Να γιατί έπρεπε να επαναληφθούν οι «Τρωάδες» σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας

Η υπόθεση των «Τρωάδων» σε καθολική προσβασιμότητα δεν έχει τελειώσει. Η δεύτερη θερινή παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, σε σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, οργανώθηκε ως προσβάσιμη για όλες και όλους τους θεατές με αισθητηριακές και κινητικές αναπηρίες στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
Και παρότι ακυρώθηκε στην αρχική της εκδοχή, εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς στα δάση της Δυτικής Αττικής, ενώ η ρεβάνς της οργανώθηκε και υλοποιήθηκε σε μιάμιση ημέρα, τώρα σχεδιάζεται μια ακόμα αθηναϊκή επανάληψη της.
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