6 παρ. 1 του Π.Δ. 77/2003, 7 του Π.Δ. 77/2003, 5 του Π.Δ. 77/2003, 8 παρ. 1 εδ. α του Π.Δ. 77/2003, 9 παρ. 6 του Ν. 4779/2021, 14 παρ. 2 του Π.Δ. 77/2003 παρακαλείσθε, ενόψει της έκτακτης συγκυρίας των τραγικών γεγονότων που απασχολούν την επικαιρότητα, να ασκήσετε την δέουσα εποπτεία κατά την παρουσίαση των γεγονότων αυτών, ώστε να μην υπάρξει υπέρβαση του αναγκαίου μέτρου για την ενημέρωση του κοινού, και να τηρήσετε κατά τη μετάδοση του προγράμματός σας την ισχύουσα νομοθεσία και δη να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλιστεί, ιδίως:

α) ο σεβασμός της προσωπικότητας αναφερομένων σε εκπομπές προσώπων,

β) ο σεβασμός της μνήμης νεκρού,

γ) η αδιάκριτη παρέμβαση σε προσωπικό πόνο ή πένθος,

δ) η αποφυγή πρόκλησης πόνου στους οικείους των εικονιζόμενων,

δ) η ακριβής μετάδοση γεγονότων με προσοχή και αίσθημα ευθύνης,

ε) η μετάδοση έγκυρων και επιβεβαιωμένων πληροφοριών και

στ) η αποφυγή δραματοποιημένης παρουσίασης γεγονότων.

Η Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ.

Ευτέρπη Κουτζαμάνη – Δρίλια»