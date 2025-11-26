Όσα θα δούμε και θα κάνουμε στο Μέγαρο αυτά τα Χριστούγεννα

Εορταστικά γκαλά, μαγικά μιούζικαλ, Πρωτοχρονιά με άρωμα Βιέννης και πολλά ακόμα μας περιμένουν στο Μέγαρο τα Χριστούγεννα.

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών μάς προσκαλεί και φέτος τα Χριστούγεννα σε ένα λαμπερό Χριστουγεννιάτικο ταξίδι, γεμάτο τέχνη, συγκίνηση και μαγεία, από τις 16 Δεκεμβρίου 2025 έως και τις πρώτες μέρες του νέου χρόνου.

Οι θησαυροί του μπαρόκ και της θρησκευτικής μουσικής

Το εορταστικό πρόγραμμα ξεκινά με τη σπάνια παρουσίαση του Χριστουγεννιάτικου Ορατορίου του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ (16.12), από το ιστορικό σύνολο Les Arts Florissants (Λεζ Αρτ Φλορισάντ), υπό τη διεύθυνση του σκωτσέζου ειδήμονα της παλιάς μουσικής Paul Agnew (Πολ Άγκνιου), και με τη συμμετοχή κορυφαίων σολίστ του ευρωπαϊκού μπαρόκ.

Στις 28.12, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, σε όργανα εποχής, παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Εσπερινό της Υπεραγίας Θεοτόκου του Claudio Monteverdi (Κλάουντιο Μόντεβέρντι), υπό τη μουσική διεύθυνση του διεθνώς διακεκριμένου Emiliano Gonzalez Toro (Εμιλιάνο Γκονζάλες Τόρο).

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