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Magazino
15:44 - 13 Σεπ 2025

Free City: 10 δωρεάν εκδηλώσεις αυτό το ΣΚ στην Αθήνα

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Παραστάσεις, μουσική, θερινό: Αυτές είναι όλες οι προτάσεις μας για διασκέδαση χωρίς πορτοφόλι αυτό το ΣΚ (13-14/09).  

Φεστιβάλ Ρεματιάς – Νύχτες Αλληλεγγύης: Η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Δήμου Χαλανδρίου στο Θέατρο Ρεματιάς

​Η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Δήμου Χαλανδρίου συναντά σολίστ από τη Δημοτική Φιλαρμονική και παρουσιάζει κονσέρτα για Όμποε, Τρομπέτα και κιθάρα καθώς και ένα πρόγραμμα με κινηματογραφικές μουσικές. Σολίστ: Νίκος Δημαράς (Τρομπέτα), Δημήτρης Σιδερής (Όμποε), Νίκος Χατζηελευθερίου (κιθάρα). Στο πρώτο μέρος το Κονσέρτο για κιθάρα του A. Vivaldi, καθώς και το διπλό Κονσέρτο για Τρομπέτα και Όμποε του Hertel, με σολίστ τους Νίκο Χατζηελευθερίου (Κιθάρα), Νίκο Δημαρά (Τρομπέτα), μια αναφορά στη μουσική του Μπαρόκ και της κλασσικής περιόδου. Στο δεύτερο μέρος μια σειρά από γνωστά κινηματογραφικά μουσικά θέματα καθώς και χαρακτηριστικά δείγματα ορχηστρικής μουσικής, συνθέτουν ένα απολαυστικό παζλ ηχοχρωμάτων και ρυθμών. Διεύθυνση: Κωστας Ιωαννίδης

Σάββατο 13/09 στις 20:30
Θέατρο Ρεματιάς, Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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