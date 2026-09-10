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«Μπορώ να τρώω σύκα αν έχω διαβήτη;»
Υγεία
19:33 - 10 Σεπ 2026

«Μπορώ να τρώω σύκα αν έχω διαβήτη;»

Reporter.gr Newsroom
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Βρισκόμαστε στην εποχή που τα σύκα είναι στα καλύτερά τους. Στις αρχές του φθινοπώρου η παραγωγή βρίσκεται στην κορύφωσή της και τα φρέσκα σύκα είναι ώριμα, ζουμερά και πολύ γλυκά. Ακριβώς αυτή η γλυκιά γεύση, όμως, γεννά συχνά ένα ερώτημα σε όσους έχουν διαβήτη: μπορώ να φάω σύκα αν έχω διαβήτη;

Τα σύκα περιέχουν φυσικά σάκχαρα, αλλά παράλληλα προσφέρουν φυτικές ίνες και σημαντικά θρεπτικά συστατικά και οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι τα σύκα μπορούν να έχουν θέση στη διατροφή ενός ατόμου με διαβήτη, με την ποσότητα και τη μορφή του φρούτου να παίζουν σημαντικό ρόλο.

Η θρεπτική αξία των σύκων

Τα σύκα αποτελούν πηγή φυτικών ινών, οι οποίες συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και επιβραδύνουν την πέψη και την απορρόφηση των υδατανθράκων. Περιέχουν ακόμη κάλιο, ασβέστιο και μαγνήσιο, καθώς και φυτικές ενώσεις με αντιοξειδωτική δράση.

Για τα άτομα με διαβήτη, σημασία έχει η ποσότητα των υδατανθράκων που καταναλώνουν και το μέγεθος της μερίδας. Η American Diabetes Association επισημαίνει ότι τα φρέσκα φρούτα μπορούν να αποτελούν κανονικά μέρος της διατροφής ενός ατόμου με διαβήτη, αρκεί οι υδατάνθρακες που περιέχουν να υπολογίζονται στο συνολικό διατροφικό πλάνο.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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