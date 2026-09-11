Από το Φεστιβάλ Βενετίας στις ελληνικές αίθουσες: 8 ταινίες που ανυπομονούμε να δούμε την νέα σεζόν

Η Βενετία μάς άνοιξε την όρεξη για ταινίες με μεγάλους πρωταγωνιστές, συναρπαστικές ιστορίες, από σπουδαίους σκηνοθέτες.

Η Βενετία έχει ανοίξει ήδη τις πόρτες της και μαζί με το κόκκινο χαλί και τις πολυαναμενόμενες πρεμιέρες μάς έχει δώσει και μια πολύ καλή ιδέα για το τι θα βλέπουμε τους επόμενους μήνες στους κινηματογράφους. Γιατί μπορεί το φεστιβάλ να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη – σε πλήρη κινηματογραφικό πυρετό – όμως εμείς έχουμε ήδη αρχίσει να ξεχωρίζουμε τις ταινίες που θέλουμε να δούμε στη μεγάλη οθόνη.

Από τον Robert Pattinson και τον Werner Herzog μέχρι τον Martin McDonagh και ιστορίες που δύσκολα περνούν απαρατήρητες, το φετινό φεστιβάλ της Βενετίας έχει αρκετούς λόγους για να ανυπομονούμε για τη νέα κινηματογραφική σεζόν. Άλλες μας κέρδισαν για το καστ, άλλες για τους δημιουργούς τους και άλλες απλώς επειδή η υπόθεσή τους μας έκαναν το «κλικ».

Ξεχωρίσαμε λοιπόν 8 ταινίες από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας που περιμένουμε πως και πως να φτάσουν στις ελληνικές αίθουσες.

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