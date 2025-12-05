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Η ΚΟΑ ερμηνεύει το “Τριπλό Κοντσέρτο” του Μπετόβεν με κορυφαίους σολίστες στο Μέγαρο
O μεάστρος ο Φίνεγκαν Ντάουνι Ντήαρ
Magazino
07:07 - 05 Δεκ 2025

Η ΚΟΑ ερμηνεύει το “Τριπλό Κοντσέρτο” του Μπετόβεν με κορυφαίους σολίστες στο Μέγαρο

Reporter.gr Newsroom
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Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υποδέχεται τρεις κορυφαίους σολίστες που ερμηνεύσουν το μεγαλοπρεπές «Τριπλό» Κοντσέρτο του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν.

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υποδέχεται στο Μέγαρο Μουσικής δύο από τους σπουδαιότερους σολίστες διεθνώς, τον βιολονίστα Μαξίμ Βενγκέροφ και τον βιολοντσελίστα Στήβεν Ίσσερλις, σε μια σπάνια σύμπραξη που αποτελεί κορυφαίο καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Στο πλευρό τους η πιανίστα Θεοδοσία Ντόκου, μία από τις πιο δυναμικές παρουσίες στην ελληνική μουσική ζωή, ολοκληρώνει την τριάδα που θα ερμηνεύσει το μεγαλοπρεπές Κοντσέρτο για βιολί, βιολοντσέλο και πιάνο, ή αλλιώς “Τριπλό Κοντσέρτο” του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, ένα έργο που ενώνει τις δεξιοτεχνικές απαιτήσεις της μουσικής δωματίου με τη συμφωνική έκταση της κλασικής φόρμας.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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