Μυτιληναίος: Βλέπουμε πλέον τις υποδομές ως εργαλεία για καλύτερη ποιότητα ζωής

Έπεσαν, την Τετάρτη (2/9), οι υπογραφές για το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο «ΑΕΝΑΟΝ» στον Φαληρικό Όρμο, εξέλιξη που σηματοδοτεί την έναρξη υλοποίησης ενός έργου που παρέμενε σε εκκρεμότητα για δεκαετίες.

«Σήμερα βάζουμε τέλος σε μία εκκρεμότητα δεκαετιών», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης που αφορά την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου· μία εκδήλωση στην οποία παρέστησαν επίσης ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης και ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς,

Από το εταιρικό σχήμα που ανέλαβε τη δημιουργία του πάρκου, στο οποίο συμμετέχουν οι ΜΕΤΚΑ – ΤΕΡΝΑ – ΗΛΙΟΧΩΡΑ και ΕΛΕΜΚΑ, το «παρών» έδωσε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος εκ μέρους της ΜΕΤΚΑ και ο Γιώργος Περιστέρης εκ μέρους της ΤΕΡΝΑ.

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως τα έργα στο παραλιακό «μέτωπο» δεν είναι ανεξάρτητα από τα σχέδια της κυβέρνησης για τη συνολική ανάπτυξη της Αττικής, σημειώνοντας δε πως αποτελούν «κοινωνικές επιλογές», με στόχο ένα περιβάλλον πιο φιλόξενο, και εντάσσονται στο σχέδιο της κυβέρνησης για «μία πολιτική για τους πολλούς».

Στην ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε, ακόμη, και στο Ταμείο Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας πως με την ολοκλήρωσή του δεν θα προκύψει επενδυτικό κενό, ενώ δεσμεύτηκε πως με μία ακόμη τετραετία της ΝΔ, τα έργα υποδομής δεν θα σταματήσουν, αλλά θα συνεχιστούν κανονικά. Έκανε μάλιστα λόγο για μία τετραετία που «θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές»· επενδύσεις χρηματοδοτούμενες, όπως είπε, «από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από το πλεόνασμα της οικονομίας το οποίο επιστρέφει στους πολίτες, αλλά και από πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους τους οποίους εξακολουθούμε να έχουμε στη διάθεσή μας.»

Μυτιληναίος: Το έργο παράγει αξία που θα αλλάξει τη σχέση της Αττικής με τον δημόσιο χώρο

Από την πλευρά του – και εκ μέρους της ΜΕΤΚΑ – ο Ευάγγελος Μυτιληναίος τόνισε πως «για πολλά χρόνια, η συζήτηση για τις υποδομές επικεντρωνόταν στο κόστος και στον χρόνο», σημειώνοντας ότι «σήμερα βλέπουμε τις υποδομές ως εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής».

«Υπάρχουν έργα, όπως ο Κόμβος Σκαραμαγκά, που δημιουργούν οικονομική αξία, και έργα, όπως το Μητροπολιτικό Πάρκο, με διαφορετική αλλά εξίσου σημαντική αξία. Το ένα παράγει οικονομική αξία, ενώ το άλλο παράγει αξία που θα αλλάξει τη σχέση της Αττικής με τον δημόσιο χώρο», ανέφερε ακόμη.

Περιγράφοντας το έργο, ο ίδιος έκανε λόγο για «ένα έργο μοναδικής εμβέλειας, κρίσιμο για τη διαμόρφωση της Αθηναϊκής Ριβιέρας» και εξήγησε:

«Η περιοχή του Φαληρικού Όρμου είχε για πολλά χρόνια παραμείνει αναξιοποίητη. Σήμερα, αυτή η εικόνα αντιστρέφεται. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια περίοδο κατά την οποία διαθέτει σημαντικό αναπτυξιακό απόθεμα. Οι συνεργασίες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Ελληνικό».

O κ. Μυτιληναίος ανέφερε ότι η ανάπλαση του φαληρικού όρμου είναι μια παρέμβαση σε έναν από τους πιο ευαίσθητους χώρους της Αττικής και προσέθεσε: «Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τις επενδύσεις ως εργαλεία για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και την εικόνα τους οι πόλεις».

Σημείωσε, δε, πως «ο δημόσιος χώρος και το φυσικό περιβάλλον αποτελούν κρίσιμους όρους μια αναπτυξιακής πολιτικής» και υπογράμμισε ότι το ΑΕΝΑΟΝ «παράγει ανάπτυξη καθώς επηρεάζει την ποιότητα ζωής εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Πρόκειται για ένα έργο μοναδικής εμβέλειας, κρίσιμος κρίκος της Αθηναϊκής Ριβιέρας».

«Είμαι σίγουρός ότι θα παραδώσουμε ένα έργο κόσμημα για την Αττική» κατέληξε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος.