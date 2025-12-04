Όμιλος Intrafashion: Πώς μια ελληνική μπράντα κοιτά κατάματα τους κολοσσους της fast fashion

Μεθοδικά και με πίστη ότι η αγορά μπορεί να «σηκώσει» και νέες μπράντες πέρα από τους γνωστούς διεθνείς κολοσσούς, χτίζει τη θέση του ο όμιλος Intrafashion, του Δημήτρη Ματεμτζή, που αναπτύσσει το brand Pink Woman, το brand Faux bijoux Mira Mira, αλλά και τη Bodytalk μετά την πρόσφατη εξαγορά.

Έτσι, ενισχύει τη διεθνή του επέκταση, σχεδιάζει είσοδο σε νέες κατηγορίες και με αιχμή τη Bodytalk θέτει σε τροχιά συνεργασίες με μεγάλες αλυσίδες του λιανεμπορίου.

«Ονειρεύομαι να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο fashion οικοσύστημα. Δεν θέλω απλώς να αντιπροσωπεύω μάρκες από την Ελλάδα ή το εξωτερικό· θέλω να έχω την πλήρη ιδιοκτησία του σήματος και να προχωρήσω ακριβώς με το μοντέλο της Inditex», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ματεμτζής, μιλώντας σε δημοσιογραφικό πηγαδάκι, αλλά και κατά την παρουσίασή του σε εκδήλωση που έλαβε χώρα στο κέντρο της Αθήνας, το βράδυ της Τετάρτης, με αφορμή την ένταξη της Bodytalk, στον όμιλο μετά την εξαγορά τον περασμένο Ιούλιο.

Όπως ανέφερε στην παρουσίασή του, όταν πριν πέντε χρόνια προχώρησε στην εξαγορά του 100% της Intrafashion ο τζίρος ήταν 18,8 εκατ. ευρώ, έχοντας ήδη άνω των 5 εκατ. ευρώ ετήσιες ζημιές και περιορισμένη ρευστότητα. Εφέτος, η Intrafashion αναμένεται να πιάσει, σύμφωνα με τον ίδιο, τα 55 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το 2020, όταν ο Δημήτρης Ματεμτζής εξαγόρασε την Intrafashion από τον αείμνηστο Παύλο Χατζηπαυλίδη, η εταιρεία παρουσίαζε σχεδόν ισοσκελισμένο ισολογισμό με κέρδη 0,7 εκατ. ευρώ, ενώ το 2019 είχε καταγράψει ζημίες 5 εκατ. ευρώ.

Εκτός της BodyTalk, οι πωλήσεις του ομίλου, φέτος, αναμένεται να φτάσουν τα 50 εκατ. ευρώ, από 46,7 εκατ. ευρώ πέρυσι, και τα καθαρά κέρδη θα προσεγγίσουν τα 6,5 εκατ. ευρώ. Έτσι, η συνολική κερδοφορία της πενταετίας φτάνει στα 22,5 εκατ. ευρώ και η μέση ετήσια προ φόρων κερδοφορία στα 4,5 εκατ. ευρώ. Ο μέσος όρος ανάπτυξης διαμορφώθηκε στο 23,5% ετησίως. Παράλληλα, το ανθρώπινο δυναμικό τετραπλασιάστηκε από 200 σε 850 εργαζομένους.

Συμμαχίες

Στο καμβά αυτό αναμένεται να προστεθεί και το μπραντ της Bodytalk αλλά με μια διαφορετική στρατηγική από αυτή της Pink Woman, η οποία “πάτησε” στην καθετοποίηση και πλέον διαθέτει 116 monobrand καταστήματα στην Ελλάδα και 16 στην Ιταλία. «Το νόημα εδώ δεν είναι η λιανική, αλλά η συνεργασία με key accounts», σημειώνει ο Ματεμτζής.

Το πλάνο προβλέπει στροφή σε ευέλικτο μοντέλο χονδρικής, συνεργασίες με μεγάλους παίκτες όπως Intersport, Cosmos και Zakcret, συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων από σχεδόν 20 σήμερα σε περίπου 7.

Στόχος είναι η πλήρης αντιστροφή του αρνητικού αποτελέσματος της BodyTalk μέσα στη διετία. Η εταιρεία έκλεισε πέρυσι με ζημιές 2,2 εκατ. ευρώ, αλλά ο Ματεμτζής εκτιμά ότι το 2025 θα ισοσκελίσει το αποτέλεσμα και το 2026 θα εμφανίσει «υψηλή διψήφια κερδοφορία».

Ουσιαστικά, όπως ανέφερε ο κ. Ματεμτζής προς ώρας η επιλογή ανάπτυξης δεν είναι τα monobrand καταστήματα, αλλά η χονδρική και οι πωλήσεις μέσα από δίκτυα συνεργατών, επιλογή που έχει και χαμηλότερο ρίσκο.

Η Pink Woman

Ήδη, η μπράντα-σημαία του ομίλου η Pink Woman έχει κλείσει έναν πενταετή επιτυχημένο κύκλο. Κι έτσι πατώντας σε αυτήν την εμπειρίο ο κ. Ματεμτζής στοχεύει στην άκρως αναπτυσσόμενη αγορά των αθλητικών ειδών με την εξαγορά της Bodytalk. Να σημειωθεί ότι, με βάση εκτιμήσεις της αγοράς και οι προβλέψεις, ο κλάδος των αθλητικών ειδών παγκοσμίως, ανεβαίνει με θα ξεπεράσει τα 510 δισ. δολάρια μέχρι το 2027.

Να σημειωθεί ότι η Pink Woman, διαθέτει σήμερα περίπου 120 καταστήματα στην Ελλάδα με παρουσία σε 116 σημεία, με 11 εκατομμύρια επισκέψεις ετησίως σε χώρους λιανικής άνω των 16.500 τετραγωνικών μέτρων.

Ιταλία και νέα brands

Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής για την Pink Woman είναι η εξωστρέφεια κι έτσι η μπράντα εισήλθε για πρώτη φορά οργανωμένα στην ιταλική αγορά,με καταστήματα «σημαίε» που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από άλλα. Όπως τόνισε ο κ. Ματεμτζής η Ιταλία αποτελεί ένα ορόσημο για την εταιρεία καθώς είναι «η πλέον ανταγωνιστική της Ευρώπης στον κλάδο της γυναικείας ένδυσης». Υπενθυμίζεται ότι από τον Μάιο στόχος είναι να αυξηθεί στα 20 σημεία το δίκτυο μέχρι το 2027. Μέχρι σήμερα έχουν ανοίξει 16 καταστήματα σε πόλεις από τον Βορρά έως τη Νότια Ιταλία και τα νησιά.

Να σημειωθεί ότι στο μέτωπο της παραγωγής, ο όμιλος συνεργάζεται με μονάδες σε Κίνα, Μπαγκλαντές και Πακιστάν

Τα κοσμήματα

Παράλληλα, ο όμιλος επενδύει στην αποκλειστική αντιπροσώπευση του ισπανικού brand κοσμημάτων Mira Mira στην Ελλάδα. Έτσι η μπράντα επεκτάθηκε με 13 νέα καταστήματα. Παράλληλα προωθεί την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τα Terranova, που θα λήξει τον Φεβρουάριο, καθώς τα αποτελέσματα δεν κρίθηκαν ικανοποιητικά και βέβαια το όλο αυτό εγχείρημα δεν “κουμπώνει” με τη στρατηγική για επικέντρωση σε brands που ελέγχει πλήρως ο όμιλος.

Τα καλλυντικά

Την ίδια ώρα ο κ. Ματεμτζής δεν αποκλείει επέκταση και σε άλλη κατηγορία, που o κλάδος του fast fasion επενδύει. «Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μπούμε στα καλλυντικά», απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν σχεδιάζει εξαγορά ελληνικού ή διεθνούς brand. Χωρίς να μπαίνει σε λεπτομέρειες, τόνισε ότι η μοναδική ελληνική εταιρεία με πλήρως vertical brand είναι η Dust+Cream, αν και έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχουν συζητήσεις.