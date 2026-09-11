Να γιατί έπρεπε να επαναληφθούν οι «Τρωάδες» σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας

Όλα όσα μεσολάβησαν, παρά τις μεγάλες δυσκολίες, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, για να ανέβει η παράσταση σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας, εξηγούν το γιατί οι «Τρωάδες» όχι μόνο έπρεπε να επαναληφθούν στην Αθήνα, αλλά και να δώσουν τον τόνο για τις επόμενες ενέργειες που δεν εξαιρούν κανέναν θεατή.

Η υπόθεση των «Τρωάδων» σε καθολική προσβασιμότητα δεν έχει τελειώσει. Η δεύτερη θερινή παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, σε σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, οργανώθηκε ως προσβάσιμη για όλες και όλους τους θεατές με αισθητηριακές και κινητικές αναπηρίες στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

Και παρότι ακυρώθηκε στην αρχική της εκδοχή, εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς στα δάση της Δυτικής Αττικής, ενώ η ρεβάνς της οργανώθηκε και υλοποιήθηκε σε μιάμιση ημέρα, τώρα σχεδιάζεται μια ακόμα αθηναϊκή επανάληψη της.

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