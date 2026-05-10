ΕΥΔΑΠ: Αυξημένα τα αποθέματα νερού μετά τις φετινές βροχοπτώσεις – Στο επίκεντρο η βιώσιμη διαχείριση

Σημαντική ενίσχυση των υδάτινων αποθεμάτων καταγράφεται φέτος στους ταμιευτήρες της ΕΥΔΑΠ, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις του χειμώνα, προσφέροντας προσωρινή ανακούφιση απέναντι στις πιέσεις που προκαλεί η κλιματική κρίση και η αυξανόμενη απειλή λειψυδρίας.

Ενδεικτικό της βελτίωσης της κατάστασης είναι το γεγονός ότι στο φράγμα του Μόρνου καλύφθηκε εκ νέου το χωριό Κάλιο, το οποίο είχε επανεμφανιστεί λόγω της υποχώρησης της στάθμης του νερού τα προηγούμενα χρόνια.

Το νερό στο επίκεντρο της κλιματικής και γεωπολιτικής πρόκλησης

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διαχείριση των υδάτινων πόρων εξελίσσεται πλέον σε κρίσιμο ζήτημα όχι μόνο για την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και για την οικονομία, τη δημόσια υγεία και τη γεωπολιτική σταθερότητα.

Η κλιματική αλλαγή έχει καταστήσει ολοένα και πιο απρόβλεπτο τον κύκλο του νερού, με παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας να εναλλάσσονται με ακραία πλημμυρικά φαινόμενα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η αποθήκευση και η ορθολογική διαχείριση του νερού αποκτούν στρατηγική σημασία.

Παρά τη βελτίωση των αποθεμάτων λόγω των φετινών καιρικών συνθηκών, στελέχη της ΕΥΔΑΠ επισημαίνουν ότι η κατάσταση εξακολουθεί να απέχει από τα επίπεδα ασφαλείας προηγούμενων ετών, υπογραμμίζοντας ότι η απειλή της λειψυδρίας παραμένει υπαρκτή και για τη χώρα μας.

Προσιτό νερό και ταυτόχρονα μεγάλες επενδύσεις

Η πρόσβαση σε καθαρό και ασφαλές νερό αποτελεί βασικό πυλώνα δημόσιας υγείας, με την ΕΥΔΑΠ να επιχειρεί, όπως αναφέρουν στελέχη της εταιρείας, να ισορροπήσει ανάμεσα στην κοινωνική διάσταση του αγαθού και στις αυξημένες ανάγκες εκσυγχρονισμού των υποδομών.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το νερό στην Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στα πιο οικονομικά της Ευρώπης, ωστόσο η ανάγκη για νέα έργα και αναβάθμιση του δικτύου θεωρείται άμεση προτεραιότητα για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος ύδρευσης.

Επενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δισ. ευρώ έως το 2034

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥΔΑΠ υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2025–2034, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του υδροδοτικού μοντέλου της Αττικής και τη θωράκιση των υποδομών απέναντι στις πιέσεις που δημιουργεί η κλιματική κρίση.

Σημαντικό μέρος των επενδύσεων κατευθύνεται σε έργα ύδρευσης, όπως:

ανακαίνιση υφιστάμενων υποδομών, κατασκευή νέων αγωγών σε περιοχές της Δυτικής Αττικής και των νοτίων προαστίων, εγκατάσταση «έξυπνων» υδρομέτρων, ανάπτυξη ψηφιακών δικτύων για έγκαιρο εντοπισμό διαρροών.

Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις τεχνολογίες «έξυπνης» διαχείρισης, με στόχο τη μείωση των απωλειών νερού και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του δικτύου.

Στροφή στην κυκλική οικονομία και επαναχρησιμοποίηση νερού

Κεντρικός άξονας της στρατηγικής της ΕΥΔΑΠ είναι η μετάβαση από το παραδοσιακό μοντέλο «λήψη – χρήση – απόρριψη» σε ένα σύστημα κυκλικής οικονομίας, όπου το νερό επαναχρησιμοποιείται μετά από επεξεργασία.

Η εταιρεία επενδύει σε έργα επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση και βιομηχανική χρήση, δίνοντας έμφαση στις εγκαταστάσεις της Ψυττάλειας αλλά και στα νέα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων στην Ανατολική Αττική.

Μεταξύ των καινοτόμων έργων περιλαμβάνεται και πιλοτική μονάδα στο Μαρκόπουλο, όπου γίνεται επιτόπια επεξεργασία λυμάτων και παραγωγή ανακτημένου νερού υψηλής ποιότητας για αστική άρδευση, περιορίζοντας τη χρήση πόσιμου νερού για αντίστοιχες ανάγκες.

Το 2026 ως σημείο καμπής για την ΕΥΔΑΠ

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης, χαρακτήρισε το 2025 μεταβατική χρονιά, επισημαίνοντας ότι από το 2026 τίθεται σε πλήρη εφαρμογή νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, θα διασφαλίζει την ανάκτηση του κόστους και τη σταθερότητα των επενδύσεων.

Όπως ανέφερε, η εταιρεία εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, βασισμένη στη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, με στόχο τη διασφάλιση ποιοτικού και οικονομικά προσιτού νερού για την Αττική, σε συνθήκες αυξανόμενων περιβαλλοντικών πιέσεων.

Η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ τονίζει ότι η επαναχρησιμοποίηση του νερού και η ενίσχυση των υποδομών αποτελούν πλέον κρίσιμες προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση της ανομβρίας και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής τα επόμενα χρόνια.