ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παρέμβαση ΕΣΡ για την μιντιακή κάλυψη της τραγωδίας στην Ηλιούπολη και του ατυχήματος στο Survivor
Ειδήσεις
16:53 - 13 Μάι 2026

Παρέμβαση ΕΣΡ για την μιντιακή κάλυψη της τραγωδίας στην Ηλιούπολη και του ατυχήματος στο Survivor

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης απηύθυνε σήμερα (13/5) - μέσω επίσημης ανακοίνωσής του - σύσταση προς όλους τους ενημερωτικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, καθώς και προς τους παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών μέσων, με αφορμή τον τρόπο κάλυψης της τραγωδίας στην Ηλιούπολη και του σοβαρού ατυχήματος που σημειώθηκε στο Survivor.

Ειδικότερα, το ΕΣΡ ζητά από τα μέσα ενημέρωσης να επιδείξουν αυξημένο αίσθημα ευθύνης και ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο παρουσίασης των σχετικών γεγονότων, υπογραμμίζοντας ότι η ενημέρωση του κοινού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλει η δεοντολογία και ο σεβασμός προς τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Παράλληλα, στην ανακοίνωσή του υπενθυμίζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και καλεί τους παρόχους ενημέρωσης να ασκούν ουσιαστικό έλεγχο στο περιεχόμενο που μεταδίδεται ή δημοσιεύεται, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα υπερβολής, δραματοποίησης και προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Ακολουθεί ολόκληρη η σχετική ανακοίνωση του ΕΣΡ

«Με βάσει την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2 του Συντάγματος, 3 παρ. 1 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ, 9 παρ. 2 του Π.Δ. 77/2003, 3 παρ. 3 του Ν. 4173/2013, 6 παρ. 1 του Π.Δ. 77/2003, 7 του Π.Δ. 77/2003, 5 του Π.Δ. 77/2003, 8 παρ. 1 εδ. α του Π.Δ. 77/2003, 9 παρ. 6 του Ν. 4779/2021, 14 παρ. 2 του Π.Δ. 77/2003 παρακαλείσθε, ενόψει της έκτακτης συγκυρίας των τραγικών γεγονότων που απασχολούν την επικαιρότητα, να ασκήσετε την δέουσα εποπτεία κατά την παρουσίαση των γεγονότων αυτών, ώστε να μην υπάρξει υπέρβαση του αναγκαίου μέτρου για την ενημέρωση του κοινού, και να τηρήσετε κατά τη μετάδοση του προγράμματός σας την ισχύουσα νομοθεσία και δη να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλιστεί, ιδίως:

α) ο σεβασμός της προσωπικότητας αναφερομένων σε εκπομπές προσώπων,

β) ο σεβασμός της μνήμης νεκρού,

γ) η αδιάκριτη παρέμβαση σε προσωπικό πόνο ή πένθος,

δ) η αποφυγή πρόκλησης πόνου στους οικείους των εικονιζόμενων,

δ) η ακριβής μετάδοση γεγονότων με προσοχή και αίσθημα ευθύνης,

ε) η μετάδοση έγκυρων και επιβεβαιωμένων πληροφοριών και

στ) η αποφυγή δραματοποιημένης παρουσίασης γεγονότων.

Η Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ.

Ευτέρπη Κουτζαμάνη – Δρίλια»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Wall Street: Πιέσεις από τον πληθωρισμό – «Πράσινος» ο Nasdaq χάρη στο ράλι των ημιαγωγών
Χρηματιστήρια

Wall Street: Πιέσεις από τον πληθωρισμό – «Πράσινος» ο Nasdaq χάρη στο ράλι των ημιαγωγών

Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Οι κρίσιμες υποδομές της Κρήτης του 2030
Επιχειρήσεις

Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Οι κρίσιμες υποδομές της Κρήτης του 2030

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Ασπίδα στήριξης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απέναντι στις κυβερνητικές αιχμές
Πολιτική

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Ασπίδα στήριξης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απέναντι στις κυβερνητικές αιχμές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ζαχαράκη: Αξιόπιστο σύστημα οι Πανελλαδικές, αλλά έχει φτάσει στα όριά του
Πολιτική

Ζαχαράκη: Αξιόπιστο σύστημα οι Πανελλαδικές, αλλά έχει φτάσει στα όριά του

Ηλιούπολη: Κατέληξε και η δεύτερη 17χρονη μετά την πτώση από ταράτσα πολυκατοικίας
Ειδήσεις

Ηλιούπολη: Κατέληξε και η δεύτερη 17χρονη μετά την πτώση από ταράτσα πολυκατοικίας

ΕΣΗΕΑ: Ευθύνη όλων των δημοσιογράφων η τήρηση της δεοντολογίας
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΣΗΕΑ: Ευθύνη όλων των δημοσιογράφων η τήρηση της δεοντολογίας

Αυτοκτονίες εφήβων – Μια «σιωπηλή» κρίση: Αυξήθηκαν κατά 31,6% μέσα σε τέσσερα χρόνια
Ειδήσεις

Αυτοκτονίες εφήβων – Μια «σιωπηλή» κρίση: Αυξήθηκαν κατά 31,6% μέσα σε τέσσερα χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχή μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Πολιτική
17/05/2026 - 09:59

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:53

Alfa Romeo Junior Ibrida: Αναβαθμισμένη γκάμα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:44

PEUGEOT: Ισχυρή πορεία στην Ελλάδα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:41

Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην ΕΕ έχουν «γυρισμένα χιλιόμετρα»

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): «Success story» η Ελλάδα – Επίκειται βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
16/05/2026 - 19:21

Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ

Ανεμοδείκτης
16/05/2026 - 18:51

Τα καρφιά του Νίκου Δένδια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ