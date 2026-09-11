ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Να γιατί έπρεπε να επαναληφθούν οι «Τρωάδες» σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας
Magazino
22:51 - 11 Σεπ 2026

Να γιατί έπρεπε να επαναληφθούν οι «Τρωάδες» σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Όλα όσα μεσολάβησαν, παρά τις μεγάλες δυσκολίες, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, για να ανέβει η παράσταση σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας, εξηγούν το γιατί οι «Τρωάδες» όχι μόνο έπρεπε να επαναληφθούν στην Αθήνα, αλλά και να δώσουν τον τόνο για τις επόμενες ενέργειες που δεν εξαιρούν κανέναν θεατή.

Η υπόθεση των «Τρωάδων» σε καθολική προσβασιμότητα δεν έχει τελειώσει. Η δεύτερη θερινή παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, σε σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, οργανώθηκε ως προσβάσιμη για όλες και όλους τους θεατές με αισθητηριακές και κινητικές αναπηρίες στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

Και παρότι ακυρώθηκε στην αρχική της εκδοχή, εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς στα δάση της Δυτικής Αττικής, ενώ η ρεβάνς της οργανώθηκε και υλοποιήθηκε σε μιάμιση ημέρα, τώρα σχεδιάζεται μια ακόμα αθηναϊκή επανάληψη της.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πρεμιέρες: Καθηλώνει το υποψήφιο για 8 βραβεία Σεζάρ «Φάκελος 137»
Magazino

Πρεμιέρες: Καθηλώνει το υποψήφιο για 8 βραβεία Σεζάρ «Φάκελος 137»

«Μπορώ να τρώω σύκα αν έχω διαβήτη;»
Υγεία

«Μπορώ να τρώω σύκα αν έχω διαβήτη;»

«Ήμουν στον κόσμο τούτο, αλλά δεν ήμουν του κόσμου τούτου»
Magazino

«Ήμουν στον κόσμο τούτο, αλλά δεν ήμουν του κόσμου τούτου»

Φεστιβάλ Κολωνού – Δούκας: Παραστάσεις με χαμηλό αντίτιμο και με υπηρεσίες προσβασιμότητας για ΑμεΑ
Αυτοδιοίκηση

Φεστιβάλ Κολωνού – Δούκας: Παραστάσεις με χαμηλό αντίτιμο και με υπηρεσίες προσβασιμότητας για ΑμεΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
11/09/2026 - 23:15

Wall Street: «Ανάσα» μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί - Στο 85,6% οι πιθανότητες αύξησης επιτοκίων από τη Fed

Ειδήσεις
11/09/2026 - 23:00

Σαουδική Αραβία: Διέκοψε προληπτικά τη λειτουργία του πετρελαιαγωγού Ανατολής-Δύσης έπειτα από πολλαπλές επιθέσεις

Magazino
11/09/2026 - 22:51

Να γιατί έπρεπε να επαναληφθούν οι «Τρωάδες» σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας

Ειδήσεις
11/09/2026 - 22:35

Guardian: Πρώην αξιωματικός της Στάζι, πορνοστάρ και νεοναζί μεταξύ των νεοεκλεγέντων με το AfD

Ειδήσεις
11/09/2026 - 22:18

Ζελένσκι: Ο Τραμπ θα πρέπει τώρα να επιβάλλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία

Ειδήσεις
11/09/2026 - 22:00

Βρετανία: Καταψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη νομιμοποίηση της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας

Magazino
11/09/2026 - 21:53

Από το Φεστιβάλ Βενετίας στις ελληνικές αίθουσες: 8 ταινίες που ανυπομονούμε να δούμε την νέα σεζόν

Ειδήσεις
11/09/2026 - 21:30

Νορβηγία: Πέθανε η πριγκίπισσα Άστριντ, δύο εβδομάδες μετά τον αδελφό της Χάραλντ Ε΄

Υγεία
11/09/2026 - 21:20

Προσοχή στη θερμοκρασία του καφέ: Τι δείχνει μεγάλη μελέτη για τα πολύ ζεστά ροφήματα

Ειδήσεις
11/09/2026 - 21:00

POLITICO: Τραμπ και Χέγκσεθ αξιοποίησαν την 11η Σεπτεμβρίου για να δικαιολογήσουν τον πόλεμο στο Ιράν

Ειδήσεις
11/09/2026 - 20:49

Η AI στα χέρια ανταρτών: Πώς προσπάθησαν να φτιάξουν κατευθυνόμενα και βιολογικά όπλα

Magazino
11/09/2026 - 20:45

Αυτές είναι οι 10 νέες ελληνικές σειρές που θα βλέπουμε φανατικά φέτος

Ειδήσεις
11/09/2026 - 20:35

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο - Πτώση της θερμοκρασίας από την Κυριακή

Ειδήσεις
11/09/2026 - 20:20

ΑΑΔΕ: Φορολογικός έλεγχος στο ιατρείο στο Κολωνάκι μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Magazino
11/09/2026 - 20:15

Πώς να μιλήσουμε στα παιδιά για τις ειδήσεις που φοβίζουν: Τα μαθήματα μετά την 11η Σεπτεμβρίου

Χρηματιστήρια
11/09/2026 - 20:04

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές μετά την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου

Πολιτική
11/09/2026 - 19:55

ΥΠΕΞ: Καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας

Ειδήσεις
11/09/2026 - 19:38

ΗΠΑ: Στο Κογκρέσο αναμένεται να κατατεθεί νομοσχέδιο για δασμούς 100% στους αγοραστές ρωσικής ενέργειας

Πολιτική
11/09/2026 - 19:18

ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν εκφράζουν προσωπικές απόψεις

Ειδήσεις
11/09/2026 - 19:00

BRICS: «Μέτωπο» Ιράν και Ρωσίας ενάντια στις δυτικές κυρώσεις

Ειδήσεις
11/09/2026 - 18:32

Πυρκαγιά στην Αιτωλοακαρνανία - Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο

Ειδήσεις
11/09/2026 - 18:29

Αποχωρεί ο Οδ. Ζώρας από Πρύτανης του Μη Κρατικού Πανεπιστημίου Keele Greece

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
11/09/2026 - 18:14

Σε προχωρημένες συζητήσεις για την αγορά της NOVA ο Γιάννης Αλαφούζος

Ανακοινώσεις
11/09/2026 - 18:03

Safe Bulkers: Από 14/9 σε διαπραγμάτευση 12 εκατ. μετοχές από το placement

Ειδήσεις
11/09/2026 - 17:56

Τραμπ για 11η Σεπτεμβρίου: Οι ΗΠΑ δε θα ξεχάσουν ποτέ - Για αυτό πολεμάμε σήμερα

Σχόλια Αγοράς
11/09/2026 - 17:47

Χρηματιστήριο: Όγδοη εβδομάδα ανόδου με νέα ρεκόρ και «οδηγό» τις τράπεζες

Ειδήσεις
11/09/2026 - 17:42

Κάλας: «Στάση αρχών» η απαγόρευση εμπορικών συναλλαγών με τους παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς

Πολιτική
11/09/2026 - 17:29

Ο Μαρινάκης αδειάζει… Μαρινάκη για το δίμηνο επίδομα ανεργίας – Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην επίθεση

Ειδήσεις
11/09/2026 - 17:27

Προειδοποίηση Ρωσίας προς τη Λιθουανία: «Θα βρεθεί στο στόχαστρο» αν φιλοξενήσει πυρηνικά

Ειδήσεις
11/09/2026 - 17:09

New York Times: Οι Χούθι κατέλαβαν στρατηγικής σημασίας νησί στην Ερυθρά Θάλασσα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ