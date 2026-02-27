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Universität Tübingen/Hildegard Jensen
Universität Tübingen/Hildegard Jensen
Magazino
13:05 - 27 Φεβ 2026

Η πρώτη γραφή μπορεί να είναι 40.000 χρόνια παλαιότερη απ’ ό,τι πιστευόταν

Reporter.gr Newsroom
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Η ιστορία της καταγραφής σκέψεων και συναισθημάτων ενδέχεται να είναι δεκάδες χιλιάδες χρόνια παλαιότερη απ’ ό,τι θεωρούνταν μέχρι σήμερα, προκαλώντας έκπληξη στους αρχαιολόγους που έκαναν την ανακάλυψη.

Οι ερευνητές, σύμφωνα με το BBC, εντόπισαν μοτίβα νοήματος σε γραμμές, εγκοπές, τελείες και σταυρούς πάνω σε αντικείμενα όπως χαυλιόδοντες μαμούθ, ηλικίας έως και 45.000 ετών, σε σπήλαια της Γερμανίας.

Παραδοσιακά, οι ιστορικοί χρονολογούν τις πρώτες γραπτές λέξεις στα πρωτο-σφηνοειδή συστήματα γραφής που δημιουργήθηκαν πριν από περίπου 5.000 χρόνια στο αρχαίο Ιράκ, δηλαδή στη Μεσοποταμία.

Το ακριβές νόημα των συμβόλων που βρέθηκαν στη Γερμανία παραμένει μυστήριο.

Τα αντικείμενα προέρχονται από την περίοδο λίγο πριν ο Homo sapiens μετακινηθεί στην Ευρώπη από την Αφρική, όπου αλληλεπίδρασε με τους Νεάντερταλ.

Μέχρι τώρα θεωρούνταν ότι η γραφή αναπτύχθηκε στη Μεσοποταμία γύρω στο 3.000 π.Χ., ακολουθούμενη από τα ιερογλυφικά στην Αίγυπτο και αργότερα στην Κίνα και τη Μεσοαμερική.

«Οι ακολουθίες σημείων της Λίθινης Εποχής αποτελούν μια πρώιμη εναλλακτική μορφή γραφής», λέει ο καθηγητής Christian Bentz από το Πανεπιστήμιο του Σάαρλαντ, ένας από τους συγγραφείς της νέας έρευνας.

Η μελέτη υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι της Λίθινης Εποχής ήταν εξίσου ευφυείς με τους σύγχρονους ανθρώπους, σύμφωνα με την ερευνήτρια Ewa Dutkiewicz από το Μουσείο Προϊστορίας και Πρώιμης Ιστορίας του Βερολίνου.

«Μέχρι στιγμής, έχουμε απλώς ξύσει την επιφάνεια όσον αφορά το τι μπορεί να βρεθεί σε επίπεδο ακολουθιών συμβόλων σε μια μεγάλη ποικιλία αντικειμένων», λέει.

Το DNA της γραφής

Η ομάδα ανέλυσε περισσότερα από 3.000 σύμβολα σε 260 αντικείμενα, προκειμένου να αποκαλύψει αυτό που αποκαλούν το DNA της γραφής.

Ορισμένα από τα αντικείμενα προέρχονται από ένα σύστημα σπηλαίων μήκους 37 χιλιομέτρων, γνωστό ως Lonetal, στη Βάδη-Βυρτεμβέργη της νότιας Γερμανίας.

Σε ένα μικρό ομοίωμα μαμούθ, σκαλισμένο από χαυλιόδοντα, οι ερευνητές ανέλυσαν προσεκτικά χαραγμένες σειρές από σταυρούς και τελείες.

Και σε ένα τεχνούργημα που αποκαλείται «adorant» από το σπήλαιο Geißenklösterle στην κοιλάδα Achtal, εντόπισαν σειρές από τελείες και εγκοπές πάνω σε μια ελεφάντινη πλάκα που απεικονίζει ένα πλάσμα μισό λιοντάρι – μισό άνθρωπο.

Πιστεύουν ότι η διάταξη των σημείων, και ιδιαίτερα οι τελείες στην πλάτη, δείχνουν πως τα μοτίβα λειτουργούσαν ως μέσο επικοινωνίας.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι οι άνθρωποι της Λίθινης Εποχής χάραζαν σκόπιμα αυτά τα σύμβολα για να μεταδώσουν μηνύματα, νόημα και σκέψεις.

Το στοιχείο-κλειδί για την ανεύρεση νοήματος βρίσκεται στην πυκνότητα των συμβόλων. Οι ερευνητές διαπίστωσαν υψηλή επανάληψη σημείων και προβλεψιμότητα στα επόμενα σύμβολα, κάτι που είναι «συγκρίσιμο με τα πολύ μεταγενέστερα πρωτο-σφηνοειδή», σύμφωνα με τον Bentz.

Βρήκαν πιο πυκνά μοτίβα σε ειδώλια παρά σε εργαλεία.

Η ομάδα υποστηρίζει ότι αυτό δείχνει πως η επικοινωνία πληροφοριών ήταν πολύ σημαντική για τους ανθρώπους της Παλαιολιθικής εποχής.

«Ήταν επιδέξιοι τεχνίτες. Μπορεί κανείς να δει ότι μετέφεραν τα αντικείμενα μαζί τους. Πολλά από αυτά εφαρμόζουν πολύ καλά στο χέρι, έχουν ακριβώς το σωστό μέγεθος για να χωρούν στην παλάμη», λέει η Dutkiewicz.

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